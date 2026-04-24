Świetny suspens i mocny początek przegrywają z przeciągniętym finałem oraz chaotyczną mitologią klątwy. Im mniej tłumaczy, tym działa lepiej. 6

"Tu zdarzy się coś strasznego" to produkcja, która przez pierwsze odcinki obiecuje znacznie więcej, niż ostatecznie jest w stanie dowieźć. Największym atutem pozostaje konsekwentnie budowane poczucie zagrożenia, natomiast największym problemem jest finał, który zamiast zostawić widza z niepokojem, wybiera zbyt dosłowne tłumaczenie własnych tajemnic. Ale o tym nieco później.

Punkt wyjścia jest prosty, ale nośny - młoda kobieta trafia do pozornie idealnej rodziny swojego partnera i bardzo szybko zaczyna czuć, że coś jest nie tak. Za chwilę para ma powiedzieć sobie sakramentalne "tak", aczkolwiek dom, do którego przybywa pełen jest napięcia, spojrzeń trwających o sekundę za długo i ludzi, którzy najwyraźniej wiedzą więcej, niż chcieliby powiedzieć. Początkowo wszystko sugeruje klasyczną historię o rodzinie skrywającej mroczny sekret. Z czasem okazuje się jednak, że centrum opowieści nie stanowi zewnętrzne zagrożenie, lecz klątwa związana z małżeństwem, dziedziczeniem i obsesyjnym poszukiwaniem prawdziwej bratniej duszy. I właśnie tutaj serial zaczyna się rozjeżdżać.

Reżysersko najmocniejsze są dwa pierwsze odcinki, które operują niedopowiedzeniem znacznie lepiej niż późniejsze epizody. Kamera cierpliwie obserwuje przestrzeń domu, architektura staje się narzędziem suspensu, a montaż nie spieszy się z odpowiedziami. Ja jako widz pozostaje w dokładnie tym samym stanie co protagonistka - nie wiem, komu może ufać, ale totalnie czuję, że ufać nie powinna nikomu. To rodzaj horroru opartego nie na jumpscare'ach, lecz na dyskomforcie społecznym i psychologicznym. Bardzo dobrze działa również warstwa dźwiękowa. Cisza bywa tu ważniejsza niż muzyka, a pojedyncze akcenty dźwiękowe skutecznie wzmacniają paranoję.

Problem pojawia się wtedy, gdy serial porzuca tę subtelność na rzecz bardziej dosłownej mitologii klątwy. Od momentu przedstawienia zasad jej działania, ton zmienia się wyraźnie i zamiast niejednoznacznego thrillera dostajemy opowieść, która zaczyna tłumaczyć własne reguły z przesadną gorliwością, a jednocześnie... wciąż nie tłumaczy ich wystarczająco dobrze. Czym dokładnie jest prawdziwa bratnia dusza? Dlaczego jedni bohaterowie podlegają konsekwencjom inaczej niż inni? Na jakiej zasadzie działa dziedziczenie klątwy? Scenariusz oczekiwał ode mnie, czyli widza, emocjonalnego zaangażowania w mechanizm, którego sam nie potrafi logicznie uporządkować.

To szczególnie frustrujące, bo relacje między bohaterami bywają naprawdę dobrze napisane. Kłótnie Rachel i Nicka brzmią naturalnie, bez serialowej sztuczności. Dialogi w rodzinnych konfrontacjach mają ciężar i wiarygodność, zwłaszcza wtedy, gdy serial przestaje mówić o przeznaczeniu, a zaczyna o kompromisach, zależności i lęku przed samotnością. W tych momentach produkcja najciekawiej ociera się o temat krytyki instytucji małżeństwa i nie jako romantycznego finału, lecz jako społecznego rytuału, który potrafi zamienić relację w pułapkę.

Niestety konstrukcja postaci nie zawsze nadąża za tym ambicjami. Część bohaterów zachowuje się nie jak ludzie, lecz jak nośniki kolejnych zwrotów akcji. Relacje bywają rozwijane skrótowo lub bez przekonującego przygotowania, przez co niektóre romantyczne napięcia pojawiają się nagle i równie szybko znikają, pozostawiając raczej konsternację niż dramat. Kilka wątków też wydawało się doczepionych na siłę i tak naprawdę niepotrzebnie wciśniętych, jak chociażby choroba matki głównego bohatera.

Największym rozczarowaniem pozostaje jednak finał. Zamiast zakończyć historię w momencie najmocniejszego emocjonalnego uderzenia, twórcy decydują się na przeciągnięte domknięcie i dopowiedzenie wszystkiego niemal wprost. To odbiera opowieści siłę i mam wrażenie, że twórcy nie do końca ufają w inteligencję widza, zapominając, że czasami najlepszym ruchem jest zostawić widza z pytaniem. A szkoda, bo pierwsze odcinki udowadniały, że serial potrafi ufać inteligencji odbiorcy.

To więc produkcja nierówna, ale na pewno warta zaznajomienia. Potrafi wciągnąć, potrafi stworzyć autentyczne poczucie zagrożenia i ma kilka naprawdę świetnie rozegranych scen. Jednocześnie cierpi na typową przypadłość współczesnych horrorów serialowych - świetny początek, słabsze rozwinięcie i finał, który zbyt desperacko chce wszystko wyjaśnić.