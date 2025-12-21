Boli zmarnowany potencjał, ponieważ ta historia mogła być gęsta i prowokująca. Zamiast tego zaczyna intrygująco, a potem stopniowo osuwa się w przewidywalność i narracyjną miałkość. 5

Miasto cieni to miniserial, który od pierwszych minut wciąga w mroczny labirynt Barcelony, architektury Gaudíego i obietnicy historii o zemście, władzy oraz moralnym rozkładzie elit. To także produkcja, która boleśnie pokazuje, jak łatwo można zmarnować świetny punkt wyjścia, atrakcyjne lokacje i solidny zestaw aktorów, jeśli zabraknie jednego elementu, czyli narracyjnej dyscypliny.

Nie da się uciec od wrażenia, że prawdziwą gwiazdą Miasta cieni jest Barcelona. Serial wyraźnie chce być czymś więcej niż tylko kryminałem, bowiem można odnieść wrażenie, że to niemal turystyczno-historyczna impresja, w której modernistyczne perły Gaudíego stają się scenografią dla zbrodni. La Pedrera, Sagrada Família, kamienne fasady i organiczne linie architektury mają symbolizować konflikt między pięknem a zepsuciem, historią a teraźniejszością. Niestety dla twórców, ten zamysł działa do pewnego momentu.

Problem w tym, że miasto pozostaje dekoracją, a nie aktywnym elementem opowieści. Architektura jest filmowana poprawnie, czasem efektownie, ale rzadko narracyjnie. Niestety nie jest to Siedem, gdzie przestrzeń oddycha razem z historią, temu miniserialowi zdecydowanie bliżej do chociażby Aniołów i demonów.

Fabuła startuje naprawdę mocno - makabryczna zbrodnia w jednym z najsłynniejszych budynków Barcelony, spalona ofiara wystawiona na widok publiczny i jasny komunikat, że ktoś poluje na ludzi władzy. Inspektor Milo Malart (Isak Férriz), zawieszony, poraniony psychicznie, prywatnie w rozsypce, wraca do gry. Towarzyszy mu Rebeca Garrido (Verónica Echegui), profilerka z zewnątrz, chłodna, analityczna, teoretycznie równoważąca emocjonalny chaos partnera.

I tu pojawia się pierwszy zgrzyt. Gliniarz z traumą, konflikt z przełożonym, partnerka z innego świata, medialny sęp żerujący na tragedii, przełożeni bardziej zainteresowani PR-em niż prawdą. Miasto cieni nie przełamuje tych schematów, niestety ono je grzecznie odhacza. Początkowo robi to sprawnie, nawet z pewnym wyczuciem, ale im dalej w las, tym bardziej widać, że serial nie ma pomysłu, co z tymi kliszami zrobić dalej. Największym problemem serialu jest struktura gry w kotka i myszkę, która nie działa. Zabójca jest zawsze o kilka kroków przed policją, ale nie w sposób fascynujący, tylko frustrujący. Przez większość odcinków nie miałem poczucia, że śledztwo faktycznie się posuwa. Tropów jest dużo, wątków jeszcze więcej, ale żadnemu nie towarzyszy realne napięcie.

Serial próbuje mieszać wszystko ze wszystkim. Jest masoneria, Kościół, korupcja polityczna, przemoc domowa, trauma dzieciństwa, protesty społeczne, olimpijska Barcelona, media i ich cynizm. Brzmi ambitnie, ale w praktyce oznacza chaos. Wątki pojawiają się, znikają, wracają w formie ekspozycyjnych dialogów albo co gorsza są porzucane bez konsekwencji. Finałowe rozwiązanie przychodzi za późno i jest zbyt słabe, aby usprawiedliwić tę drogę.

Isak Férriz jako Milo jest wyraźnie najlepszym elementem serialu. Jego bohater jest wiarygodny w swojej kruchości, gniewie i zmęczeniu światem. Problem polega na tym, że scenariusz nie daje mu przestrzeni na rozwój i zamiast tego wrzuca go z kryzysu w kryzys, licząc, że emocjonalne przeciążenie zastąpi dramaturgię. Z kolei Rebeca Garrido to postać, która mogła być przeciwwagą dla Milo, a staje się funkcją fabularną. Jej rola sprowadza się głównie do tego, by tłumaczyć, analizować i popychać akcję do przodu. Chemia między głównymi bohaterami ledwo istnieje i nigdy nie wykracza poza poprawność. Szkoda, bo potencjał na relację opartą na konflikcie i wzajemnym uczeniu się był tu ogromny. Na drugim planie wyróżnia się Manolo Solo jako dziennikarz Mauricio. Jest to postać moralnie dwuznaczna, irytująca, ale prawdziwa. Paradoksalnie to on wnosi do serialu najwięcej życia, choć jego wątek również okazuje się narracyjnie zbędny.

Miasto cieni chce być komentarzem społecznym, kryminałem, thrillerem psychologicznym i hołdem dla Barcelony jednocześnie. W efekcie nie jest w pełni żadnym z nich. Najbardziej boli zmarnowany potencjał, ponieważ ta historia mogła być gęsta, duszna i prowokująca. Zamiast tego dostajemy serial, który zaczyna intrygująco, a potem stopniowo osuwa się w przewidywalność i narracyjną miałkość. Miasto cieni przypomina piękną fasadę, za którą nie kryje się nic wystarczająco solidnego. I to chyba najbardziej pasuje do jego tytułu.