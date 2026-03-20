7

Pełnometrażowy debiut Arnauda Dufeysa i Charlotte Devillers, czyli "Wierzymy ci", wpisuje się w dobrze znany nurt dramatu sądowego, jednak szybko sygnalizuje, że interesuje go coś więcej niż klasyczna rekonstrukcja procesu. To film o słuchaniu, a właściwie o jego braku, i o systemie, który zamiast chronić, potrafi ponownie zranić.

Wczytywanie... Wierzymy ci (2025) - Ulysse Goffin, Myriem Akheddiou, Adèle Pinckaers

Historia skupia się na Alice (Myriem Akheddiou), matce dwójki dzieci, która staje przed sądem rodzinnym w sprawie opieki. Ojciec domaga się kontaktu i podważa jej kompetencje wychowawcze. Problem w tym, że dzieci nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Co więcej padają poważne oskarżenia o przemoc seksualną wobec syna.

Film rozgrywa się niemal w całości w przestrzeni sądu - od poczekalni, przez rozmowy z prawnikami, aż po właściwe przesłuchanie. Długie oczekiwanie i konieczność dzielenia przestrzeni z oskarżonym ojcem budują napięcie jeszcze przed wejściem na salę. Gdy dochodzi do konfrontacji, kolejne głosy - prawników i ojca - dominują nad tymi, które powinny być najważniejsze. Dopiero w kulminacyjnym momencie Alice dostaje przestrzeń, aby wybrzmieć w pełni.

Wczytywanie... Wierzymy ci (2025) - Laurent Capelluto, Natali Broods, Myriem Akheddiou

Największą siłą filmu jest jego konsekwentna i świadoma forma. Twórcy stawiają na ciasny, niemal klaustrofobiczny kadr (format filmu zbliżony jest do kwadratu) i częste zbliżenia na twarze. W efekcie widz zostaje zamknięty w tej samej przestrzeni co bohaterowie, bez możliwości ucieczki i jakiegokolwiek dystansu. To także kino, które operuje niedopowiedzeniem. Najbardziej drastyczne elementy historii nigdy nie są pokazane wprost. Zamiast tego funkcjonują w spojrzeniach, pauzach i zawieszeniach głosu. Ten wybór działa, przez co napięcie nie wynika z tego, co widzimy, ale z tego, co jesteśmy zmuszeni sobie dopowiedzieć.

Jednocześnie w tej formalnej dyscyplinie pojawia się ryzyko. Powtarzalność zbliżeń i monologów może sprawiać wrażenie pewnej jednostajności, a momentami nawet nachalności emocjonalnej. Film bardzo wyraźnie prowadzi widza w określonym kierunku interpretacyjnym i nie zawsze zostawia przestrzeń na wątpliwości. Nawet, gdy były momenty, że takowe zaczęły się u mnie pojawiać, to duet reżyserski bardzo szybko powracał na obrany kurs.

Wczytywanie... Wierzymy ci (2025) - Laurent Capelluto, Myriem Akheddiou

Scenariusz opiera się na prostym, ale mocnym konflikcie, czyli słowo przeciwko słowu oraz doświadczenie przeciwko procedurze. Dialogi są oszczędne, często techniczne, zwłaszcza po stronie prawników, co dobrze oddaje realia sądowej retoryki. Jednocześnie ich chłód kontrastuje z emocjonalnym ciężarem sytuacji. Najciekawszym zabiegiem jest ograniczenie perspektywy. Twórcy świadomie pokazują jedynie fragment większej historii, zmuszając widza do aktywnego odczytywania detali takich, jak spojrzenia dzieci, drobne reakcje Alice i niejednoznaczne wypowiedzi ojca. To buduje wiarygodność i napięcie, choć jednocześnie może pozostawić niedosyt u tych, którzy oczekują bardziej rozbudowanej dramaturgii.

Całość utrzymana jest w tonie konsekwentnie dusznym i przytłaczającym. To niemal w całości film osadzony "za zamkniętymi drzwiami", w którym każda minuta ciąży, a napięcie nie znajduje łatwego ujścia. Film nie oferuje katharsis, a raczej pozostawia widza z poczuciem bezsilności. Kolejnym atutem "Wierzymy ci" jest jego formalna spójność i umiejętność budowania napięcia poprzez minimalizm. To kino świadome, precyzyjne i emocjonalnie angażujące.

Myriem Akheddiou niesie ten film na swoich barkach. Jej gra jest powściągliwa, ale precyzyjna, operuje drobnymi zmianami ekspresji, napięciem w głosie i momentami zawahania. To nie jest pod żadnym pozorem rola efektowana, jest natomiast cholernie wiarygodna. Na uwagę zasługują także dzieci, których obecność jest kluczowa, mimo że film wprowadza je na ekran w sposób bardzo oszczędni. Prawnicy, grani przez osoby związane z zawodem, wnoszą autentyczność, choć ich styl wypowiedzi wydaje się być celowo przerysowany, aby podkreślić systemowy chłód.

Słabszym elementem pozostaje konstrukcja drugiej strony tego konfliktu. Argumenty ojca i jego obrońców bywają przedstawione w sposób dość jednoznaczny i momentami ocierając się o uproszczenie. W efekcie film balansuje na granicy gatunku kina dramatycznego, a filmu interwencyjnego, co dla jednych będzie siłą, a dla innych ograniczeniem.

Tak więc problem pojawia się tam, gdzie film zaczyna zbyt wyraźnie podpowiadać, co mamy myśleć. Momentami balansuje na granicy tezy, a niektóre środki, jak powtarzalne zbliżenia czy długie monologi, mogą być odbierane jako manipulacyjne. No i całość oczywiście została zakończona krótką notką ze statystyką. Niepotrzebnie. Finalnie jest to solidny i konsekwentny debiut, który robi duże wrażenie formą i intensywnością, choć nie zawsze ufa widzowi na tyle, aby oddać mu pełną interpretacyjną swobodę.