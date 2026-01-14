Film będzie przeznaczony dla analityków badających wielosezonowe wydarzenie medialne. Zaproponowane przez Martinę Radwan świadectwo niewiele w tym względzie argumentów jest w stanie przedstawić 5

„Stephen King jest oczarowany serialem” - podpowiadają sobie uczestnicy przedsięwzięcia. Serial Stranger Things bije rekordy popularności. Nakręcono pięć edycji tej popularnej produkcji dla dzieci. Jak widać, nie tylko one są oczarowane rozmachem autorów wziętej opowieści. Nawet mistrz beletrystyki sensacyjnej docenia starania duetu Ross i Matt Duffer. Na planie kłębią się tłumy statystów oraz elita młodych gwiazd aktorskiego przedszkola. Między nimi przemykają kaskaderzy, dekoratorzy, pirotechnicy. Tu nie ma stagnacji. Serial, który zawładnął wyobraźnią młodych widzów, jest partycypacją sporego zespołu ludzkiego. „Dorastaliśmy na Spielbergu” – wspomina współautor scenariusza. Takie proweniencje nie mogą skutkować efektem miałkim. Rozmach aż bije w oczy podczas realizacji celuloidowego hitu. Wybuchy śmiechu towarzyszą próbom czytanym. Przed kamerą zostaną one zweryfikowane. Do wspólnego sukcesu dołożą się nie tylko aktorzy. Cały zespół filmowy wpłynie na ubarwienie konstrukcji już i tak samonapędzającej swój ewenement.

„Nigdy nie bali się porażki” – wspomina nauczycielka braci Duffer. Oni sami nie wyróżniali się aktywnością ani wiedzą podczas szkolnego terminowania. A jednak coś ich powiodło ku dyscyplinie zgoła niewymiernej, ale niezwykle wdzięcznej. Hollywood przelewami bankowymi oddał twórcom megahitu to, na co w innych dziedzinach życia musieliby pracować dekadami. Bracia intuicyjnie wniknęli w niezagospodarowaną dotąd szczelinę popkultury i wygrali. Hollywood takich ryzykantów kocha. Świat mass mediów również. Steven Spielberg wysoko zawiesił poprzeczkę wyobraźni filmowej. Rekordy są jednak od tego, by je detronizować. Stolica kina nie zna w tej materii żadnych ograniczeń. „Cisnęła nas telewizja i Netflix” – przyznają po latach reżyserzy. Moda, fama, tendencje pójdą na rękę kipiącym wyobraźnią harcownikom. Mieli dylemat, czy harować szybko kosztem poziomu wspólnej pracy, czy zastanowić się dłużej nad jej sensem. Wybrali to drugie, żmudnie cyzelując detale popularnej marki.

Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5 To opowieść dla dociekliwych. Fani serialu mogą się po emisji niniejszego dokumentu poczuć tyleż bardziej świadomi, co poniekąd rozczarowani. Sposób, w jaki zostali zmanipulowani szalbierstwem konkretnych scen serialu, może wyznawców niniejszej formy nieco zniesmaczyć. Fanatycy tej produkcji machną ręką na prawdę o niej samej. Przecież liczy się efekt końcowy, a ten jest imponujący. Film będzie więc chyba przeznaczony dla analityków badających wielosezonowe wydarzenie medialne. Zaproponowane przez Martinę Radwan świadectwo niewiele w tym względzie argumentów jest w stanie jednak przedstawić. Jej relacja to niemal jedynie zapis tego, co działo się poza kamerami dowodzonymi przez zdolny duet reżyserski. Królują tam: śmiech, beztroska, improwizacja. Często dochodzi tu do zwarcia ekscentrycznych pomysłów oraz ryzykownych idei. Ale przecież to zwykła praktyka dla tasiemców rozciągniętych w czasie, które muszą się wreszcie opatrzyć nawet najmniej wybrednym.

„A może zaczęło nas to nudzić?” – dopuszcza na chwilę kontrowersyjną myśl któryś z realizatorów serialu. Tu na rutynę nie ma miejsca. Kręcona jest jednak już piąta edycja tej samej epopei. Ona sama siłą rzeczy połyka własny ogon. Entuzjazm ekipy wreszcie kiedyś ulotni się, z napompowanego balonika zejdzie powietrze. „Będzie trzeba dać więcej efektów wizualnych, to smutne” – utyskuje reżyser, który nie umiał z konkretnej sceny wydobyć „efektu ludzkiego”, zastępując ten czynnik komputerową wizualizacją. Nie ma co lamentować. I tak wszystkie aktywności artystyczne zamkną się w przyszłości na ekranie laptopa.