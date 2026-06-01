Efektowny, krwawy i momentami zabawny, ale bardziej przypominający składankę cudzych pomysłów niż film z własną osobowością.

Kirill Sokołow najwyraźniej bardzo kocha kino gatunkowe. Problem w tym, że podczas seansu "Oni cię zabiją" częściej myślałem o tytułach, które go inspirowały, niż o samym filmie. To sprawnie zrealizowany horror akcji pełen krwi, czarnego humoru i absurdalnych pomysłów, ale jednocześnie produkcja, która niemal do końca pozostaje zakładnikiem własnych fascynacji i inspiracji.

Wczytywanie... Oni cię zabiją (2026) - Heather Graham (I), Tom Felton (I), Gabe Gabriel (I)

Punkt wyjścia jest prosty i całkiem obiecujący. Dwie siostry zostają rozdzielone po traumatycznych wydarzeniach związanych z przemocowym ojcem. Po latach starsza z nich trafia na ślad młodszej, która pracuje jako pokojówka w luksusowym nowojorskim wieżowcu. Szybko okazuje się jednak, że budynek skrywa społeczność powiązaną z satanistycznym kultem, a zwykła misja ratunkowa zamienia się w krwawą wojnę z mieszkańcami, którzy najwyraźniej zawarli układ z samym diabłem.

Przez pierwszy akt bawiłem się naprawdę dobrze. Sokołow ma wyczucie rytmu i potrafi sprzedać nawet najbardziej absurdalny pomysł z całkowitą powagą. Kiedy na ekranie pojawia się odcięta świńska głowa służąca za medium dla Szatana, film nie mruga do widza okiem. Traktuje ten koncept śmiertelnie serio, dzięki czemu groteska działa znacznie lepiej niż w wielu współczesnych horrorach komediowych.

Wczytywanie... Oni cię zabiją (2026) - Zazie Beetz

Największą zaletą filmu pozostaje jednak forma. Kamera nieustannie szuka ciekawych kątów, montaż utrzymuje wysokie tempo, a sceny walk zostały nakręcone z dużą dbałością o przestrzeń i czytelność akcji. W czasach, gdy wiele produkcji maskuje braki chaotycznym cięciem, tutaj przynajmniej wiadomo, kto kogo właśnie próbuje pozbawić głowy. Jednocześnie właśnie w tym miejscu zaczynają się problemy. Sokołow jest stylistą zakochanym we własnych zabawkach. Każda kolejna scena próbuje być bardziej efektowna, bardziej krwawa i bardziej szalona od poprzedniej. Początkowo działało to znakomicie, ale w pewnym momencie zacząłem odczuwać zmęczenie. Kolejne starcia są coraz bardziej widowiskowe, lecz stawka pozostaje praktycznie taka sama. Historia stoi w miejscu, podczas gdy ekran zalewają hektolitry krwi.

Nie pomaga również scenariusz. Sam motyw satanistycznego kultu jest dziś jednym z najbardziej wyeksploatowanych elementów horroru i "Oni cię zabiją" nie znajduje sposobu, aby nadać mu nową jakość. Owszem, pojawia się kilka zabawnych pomysłów związanych z nieśmiertelnością członków sekty, ale trzon fabuły pozostaje przewidywalny. Film bardzo szybko ujawnia wszystkie karty, a później przez blisko godzinę zagrywa je na różne sposoby.

Wczytywanie... Oni cię zabiją (2026) - Zazie Beetz

Na szczęście jest jeszcze Zazie Beetz. Aktorka niesie ten film na barkach od początku do końca. Jej bohaterka funkcjonuje momentami bardziej jak postać z gry wideo niż człowiek z krwi i kości, ale Beetz ma na tyle dużo ekranowej charyzmy, że łatwo przymknąć na to oko. Gdyby w głównej roli obsadzono mniej wyrazistą aktorkę, cała konstrukcja mogłaby rozsypać się znacznie szybciej.

Największym problemem pozostaje jednak brak własnej tożsamości. Trudno oglądać "Oni cię zabiją" i nie dostrzegać echa takich filmów jak "Kill Bill", "Zabawa w pochowanego" czy "John Wick". Inspiracje nie są niczym złym, ale tutaj zbyt często dominują nad autorskim głosem reżysera. W efekcie nawet najlepsze pomysły sprawiają wrażenie wariacji na temat czegoś, co widzieliśmy już wcześniej.

Wczytywanie... Oni cię zabiją (2026) - Tom Felton (I)

"Oni cię zabiją" to film, który z pewnością zdobędzie wierne grono fanów. Miłośnicy krwawego horroru akcji dostaną dokładnie to, czego oczekują, czyli dynamiczne walki, efektowne efekty specjalne i sporą dawkę gatunkowego szaleństwa. Ja po seansie miałem jednak poczucie niewykorzystanego potencjału. Im bardziej film próbował mnie zachwycić kolejnymi atrakcjami, tym mocniej uświadamiał mi, że pod warstwą stylistycznych fajerwerków kryje się zaskakująco nieciekawa historia.