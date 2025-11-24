„Tajemnica rodziny Carmanów” może być jednocześnie traktowana jako hołd złożony amerykańskiej temidzie za jej wnikliwość, ale także wyraz krytycyzmu wobec jej nie zawsze dostatecznej skuteczności. 7

„Protest, pytanie jest wieloczłonowe” - odmawia odpowiedzi sędziemu Nathan Carman. Młody mężczyzna zeznaje w swoim procesie. Nathan podejrzany jest o spowodowanie wypadku, w którym zginęła jego matka. Oboje wybrali się w niewinny rejs oceaniczny. Od wybrzeży sąsiadujących z nieodległym Connecticut matka i syn wypłynęli w celach wędkarskich połowów. Ich kuter nieoczekiwanie zatonął. Nathan uratował się, dryfując przez tydzień na ratunkowej tratwie. Chłopaka wyłowiła przygodna jednostka przemierzająca okoliczne wody. Podejrzenia zaczęły się mnożyć niebawem po wypadku. Topielec był zaopatrzony w podejrzanie bogato wyposażony ekwipunek ratowniczy. Niedoszła ofiara zdradliwych wód morza szelfowego była w nadspodziewanie dobrej kondycji jak na osobę przez tydzień nękaną niedogodnościami pogodowymi. Uzasadniona hipotermia ominęła nieszczęśnika. Wątpliwości wymiaru sprawiedliwości budziły także inne elementy zdarzenia. Nathan był wcześniej widziany, gdy dokonuje podejrzanych czynności przy swoim kutrze, mogących wpłynąć na jego zatopienie. Sędzia podczas procesu zadaje jednak takie pytania, jakby przesądził, iż powyższe okoliczności już określiły status posadzonego na ławie oskarżonych.

„Dlaczego go nawet nie aresztowano?” – powątpiewa w niewinność oskarżonego któryś z zamieszanych w wyjaśnienie tragedii. „Może jeszcze Kennedy’ego zabił?” – ironizuje osoba wątpiąca w celowość działań Nathana. Za młodu zdiagnozowano u niego skłonności autystyczne. Chłopak pochodził ze specyficznej rodziny. Bogaty dziadek inwestował w wychowanie wnuka, ale i wymagał od niego postępów w przystosowaniu się do wymogów społeczeństwa. Skonfliktowana ze swoim ojcem matka młodzieńca okazywała dziecku czułość oraz opiekę. W rodzinie jednak dochodziło do aktów przemocy. Pewnego dnia hojny dziadek Nathana zostanie zastrzelony w swoim domu. Trzy lata potem dojdzie do feralnej eskapady, w jakiej ginie bez śladu matka chłopca. On sam jest naturalnym kandydatem na potencjalnego sprawcę przestępstw. To na niego w tonie oskarżycielskim kierują się podejrzliwe oczy opinii publicznej.

Tajemnice rodziny Carmanów jest kolejnym z dokumentów obnażających bezradność amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości wobec wyśrubowanych norm mu narzuconych. Skrupulatne „dzielenie włosa na czworo” skutkuje rozciągniętymi do granic procesami, których praprzyczyn podczas wygłaszania końcowych sentencji niewielu pamięta. Drobiazgowy walec prawniczej machiny jednak potrafi (co paradoksalne) pominąć kluczowe dla swojej pracy absurdy, które dopiero po czasie wykażą, iż najciemniej nieraz bywa pod latarnią. Ciało Lindy nie zostało odnalezione, sprawców zabójstwa dziadka nie złapano, autystyczny Nathan do czasu zeznaje z wolnej stopy. Tajemnice rodziny Carmanów mogą być więc jednocześnie traktowana jako hołd złożony amerykańskiej temidzie za jej wnikliwość, ale także akt krytycyzmu wobec jej nie zawsze dostatecznej skuteczności. Jest zaś na pewno wyrazem uznania ze strony dokumentalistów, którzy dzięki nastrojom społecznym, mogą mnożyć nieustanne domniemania. A nic tak nie ubarwi intrygi filmowej, jak niekończące się, nieraz najbardziej fantastyczne dywagacje.

Tuż po wypadku Nathan wysunął wobec firmy ubezpieczeniowej roszczenie dotyczące zwrotu 85 000 dolarów za kuter, który zdaniem mężczyzny nie nadawał się do rejsów oceanicznych. Zagubiona życiowo, autystycznie zdiagnozowana, osamotniona półsierota wykazała się w tym momencie przytomnością godną rasowego negocjatora biznesowego. Kto zamordował? Czy to w ogóle były morderstwa? Cui prodest? „To ocean… sprawa nabiera drugiego dna…” – kręci głową osoba badająca sprawę tajemniczych zgonów.