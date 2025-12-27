„1975: Rok, kory zmienił Amerykę” przekonująco opowiada o fenomenie złotych czasów srebrnego ekranu, jakie dostarczyły wielbicielom kina skrajnie atrakcyjnych ofert odbiorczych 7

„Dlaczego kopie pan w każdy kubeł?” - pyta pracownika służby oczyszczania miasta reporterka telewizyjna. W Nowym Jorku mieszkają miliony Amerykanów. Śmieci przez nich wyrzucane zalegają kontenery oraz pobliskie wysypiska. „Gdybym nie kopnął, szczur wyskoczyłby ze śmietnika i przebiegł mi po ręce. A tak ucieknie” - odpowiada rzeczowo skromny pracownik publiczny. O takich jak on raczej nie kręcono dotąd filmów. Dotychczas Hollywood miało ciekawszych bohaterów swojej opowieści. Kino amerykańskie chętniej żywiło się losem tych, którym udało się zrealizować marzenie o gigantycznej karierze i kolosalnych fortunach. Los śmieciarza raczej nikogo nie interesował. Stany Zjednoczone przeżyły jednak w dwudziestym wieku kilka zasadniczych wstrząsów. Akces do dwóch wojen światowych, rywalizacja zimnowojenna, zaangażowanie w Wietnamie, lądowanie człowieka na księżycu, skrytobójczy zamach na prezydenta, impeachment kolejnego. Kino nie mogło pozostać obojętne na te godne komentarza fakty. Rok 1975 to jednocześnie apogeum filmowych możliwości Hollywood, ale również efekt zderzenia różnych perspektyw i wrażliwości, jakie przyniosły filmowemu rzemiosłu niewyobrażalne osiągnięcia.

„Prawda dokonywała się poza kinem” - wspomina po latach krytyk analizujący fenomen sukcesów ówczesnej popkultury. Wreszcie najważniejsza ze sztuk odważyła się podjąć polemikę z rzeczywistością, opisać ją lub wręcz „podkręcić”. John Wayne przywołujący „sukcesy” amerykańskie w Wietnamie swoim pełnym tromtadracji obrazem Zielone berety wywołał patriotyczny aplauz wśród tych, którzy nie chcieli znać strat światowego żandarma pokoju w Azji oraz gwizdy zażenowania liberalnych pacyfistów. Ceremonia wręczenia Oscarów przebiegła w roku 1975 wyjątkowo burzliwie. Paradoks polegał na tym, iż kino amerykańskie świeciło wówczas największe triumfy. Do starej, sprawdzonej tradycji Hollywood swoje krytyczne spojrzenie dorzucili reżyserzy młodego pokolenia, często napływowego. Ta mieszanka zaowocowała realizacją produkcji, jakie ustawiły przemysł filmowy nad Potomakiem w jeszcze lepszej kondycji. Konserwatywne dotąd trendy stylistyczne starły się z tymi inaczej postrzegającymi świat i rolę Ameryki w nim zawartą. „Był jak aktor czekający na chałtur". - wspomina kampanię wyborczą ówczesnego gubernatora Kalifornii jakiś reprezentant świata filmu. Ronald Reagan wywodził się z jądra tego środowiska. Były gwiazdor wiedział, jak używając manipulacji aktorskiej wygrać wybory, a potem przełożyć filmową fikcję na polityczną ich realizację.

1975: Rok, który zmienił Amerykę przekonująco opowiada o fenomenie złotych czasów srebrnego ekranu, jakie dostarczyły wielbicielom kina skrajnie atrakcyjnych ofert odbiorczych. Czas ten zbiegł się z licznymi kryzysami państwowej, obyczajowej wreszcie kulturowej natury, jakie hipotetycznie powinny położyć kres rozpasaniu reżyserskiemu oraz gwiazdorskim fanaberiom. Tymczasem napędziły one wiatru w żagle zdolnym scenarzystom, inspirując ich do wyrażenia się w materii godnej bogów masowej wyobraźni. „Gdzie byłeś, kiedy zginął Kennedy?” - pyta bohaterka któregoś z filmów lat siedemdziesiątych. „Który Kennedy?” - docieka zdezorientowany mężczyzna. Zaiste, amerykański złoty sen dostarczył rodzimym twórcom tyle tematów godnych kamery, iż nie sposób było pominąć jakiegokolwiek z nich.

„Wtedy zrozumiałem, że mam hit” - wspomina po latach Steven Spielberg. Podczas przedpremierowego pokazu filmu Szczęki jakiś widz wybiegł z sali projekcyjnej, zwymiotował, po czym wrócił zaciekawiony na swoje miejsce. Sukces kasowy przerósł wszelkie oczekiwania sponsorów. Sufit dochodowy jednak nie zamknął się na tej premierze. Po nim przyszły kolejne. Liderzy klasyfikacji najbardziej kasowych filmów w historii ciągle się zmieniają. Nowojorski śmieciarz dobrze kombinował. Trzeba kopnąć w kubeł. Zawsze potem coś z tego wyniknie. Może nawet nieraz cokolwiek dobrego.