„Zatrzymać pożar” wydaje się być obiecującym kinem akcji, który swoje aktywa trwoni z każdą minutą projekcji 4

Mara została młodą wdową. Jej mąż odszedł przedwcześnie, opuszczając żonę i córkę. Pora sprzedać letniskowy dom, który kojarzy się nieutulonym w żalu ze zmarłym. Mara w celu sprawnego dokonania przeprowadzki dobrała sobie szwagra. Luisowi towarzyszą także żona oraz syn. Córka Mary jest przywiązana do miejsca swojego dzieciństwa. Lide najchętniej nie ruszyłaby się poza las, w którym przypadły jej pacholęce lata. Dziewczynka zamiast pomóc pozostałym asystować przy wyprowadzce, z namaszczeniem przegląda stare zdjęcia rodzinne, na których odnajduje tatę. „To wasze życie” - nieśmiało protestuje przed wyrzuceniem do kosza licznych fotografii szwagierka. Mara najchętniej szybko pozbyłaby się bolesnych pamiątek. „Ale on nie chciał o nie walczyć. Nawet dla nas” – odpowiada na wątpliwości Eleny wdowa. Mąż odszedł po ciężkiej chorobie, lecz chyba niezbyt stanowczo opierał się jej postępom. W trakcie końcowej krzątaniny zastaje domowników informacja o rozprzestrzeniającym się w okolicy groźnym pożarze. Władze namawiają mieszkańców tutejszych okolic do pospiesznej ewakuacji poza rejon pożogi. Zapewne Mara i jej bliscy niezwłocznie uciekliby z feralnego miejsca. Niefortunnie znika jednak Lide. Bez niej żaden członek rodziny nie opuści lasu.

Zanim ogień zbliży się do domku letniskowego na bezpośredni dystans, minie trochę czasu. Poszukiwania Lide trwają w najlepsze. Rodzina musi ograniczyć się do własnej inwencji. Służby ratownicze pochłonięte są gaszeniem pożaru. W dodatku zasięgi telefoniczne uległy zerwaniu. Próżno wzywać pomocy tą drogą. Narastające przerażenie towarzyszy osaczonym. Lide przepadła i nic nie wskazuje na rychłe odnalezienie dziecka. W poszukiwaniach pomaga Santi. Dom leśniczego graniczy z budynkiem właśnie ewakuowanym przez Marę. Santi sprawia jednak wrażenie osobnika zahukanego i cokolwiek tajemniczego. Mara zaczyna dostrzegać dwuznaczną rolę mężczyzny w zaginięciu Lide. Santi długo opiera się przed wpuszczeniem do swojego domu nalegających sąsiadów. Mara. Luis i Elena chcieliby się upewnić, iż nie ma tam Lide. Santi niechętnie udostępnia swoje pomieszczenia. Gdy już się na to zdecyduje, okaże się, iż Lide tu nie będzie. W zakamarkach domu leśniczy przetrzymuje jednak grzyby i rośliny o prawdopodobnym działaniu halucynogennym. „Pomagają starym ludziom pokonać strach przed śmiercią” – pokrętnie tłumaczy Santi. „Gdzie jest moja córka?!” – coraz głośniej domaga się wyjaśnień Mara. Santi ewidentnie kręci lub zataja swój udział w zniknięciu dziewczynki. Pożar nieubłaganie nadciąga do zabudowań. Lide wciąż zostaje poza horyzontem poszukiwań.

Zatrzymać pożar wydaje się obiecującym kinem akcji, który swoje aktywa trwoni z każdą minutą projekcji. Spodziewany filmowy tok zakładał zapewne w swojej konstrukcji pewien zwrot, który mógłby posunąć akcję w intrygującym kierunku. Przestawienie zwrotnicy wprawdzie nastąpi, lecz cały skład konsekwentnie zmierzy na bocznicę, gdzie rozpędzony kurs wyhamuje, wprawiając rozgrzanego płomieniami emocji widza w nie lada konfuzję. Tajemnice bohaterów tej opowieści, a zwłaszcza ojca osierocającego Lidę, mogłyby mieć tu jakieś sensowne uzasadnienie logiczne. Być może nawet w intencji twórców taki pomysł kiełkował. Film w reżyserii Davida Victori ma wszelkie cechy ogniska, które ktoś usiłuje wzniecić kierując na ledwo tlącą się iskrę solidny podmuch. Zabrakło jednak konsekwencji, by ten rachityczny płomień podtrzymać kolejnymi strumieniami ożywczego powietrza.