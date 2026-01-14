To jedna z tych produkcji Netflixa, która potrafi wciągnąć na tyle, że chce się zobaczyć finał, ale nie zostanie on w głowie na długo. Zbyt ostrożny w przekazie i zbyt zakochany w kliszach. 5

Obsada z głośnymi nazwiskami, obietnica gęstego thrillera psychologicznego i klimat bliski skandynawskim kryminałom z ambicjami. Przez pierwsze odcinki Zabójcza przyjaźń faktycznie sprawia wrażenie produkcji, która wie, dokąd zmierza. Problem w tym, że bardzo szybko okazuje się, iż zmierza w zasadzie donikąd.

Wczytywanie... Zabójcza przyjaźń (2026) - Jon Bernthal, Sunita Mani

Zacznijmy może jednak od początku, czyli krótkiego wprowadzenia w fabułę nowego hitu Netflixa. W centrum historii są dwie perspektywy - jego i jej (oryginalny tytuł serialu to "His & Hers"). Głównymi bohaterami są dziennikarka (Tessa Thompson) oraz detektyw (Jon Bernthal), którzy prowadzą własne dochodzenia w sprawie brutalnego morderstwa dokonanego w lasach małej mieściny Dahlonega, gdzieś nieopolad Atlanty w stanie Georgia. Każde z nich patrzy na tę samą sprawę z innej strony, filtrując fakty przez swoje traumy, sekrety i osobiste uwikłania.

Tak jak wspomniałem na wstępie Zabójcza przyjaźń zapowiadała się na solidny, mroczny thriller psychologiczny z ambicjami. Dobre nazwiska, ponury klimat, obietnica gry pozorów i moralnych szarości. Pierwsze odcinki faktycznie potrafią wciągnąć, jednak problem w tym, że im dalej w las, tym robi się coraz nudniej. Serial szybko zaczyna mylić ciężar tematu z jego głębią, a napięcie z rozwlekłym dialogiem, który częściej rozmywa sens, niż go pogłębia.

Wczytywanie... Zabójcza przyjaźń (2026) - Tessa Thompson, Crystal Fox (III)

Największą bolączką jest scenariusz, który bardzo szybko zaczyna zdradzać swoje słabości. Twisty są boleśnie przewidywalne, a te, które miały szokować, ocierają się o melodramatyczną przesadę rodem z telewizyjnych thrillerów sprzed dwóch dekad. Tempo siada, wątki zostają porzucone bez puenty, a kilka potencjalnie ciekawszych rozwiązań fabularnych zostaje jedynie zasygnalizowanych, po czym zostają porzucone na rzecz rozwiązań banalnych i wręcz kompromitujących. To szczególnie frustrujące, bo przez chwilę naprawdę widać było tu pomysł na coś lepszego.

Obsada robi, co może. Tessa Thompson nadaje swojej bohaterce resztki autentyczności, choć scenariusz nie pozwala jej rozwinąć skrzydeł. Jon Bernthal, zwykle magnetyczny, tym razem ugrzęzł w roli detektywa napisanego grubą kreską. Stereotypowy macho z małej mieściny, agresywny, impulsywny, irytująco jednowymiarowy i co najgorsze jest bardziej zainteresowany udowadnianiem swojej racji niż dochodzeniem do prawdy. Postać napisana tak topornie, że nawet aktor tej klasy nie był w stanie nadać jej głębi. Jak dla mnie jest to jeden z najbardziej irytyujących detektywów ostatnich lat, których miałem okazję widzieć na ekranie.

Wczytywanie... Zabójcza przyjaźń (2026) - Jon Bernthal, Crystal Fox (III)

Zabójcza przyjaźń to miniserial, który dobrze sprawdzi się jako jednorazowy, styczniowy seans. To jedna z tych produkcji Netflixa, która potrafi wciągnąć na tyle, że chce się zobaczyć finał, ale nie zostanie on w głowie na długo. Jest on niestety zbyt ostrożny w przekazie, zbyt leniwy w konstrukcji i zbyt zakochany w kliszach. Ostatecznie zostawia poczucie zmarnowanej szansy i myśl, że przy lepszym scenariuszu mógłby być czymś znacznie więcej niż tylko poprawnym wypełniaczem ramówki.