„Zrobiliśmy wszystko, czego żądali…” - nie kryje zdenerwowania spanikowany urzędnik w szwedzkim ministerstwie spraw zagranicznych. Gruchnęła fama o tym, że hitlerowskie Niemcy wypowiedziały wojnę jednemu z ostatnich niepodbitych jeszcze państw Europy. „Dlaczego mieliby oszczędzić Szwecję?” – dywaguje osłupiały dyplomata. Rzeczywistość roku 1942 nie wróży dobrze światu demokratycznych wartości. Na szczęście alarm jest przedwczesny. Szwecja zachowa ograniczoną suwerenność, choć jej politycy drżą po każdym pomruku niezadowolenia płynącym z Berlina. Postanowienia konferencji z Wannsee co prawda są tajne dla opinii publicznej, ale pogłoski o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej powoli przebijają się do świadomości niektórych kręgów opiniotwórczych. Co z tą wiedzą ma zrobić szwedzki establishment polityczny, który stąpa na palcach wobec Niemiec panoszących się w Europie i zgłaszających apetyty wykraczające poza Stary Kontynent? Tymczasem do ministerstwa napływają wciąż nowe wnioski o azyl składane przez jeszcze żyjących Żydów z Europy. Urzędnicy starają się naginać lokalne prawo lub je obchodzić, by nieistotne formalności nie przeszkodziły w ratowaniu setek istnień. Rzesza z irytacją znosi szwedzki proceder imigracyjny. „Goering z niezrozumiałych powodów ma słabość do tego kraiku” – irytuje się odpowiedzialny za Holocaust Adolf Eichmann, patrząc na skandynawski precedens.

Gosta Engzell jest rutynowanym pracownikiem szwedzkiego MSZ odpowiedzialnym za politykę imigracyjną monarchii. Pod wpływem złowieszczych doniesień urzędnik zmienia zdanie. Ze sceptycznego biurokraty powoli staje się aktywnym orędownikiem humanitarnych działań na rzecz rozszerzenia pomocy azylowej. Wspomagać go w tym dziele zaczynają inni pracownicy ministerstwa, a nawet niektórzy członkowie rządu. „Józef nie był ojcem Jezusa, dla Niemców to za słabe powiązanie?” – ironizuje któryś z urzędników resortu. Wszyscy zdają sobie sprawę, iż umowna neutralność Szwecji zależy od kaprysu notabli z Berlina. Pracownicy ministerstwa dokonują akrobacji formalnych, by udowodnić, iż Żydzi z państw podbitych przez Rzeszę byli związani koligacjami rodzinnymi ze rdzennymi obywatelami Szwecji. „Wie pan, co robią Amerykanie z Żydami, którzy chcą do nich wjechać?” – tonuje gorliwość części personelu ministerialnego któryś z oportunistycznie nastawionych dyplomatów. Stany Zjednoczone niechętnie udzielają schronienia uciekającym z Europy desperatom. Szwecja jest w tragicznym położeniu geopolitycznym, Czy to jednak wystarczający powód, by zaniechać pomocy wobec jej potrzebujących? Gosta Engzell i jego współpracownicy nie składają broni na polu niełatwej walki o prawa człowieka.

Szwedzki łącznik przypomina słabo znany epizod lat drugiej wojny światowej. Historia tu przytoczona warta jest rozpowszechnienia i zapamiętania. Film produkcji szwedzkiej nie wpisuje się jednak w nurty, które na polskim rynku zakwalifikowano by bardzo jednoznacznie. Szwedzki łącznik to nie jest ani wykwit „polityki historycznej”, ani „pedagogiki wstydu”. Tak piękna karta, jaką zapisał Gosta Engzell i często bezimienni funkcjonariusze szwedzkiej dyplomacji, jest tu przeplatana licznymi obrazkami serwilizmu i kunktatorstwa innych prominentnych decydentów rządowych gabinetów, w lot odczytujących nawet te nie wypowiedziane dyrektywy płynące z Niemiec. Szwedzki łącznik to obraz skrojony raczej pod młodego odbiorcę, który domaga się przekazu dynamicznego, prostego, formułującego klarowne komunikaty. Film w reżyserii duetu Therese Ahlbeck & Marcus Olsson snuje narrację pospieszną, momentami uproszczoną, niewolną wręcz od nut frywolnych. Ma jednak paradoksalnie mimo to szansę dotrzeć do świadomości globalnej widowni i zagościć tam na dłużej.

Raul Wallenberg przemyka przez korytarze tego samego ministerstwa, co Gosta Engzell. Pierwszy z dyplomatów zginie w tajemniczych okolicznościach, ratując Żydów węgierskich. Drugi przeżyje wojnę. Światowa opinia publiczna spoza Szwecji dowie się o nim być może dopiero teraz. To dowód na to, jak słabym jest argument wygłaszany przez optymistów, którzy twierdzą, iż prawda zawsze obroni się sama.