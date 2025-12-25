Ambitna próba połączenia kina katastroficznego z filozoficznym science fiction kończy się filmem, który zaczyna jak obietnica, a kończy jak pytanie bez odpowiedzi. 5

UWAGA. Recenzja zdradza kluczowe elementy filmu.

Wielka powódź to film, który od pierwszych minut składa widzowi obietnicę kina intensywnego, emocjonalnego i zakorzenionego w katastroficznym gatunku. Zalana metropolia, desperacka walka o przetrwanie, relacja matki i dziecka wystawiona na ekstremalną próbę - tutaj wszystko to działa. Ba, działa bardzo dobrze. Problem w tym, że im dalej w las, tym bardziej okazuje się, że Byung-woo Kima (reżysera i scenarzystę) interesuje zupełnie inny film, niż ten, na który właśnie zostaliśmy przez niego zaproszeni.

Pierwszy akt jest bezdyskusyjnie najmocniejszym elementem całości. Kamera sprawnie buduje napięcie, przestrzeń miasta staje się klaustrofobicznym labiryntem, a motyw rozłączenia matki z synem natychmiast ustawia emocjonalną stawkę. To kino katastroficzne w wersji intymnej, skupione nie na skali zniszczenia, lecz na jednostkowym dramacie. W tym momencie Wielka powódź wydaje się filmem, który doskonale rozumie, że spektakl jest niczym bez emocjonalnego rdzenia. I właśnie dlatego późniejszy zwrot narracyjny boli podwójnie.

Film wykonuje gwałtowny skręt w stronę science fiction i nie byłoby w tym nic złego, gdyby ta zmiana była organiczna, zapowiedziana lub choćby tematycznie spójna z wcześniejszymi wydarzeniami. Tymczasem katastrofa naturalna zostaje zdegradowana do roli dekoracji. Tytułowa "wielka powódź" okazuje się symulacją, testem, jakimś narzędziem badawczym, a nie realnym wydarzeniem o własnym ciężarze dramaturgicznym. To decyzja, która podcina filmowi nogi, bo odbiera mu pierwotne poczucie zagrożenia. Gdy widz zaczyna rozumieć, że stawki są w istocie wirtualne, napięcie dramatyczne rozpływa się szybciej niż woda w komputerowo wygenerowanym kadrze.

Narracyjnie Wielka powódź cierpi na klasyczną chorobę kina nadambitnego, czyli chce powiedzieć za dużo naraz, nie panując nad strukturą. Motywy sztucznej inteligencji, symulacji, emocji jako wyznacznika człowieczeństwa i etycznych granic eksperymentów są interesujące, lecz wprowadzane chaotycznie i bez odpowiedniego pogłębienia. Zamiast stopniowego odsłaniania reguł świata dostajemy serię resetów, powtórzeń i sugestii, które bardziej dezorientują, niż intrygują. Film lubi zadawać pytania, ale znacznie gorzej radzi sobie z udzielaniem choćby częściowych odpowiedzi.

Problemem jest również tempo. Produkcja jest wyraźnie zbyt długa, a materiał narracyjny spokojnie dałoby się skondensować o kilkanaście minut bez straty dla sensu. Uważam wręcz, że byłoby to korzystniejsze dla samego filmu i tej historii. Powtarzalność kolejnych cykli symulacji szybko przestaje działać na korzyść filmu, a drobne wizualne smaczki (zmieniające się numery na koszulce, detale broni czy ubioru) nie wystarczają, aby uzasadnić narracyjny zastój.

Od strony realizacyjnej Wielka powódź jest poprawna, momentami nawet imponująca, biorąc pod uwagę wyraźnie studyjny charakter produkcji. Efekty wizualne są solidne, choć rzadko w pełni immersyjne i czuć green screen i umowność przestrzeni. Reżyseria jest funkcjonalna, ale bez wyrazistego autorskiego charakteru, bowiem kamera służy scenariuszowi, nie próbuje go interpretować ani komentować.

Na szczęście film ma jeden bardzo mocny filar i jest nim aktorstwo. Kim Da-mi jako An-Na wnosi do tej historii autentyczną emocjonalną wagę. Jej postać jest jedynym elementem, który konsekwentnie spina całość i to nawet wtedy, gdy scenariusz zaczyna się chwiać. Relacja matki z synem jest osią tematyczną filmu, choć niestety samo dziecko bywa problematyczne. Nie chodzi tu nawet o grę aktorską, lecz o sposób napisania postaci, ponieważ Ja-In częściej irytuje, niż budzi empatię, co w filmie opartym na instynkcie rodzicielskim jest ryzykownym wyborem. Jeśli widz nie czuje emocjonalnej więzi z dzieckiem, cała konstrukcja moralna filmu traci na sile.

Wielka powódź chce być opowieścią o tym, że emocje są tym, co definiuje człowieka, że to zdolność do poświęcenia, miłości i wyboru nadaje sens istnieniu. Paradoks polega na tym, że film, który tak dużo mówi o emocjach, sam często wydaje się ich pozbawiony. Zbyt skupiony na koncepcji, zbyt zakochany w własnej enigmatyczności, przez co zapomina o prostym fakcie, że widz potrzebuje nie tylko pytań, ale też dramaturgicznego prowadzenia za rękę.

Ostatecznie Wielka powódź to film nierówny, frustrujący, ale niepozbawiony wartości. Znakomity początek, interesująca idea i dobra rola główna zderzają się tu z chaosem narracyjnym, przeciągniętym metrażem i decyzjami, które rozbrajają emocjonalne napięcie zamiast je eskalować. To produkcja, którą warto zobaczyć, ale raczej jako studium niewykorzystanego potencjału niż spełnioną wizję. Ambitna próba połączenia kina katastroficznego z filozoficznym science fiction kończy się filmem, który zaczyna jak obietnica, a kończy jak pytanie bez odpowiedzi. I niestety, nie jest to pytanie, które długo rezonuje po seansie.