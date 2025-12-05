"Dziesięcioro przykazań” Cecila B. DeMille’a to kamień milowy kina niemego i arcydzieło epickiej skali. 7

Dziesięcioro przykazań Cecila B. DeMille’a to kamień milowy kina niemego i arcydzieło epickiej skali, które do dziś zachwyca rozmachem inscenizacji. To film, który zdefiniował pojęcie hollywoodzkiego widowiska. DeMille zrealizował film, który jest mniej spójną narracyjnie całością, a bardziej monumentalnym moralitetem, podzielonym na dwie drastycznie różne, choć połączone wspólnym przesłaniem części.

Pierwsza połowa filmu to czysty spektakl. DeMille nie oszczędzał na niczym, budując gigantyczne, imponujące dekoracje starożytnego Egiptu. Sekwencja exodusu Izraelitów jest monumentalna, a sceny przejścia przez Morze Czerwone do dziś pozostają arcydziełem ówczesnej techniki filmowej. Wykorzystanie innowacyjnych efektów specjalnych, pirotechniki i tysięcy statystów tworzy na ekranie poczucie autentycznej skali i cudu. Gra aktorska, choć typowa dla kina niemego (ekspresyjna i teatralna), doskonale pasuje do podniosłego, quasi-religijnego tonu tej części. Theodore Roberts jako Mojżesz jest charyzmatyczny i wiarygodny.

Po opuszczeniu Egiptu akcja przenosi się do San Francisco lat 20. XX wieku. Ta część jest bardziej kameralna, choć wciąż utrzymana w melodramatycznym tonie. Obserwujemy losy dwóch braci, których ścieżki rozchodzą się z powodu ich stosunku do moralności i Dekalogu. O ile część biblijna zachwyca rozmachem, o tyle współczesny moralitet jest nieco mniej porywający, ale stanowi ciekawe tło dla tezy reżysera: prawa boskie są ponadczasowe i uniwersalne, a ich łamanie prowadzi do upadku. To właśnie to zderzenie starożytności z nowoczesnością było w 1923 roku odważnym posunięciem reżyserskim.

Dziesięcioro przykazań to nie jest film bez wad — współczesna część momentami trąci myszką, a tempo akcji potrafi zwolnić. Jednak jego znaczenie dla historii kina jest niepodważalne. To epopeja, która udowodniła, że X Muzę stać na opowiadanie wielkich historii z niewyobrażalnym rozmachem. DeMille stworzył wizualny majstersztyk, który inspirował (i przyćmił) jego własny, późniejszy, słynniejszy remake z 1956 roku. Dla każdego fana kina historycznego i epickich widowisk, seans tego niemego kolosa to obowiązek.