Zagląda za kulisy legendarnego Disneylandu i pokazuje, jak wizja Walta Disneya zamieniła się w rzeczywistość pełną potu, ryzyka i genialnych pomysłów. 7

"Historia Disneylandu" w reżyserii Leslie Iwerks to dokument, który świadomie rezygnuje z narracyjnej wygody na rzecz czystego doświadczenia patrzenia. Zamiast klasycznej opowieści o wizjonerze i spełnionym śnie dostajemy kronikę fizycznej pracy: potu, improwizacji i permanentnego balansowania na granicy chaosu. To kino archiwalne, które ufa obrazowi bardziej niż komentarzowi i to jego największa siła, ale też ograniczenie.

Decyzja reżyserska, aby niemal całkowicie oddać głos materiałom źródłowym, działa na poziomie atmosfery znakomicie. Chronologiczny montaż surowych, często oszałamiająco szczegółowych ujęć z budowy Disneylandu tworzy poczucie obcowania z czymś autentycznym i niemalże intymnym. Archiwalne nagrania audio i szczątkowe wypowiedzi nie tłumaczą, nie dopowiadają, a raczej kontrapunktują obraz. Iwerks nie mitologizuje Walta Disneya wprost, ale pokazuje mit w trakcie narodzin, jako efekt zbiorowego wysiłku, improwizacji i momentami jawnie niebezpiecznych decyzji.

Problem pojawia się tam, gdzie dokument mógłby pójść krok dalej. "Historia Disneylandu" unika interpretacji do tego stopnia, że zaczyna przypominać wystawę muzealną pozbawioną kontekstu. Dla widzów znających historię parku, zwłaszcza byłych pracowników czy zagorzałych fanów, to fascynujące dopełnienie znanej opowieści. Dla reszty może okazać się jedynie efektownym wizualnie zapisem bez pogłębienia. Muzyka dodatkowo bywa nachalna i nie zawsze współgra z siłą samych obrazów, które często broniłyby się bez żadnego podkładu.

To nie jest dokument o "magii Disneya" w dzisiejszym, marketingowym sensie. To film o pracy. Tej fizycznej, chaotycznej, czasem absurdalnej i o tym, że wielkie wizje realizują się dzięki ludziom, którzy ryzykują zdrowiem, czasem zdrowym rozsądkiem, aby coś zbudować. "Historia Disneylandu" nie opowiada historii na nowo, ale pozwala ją zobaczyć w sposób, jakiego wcześniej nie było.