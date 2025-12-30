Dokument niniejszy to bogato inkrustowany kalejdoskop meandrów amerykańskiej demokracji, która, choć ułomna, pozostawia swoim krytykom niebagatelne możliwości poddania krytyce systemu politycznego. 7

„Każdy mój tekst kogoś wkurzał.” – wspomina Seymour Hersh. Światowej rangi dziennikarz naraził się wielu politykom we własnym państwie. Przodkowie Seymoura pochodzili z Litwy, skąd do USA przybyli w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Chłopak wychowywał się w kraju, gdzie wprawdzie wojny nie było, ale na swój status należało zapracować, wykazując się determinacją oraz wolą rywalizacji. „Poradzisz sobie, mały, jesteś dobrego koloru.” – usłyszał Seymour od czarnoskórego, który podkreślił niedyskredytujące młodszego kolegę pochodzenie etniczne. Seymour posiadał jednak również talent obycia z piórem, co dostrzegł któryś z nauczycieli zdolnego chłopca. Hersh szybko poczuł powołanie i znalazł swoją niszę w środowisku reporterów śledczych negliżujących oficjalne dane, jakimi epatowane bywa społeczeństwo. Dziennikarz zasłynął ujawnieniem masakry na blisko stu ofiarach wietnamskich dokonanych przez amerykańskich żołnierzy w 1969 roku. Potem Hersh miał swój wkład w wykryciu wpływu prezydenta Nixona na aferę Watergate. Seymour opisał też szczegóły dywersji Nord Stream, stał za publikacją zdjęć więźniów Abu Ghraib. Nic dziwnego, że Hersh naraził się wielu wysoko postawionym postaciom.

„Kawał z niego skurwiela, ale zwykle nie zmyśla faktów” – przyznaje w prywatnej rozmowie z sekretarzem stanu Henrym Kissingerem Richard Nixon. Prezydent USA ma na pieńku z prasą, docenia jednak rzetelność swojego medialnego oponenta. On sam pilnuje się, by nie popełnić gafy, która mogłaby go zdyskredytować w świecie czwartej władzy. Nieraz było blisko blamażu. Choćby wówczas, gdy Hersh miał ochotę opublikować rzekomą korespondencję prezydenta Kennedy’ego z Marilyn Monroe. W porę przytomny dziennikarz wycofał się z „dętej” sensacji. „Pewne prawa jednostki trzeba poświecić, by ratować kraj” – bez cienia hipokryzji odpowiada na powody swojej dymisji szef CIA James Angelton. Hersh ma swój udział w wyrzuceniu z pracy także innego polityka. „Nie odpowiada pan na pytanie” – wytknie podczas briefingu wyszczekany reporter. „Nie miałem zamiaru” – obcesowo warknie Richard Helms, prominentny oficer wywiadu skazany za świadome kłamstwo złożone przed kongresem. Prostolinijny, uczciwy i dociekliwy Hersh obnażył mijanie się z prawdą nie tylko tego z funkcjonariuszy publicznych, nie chcąc się godzić na na poświęcenie pewnych praw jednostki.

Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy jest żmudną wyprawą w głąb życiorysu człowieka, który paradoksalnie o rozwój swojej kariery nie zabiegał. Stała się ona faktem wbrew oczekiwaniom pieczołowitego reportera. Seymour Hersh to człowiek, dla którego istotą napędzającą go w działaniu jest sumienie. Zapobiegliwość o humanistyczne standardy wyraził laureat Nagrody Pulitzera niejednokrotnie, narażając się tym samym na niezadowolenie polityków, ale także i swoich szefów, którzy musieli powściągać śmiałe wycieczki dociekliwego dziennikarza. Dokument niniejszy to jednak przede wszystkim bogato inkrustowany kalejdoskop meandrów amerykańskiej demokracji, która, choć ułomna, pozostawia swoim krytykom niebagatelne możliwości poddania surowej krytyce systemu politycznego. Seymour Hersh z tego dobrodziejstwa korzystał do woli, narażając się na przykrości w innych zakątkach świata, skomentowanych co najwyżej pobłażliwym wzruszeniem ramion. Rzetelna ta opowieść dopominałaby się ewentualnie wypowiedzi głównego bohatera, przykładowo na temat wydarzeń z 11 września 2001 roku. Próżno jej tu szukać. Dziennikarze śledczy w państwach, z których rekrutowano zamachowców na WTC, nie mieli szansy tak swobodnego zabrania głosu, jak posiadacz Pulitzera.