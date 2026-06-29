Sympatyczny romans z dobrą chemią między bohaterami i udanymi scenami hokejowymi, ale nierówne tempo oraz schematyczny scenariusz nie pozwalają mu wznieść się ponad gatunkową przeciętność.

Ekranizacja popularnej serii powieści Elle Kennedy okazuje się poprawnym romansem młodzieżowym, który potrafi zaangażować, ale równie często sprawia wrażenie produkcji niewykorzystanych możliwości. "Off Campus" działa najlepiej wtedy, gdy koncentruje się na relacjach między bohaterami, natomiast wyraźnie traci impet, gdy próbuje jednocześnie opowiedzieć o traumach, sporcie i życiu studenckim.

Fabuła skupia się na Garrettcie Grahamie - gwieździe uniwersyteckiej drużyny hokejowej, którego sportowe ambicje zaczynają kolidować z problemami w nauce. Ratunkiem okazuje się Hannah Wells, utalentowana studentka i początkująca muzyczka, zgadzająca się udzielać mu korepetycji pod jednym warunkiem - Garrett ma pomóc jej wzbudzić zazdrość chłopaka, którym jest zainteresowana. Początkowo czysto pragmatyczna umowa stopniowo przeradza się w uczucie, a w tle pojawiają się wątki rodzinnych traum, przemocy, przyjaźni oraz presji związanej z dorastaniem.

Twórcy sprawnie wykorzystują znany schemat "fake dating", nie próbując jednak go znacząco odświeżyć. Reżyseria stawia przede wszystkim na lekkość i atrakcyjność wizualną. Zdjęcia kampusu, lodowiska i akademików budują estetykę idealizowanego życia studenckiego, a mecze hokejowe należą do najmocniejszych elementów serialu. Dynamiczny montaż podczas spotkań sportowych skutecznie podnosi napięcie i zapewnia energię, której brakuje w wielu scenach obyczajowych.

Problem pojawia się w konstrukcji całego sezonu. Początek rozwija główną relację w satysfakcjonującym tempie, środkowe odcinki zaczynają jednak wyraźnie zwalniać. Serial wielokrotnie zatrzymuje się na powtarzalnych rozmowach czy kolejnych scenach erotycznych, które rzadko posuwają fabułę naprzód. Paradoksalnie finał cierpi na odwrotną przypadłość, gdzie wydarzenia zostają skondensowane do tego stopnia, że część wątków otrzymuje jedynie symboliczne zakończenie. W efekcie sezon sprawia wrażenie nierówno rozplanowanego, jakby twórcy przez większość czasu oszczędzali najważniejsze wydarzenia tylko po to, by później odhaczyć je w ekspresowym tempie.

Scenariusz nie wykracza poza ramy klasycznego romansu new adult. Dialogi bywają naturalne podczas lekkich, flirtujących scen między Garrettem i Hannah, jednak zdecydowanie gorzej wypadają momenty dramatyczne. Wątki dotyczące przemocy seksualnej, toksycznych relacji rodzinnych czy psychicznych konsekwencji traum pojawiają się regularnie, lecz często sprawiają wrażenie bardziej obowiązkowych punktów programu niż organicznej części historii. Serial sygnalizuje poważne problemy, ale rzadko poświęca im tyle czasu, by rzeczywiście wybrzmiały.

Największym atutem pozostaje duet głównych bohaterów. Choć pierwsze odcinki zdradzają pewną sztywność aktorów, z biegiem sezonu ich ekranowa chemia staje się coraz bardziej przekonująca. Widać, że relacja rozwija się naturalniej wraz z kolejnymi epizodami, dzięki czemu łatwiej uwierzyć w rodzące się uczucie. Co ciekawe, drugoplanowi bohaterowie - zwłaszcza Allie i Dean - momentami przyciągają większą uwagę niż główna para, oferując więcej swobody i autentyczności w swoich wspólnych scenach.

Znacznie mniej przekonująco wypadają postacie drugoplanowe. Część bohaterów zmienia motywacje bez odpowiedniego przygotowania, a niektóre konflikty zostają rozwiązane zbyt łatwo lub wręcz pominięte. Szczególnie widoczne jest to w przypadku postaci, które raz przedstawiane są jako jednoznacznie toksyczne, by chwilę później serial próbował wymusić wobec nich współczucie, nie oferując przekonującego uzasadnienia tej zmiany.

Największym problemem serialu pozostaje przewidywalność. Większość zwrotów akcji można bez trudu przewidzieć już po pierwszych odcinkach, a fabuła rzadko zaskakuje decyzjami wykraczającymi poza dobrze znane schematy gatunku. Nie oznacza to jednak, że oglądanie jest nużące. Produkcja zachowuje odpowiedni poziom realizacyjny, sympatyczną obsadę i kilka naprawdę udanych sekwencji sportowych, dzięki którym łatwo obejrzeć cały sezon.

"Off Campus" nie jest ani spektakularnym sukcesem, ani rozczarowaniem. To solidnie zrealizowany romans skierowany przede wszystkim do odbiorców lubiących historie spod znaku BookToka i new adult. Osoby znające literacki pierwowzór mogą odczuwać niedosyt wynikający z licznych zmian oraz uproszczeń, natomiast widzowie niezwiązani z książkami otrzymają sprawnie opowiedzianą, choć mocno przewidywalną historię o pierwszej miłości, dorastaniu i szukaniu własnej drogi.