Film Olivii Wilde odważnie balansuje na krawędzi dobrego smaku, ale w stronę obrazoburczej prowokacji jednak się nie przechyli.

„Nie mamy żadnych przyjaciół” - próbuje przekonać poirytowanego męża Angela. Joe właśnie wrócił z pracy i narzeka na dolegliwości kręgosłupa po forsownej jeździe rowerem. A tu czeka go wieczór w towarzystwie zdawkowo mijanych w windzie sąsiadów. Joe kiedyś kurtuazyjnie zaprosił Hawka do złożenia niezobowiązującej wizyty. Ten przyjął zaproszenie całkiem serio, zjawiając się tu w asyście Piny. Gospodarze niby dobrze funkcjonują jako układne małżeństwo. Mają mieszkanie w prestiżowej dzielnicy, udaną córkę, niezły status materialny, ale towarzysko odstają od swoich rówieśników. Przełamanie bariery sąsiedzkiej byłoby miłą odmianą, lecz wiecznie stękający Joe wolałby odłożyć to spotkanie na kiedy indziej. Sprawy zaszły jednak za daleko. Sąsiedzi wpadną niebawem. Trafi się więc okazja wyjaśnić sobie niedopowiedziane animozje. Joe i Angela przeprowadzali niedawno uciążliwy dla otoczenia remont. Hałas mógł poirytować lokatorów z pobliskich mieszkań. Niedogodności nie sposób było uniknąć. Hawk i Pina mają jednak na sumieniu coś gorszego. Z ich mieszkania, zwłaszcza nocami, dobiegają odgłosy wyuzdanego seksu. W tym gronie zapraszający raczej nie znajdą przyjaciół, ale może przynajmniej nastąpi okazja rozładowania konfuzji.

Wczytywanie... Zaproszenie (2025) -

„Szczy-tolka” – drwi Joe z ponętnej Piny. Gospodarza denerwują jęki dobywające się z nieodległej alkowy, a jednocześnie łapczywie ogląda biust seksownej sąsiadki w trakcie wspólnych przejażdżek windą. Goście właśnie stanęli w obcym sobie progu i wcale nie sprawiają wrażenia osób onieśmielonych. Fałszywie pojęta dyplomacja także wyda im się obca. Zwłaszcza Hawk powie to, co mu ślina na język przyniesie. Urzędowo krytyczny Joe nie pozostanie dłużny. Angela i Hawk wkrótce znajdą wspólne pasje. Joe i Pina także nawiążą niebawem nić porozumienia. Okaże się, iż echa uciech sypialnianych nie będą należały wyłącznie do gości dzisiejszej kolacji. Na kakofonię zmysłowych jęków zrzuci się znacznie liczniejsze grono. Joe i Angela nie będą potrafili ukryć zdumienia. Zmiesza się ono z coraz bardziej rosnącą ochotą na przekroczenie bariery dotychczas nieznanej. Rośnie pokusa, by dołączyć by do rozrywkowego duetu, który rozpościera otwarte ramiona wobec zainteresowanych.

Zaproszenie można potraktować jako kameralną opowieść adresowaną dla widzów szukających w kinie czegoś więcej niż prymatu wizji i obrazu. Niesztampowe dialogi będą w tym wypadku stanowić osobliwe katharsis wystosowane wobec odbiorców zasklepionych we własnych przyzwyczajeniach. Tacy, co za nic nie są skłonni zrezygnować z wypracowanej rutyny. Wszelkie próby wyjścia poza nawias zbudowanych latami zachowań skwitują pogardliwym wzruszeniem ramion, a siewców prawd innych niż własne boleśnie napiętnują i obrażają. Film Olivii Wilde odważnie balansuje na krawędzi dobrego smaku, ale w stronę obrazoburczej prowokacji jednak się nie przechyli. Potrafi zaś unieść ten ciężar, jaki w kinie może uchodzić za balast kłopotliwy: przegadane sekwencje, które trudno jest zapamiętać, przetrawić i po seansie przytoczyć. „Jesteśmy emocjonalnymi trupami” – utyskuje Angela, znająca chimery niestarego wszak męża. Joe wiecznie narzeka i każdą próbę wyjścia „do ludzi” wykpi ironią oraz ciętym szyderstwem. „Policzcie jej słoje” – usłyszą Pina i Hawk, wspominający swoją dość leciwą przyjaciółkę, która odkryła w sobie drugą młodość. Joe sam ma naturę emocjonalnego, zrzędliwego trupa, ale cechy należne podeszłemu wiekowi woli znajdować u innych. Taka hipokryzja to już chyba szczyt. Choć drogi szczyty biegną rozmaitymi szlakami.