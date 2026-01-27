Oparty na rzekomo prawdziwym pierwowzorze los fałszerza to dobry prototyp dla rześkiej konstrukcji filmowej. W „Fałszerzu” chyba jednak został on niechcący lekceważąco sfalsyfikowany. 5

„Od braku talentu gorsze jest mieć go tylko trochę” - podsumuje starania Toniego o zdobycie pozycji w środowisku malarzy jego narzeczona. Donata ma rozeznanie w świecie artystycznym. Kobieta zdążyła doradzić już pretendentowi do sławy zmianę nazwiska na powszechnie przyswajalne. Styl malarski też wymagałby korekty. „Ty jesteś zbyt dosłowny” - ostudzi zapędy Toniego pragmatyczna Donata. Chłopak z włoskich peryferii wyrwał się do stołecznego Rzymu w towarzystwie dwóch kumpli. Vittorio ma szansę ubiegać się o awans w hierarchii kościelnej. Fabione skręcił niebezpiecznie na ścieżkę lewackiego terroryzmu. „Czerwone brygady” właśnie porwały chadeckiego przywódcę Aldo Moro. Fabione wybrał drogę zbrojnej kontestacji systemu i zaangażował się w struktury bojówek wydających wojnę państwowej potędze. Vittorio idealizm księdza spoza Watykanu tu musi praktycznie zracjonalizować. W Rzymie nawet ta ścieżka kariery bywa kontrolowana przez siły nieformalne.

Toni nie wypracował dotąd własnego stylu malarskiego, ale ten, jaki posiada, predestynuje chłopaka do życia na luksusowym poziomie. Wystarczy dobrze podrobić czek zamożnego biznesmena, a mafia chętnie skorzysta z usług zdolnego fałszerza. Toni bez problemów sporządzi kopię dzieł renomowanych mistrzów pędzla. Nawet rutynowani marszandzi nie poznają się na podsuniętej kopii. Toni mógłby umościć sobie wygodne życie w świecie, gdzie mijają się interesy biznesmenów, polityków, biskupów, dziennikarzy, prawników, sportowców. Młodzieńcza lojalność każe jednak chłopakowi zatroszczyć się także o losy przyjaciół, którym nie poszło zbyt gładko. Fabione i Vittorio wpadli w tarapaty poniekąd z własnego wyboru. „Jesteś złodziejem czy artystą?” - usłyszy Toni od kogoś postronnego. „Co za różnica?” - wypali bez zastanowienia porywczy młodzieniec. Państwo, mafia, lewaccy terroryści starli się w dziele przejęcia zwierzchnictwa nad Półwyspem Apenińskim. Trzej przyjaciele, choć z natury rożni, zamiast wystąpić przeciw sobie, wspierają się wzajemnie. Ich przyszłość jednak nie rysuje się w różowych barwach. Nawet Toni, który wyda się użyteczny niemal wszystkim wpływowym kręgom, wreszcie skutecznie narazi się któremuś z nich.

Fałszerz nosi wszelki znamiona kina landrynkowego. To gatunek unikający narracji chropowatej, przesycony efektownym tłem, na którym sprawy dzieją się szybko, powierzchownie, bez zbędnych perturbacji. Toni robi zawrotną karierę na zlecenie mafijnego półświatka. Chłopakowi nie spędzają snu z powiek rozważania nad etyczną stroną nielegalnej działalności. Przed fałszerzem otwierają się wszystkie możliwe drzwi salonowej socjety. Włochy przeżywają społeczne rozedrganie. Na ulicach giną ludzie zamieszani w sprzeczne wybory ideologiczne. Toni postanowił fałszować wszystko, co się da. Jego historia to dobry materiał na soczysty film umiejscowiony w optymalnym ku temu miejscu. Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku dostarczyły w tym względzie szeroką panoramę poglądową. Stefano Lodovichi uczynił z niej zgrabną balladę przypominającą w swej wymowie swoiste italo disco. Muzyka wybrzmiewa tu gęsto, rozgrzane stroboskopy pulsują błyszczącym refleksem, szarpnięte cyngle eliminują co i rusz zbędnych świadków. Aldo Moro zostanie znaleziony w bagażniku samochodu na ulicach Rzymu. „Zostawiłem swój ślad w historii tego kraju” - podsumuje nieskromnie własną działalność Toni. Oparty na rzekomo prawdziwym pierwowzorze los fałszerza to dobry prototyp dla rześkiej konstrukcji filmowej. W Fałszerzu chyba jednak został on niechcący lekceważąco sfalsyfikowany.