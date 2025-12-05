"Drzwi do piekła" (1930) – Zapomniany klasyk i przedsmak geniuszu Cagneya. 6

The Doorway to Hell (1930) to wczesny, surowy dramat gangsterski z epoki Pre-Code Hollywood, który stanowi ważny element wczesnego kanonu gatunku, często stawiany obok takich tytułów jak Mały Cezar czy późniejszy „Wróg publiczny”. Film ten, choć dziś mniej znany niż arcydzieło z Jamesem Cagneyem w roli głównej, oferuje fascynujący wgląd w realia kina początku lat 30. i brutalność tamtejszych opowieści o przestępczości.

Wczytywanie... The Doorway to Hell (1930) - Lew Ayres, Robert Elliott (I), James Cagney

Wczytywanie... The Doorway to Hell (1930) - Lew Ayres, Robert Elliott (I)

Film skupia się na postaci Louiego Ricarno (w tej roli Lew Ayres), młodego, ambitnego gangstera z Chicago, który – niczym Napoleon – ma wizję zjednoczenia rywalizujących ze sobą gangów. Dzięki swojej bezwzględności i inteligencji udaje mu się zaprowadzić porządek w miejskim półświatku, tworząc sprawnie działający syndykat i eliminując konkurencję. Gdy osiąga szczyt władzy i bogactwa, zakochuje się i podejmuje próbę wycofania się z "biznesu", by wieść uczciwe życie na Florydzie wraz z żoną.

Wczytywanie... The Doorway to Hell (1930) - Lew Ayres

Oczywiście, jak to w kinie gangsterskim bywa, przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. W jego zastępstwie rządy przejmuje jego zastępca, Steve Mileaway (James Cagney), a wojny gangów wybuchają na nowo. Tragiczne wydarzenia zmuszają Ricarno do powrotu do Chicago, co prowadzi do nieuchronnej, krwawej konfrontacji.

Wczytywanie... The Doorway to Hell (1930) - Lew Ayres

Główną rolę gra Lew Ayres, aktor znany głównie z pacyfistycznego Na Zachodzie bez zmian (1930). Jego występ jako Ricarno jest solidny, choć niektórzy krytycy wskazywali na jego nieco zbyt "chłopięcy" wygląd w roli bezwzględnego bossa mafii. Jednak to rola drugoplanowa przyciąga największą uwagę. James Cagney, rok przed przełomowym Wrogiem publicznym, wciela się tu w postać Steve'a Mileawaya. Już w tej wczesnej roli Cagney emanuje charakterystyczną dla siebie, elektryzującą energią i charyzmą. Chociaż gra "drugie skrzypce", jego obecność na ekranie jest dynamiczna i stanowi przedsmak tego, co miało nadejść w jego karierze. Co ciekawe, w jednej ze scen Cagney popisuje się płynną znajomością jidysz, co było wynikiem jego dorastania w Nowym Jorku.

Wczytywanie... The Doorway to Hell (1930) - Dwight Frye (I)

Wczytywanie... The Doorway to Hell (1930) - Lew Ayres, Dorothy Mathews, James Cagney

Film wyróżnia się typowymi dla okresu Pre-Code elementami: jest pozbawiony moralizatorstwa, brutalny (jak na tamte czasy) i dynamiczny. Zdjęcia, częściowo wykorzystujące ekspresjonistyczne oświetlenie, nadają mu surowy, mroczny klimat, a szybkie tempo akcji sprawia, że film, mimo krótkiego czasu trwania (ok. 80 minut), jest wciągający.

Wczytywanie... The Doorway to Hell (1930) - Lew Ayres, Dorothy Mathews, James Cagney

The Doorway to Hell (1930) to nie jest arcydzieło na miarę Wroga publicznego, ale jest to inteligentne, sprawnie wyreżyserowane kino, które doskonale ukazuje, dlaczego ten gatunek był tak popularny na początku lat 30.. To ważny, choć nieco zapomniany, element układanki, która doprowadziła do powstania największych klasyków kina gangsterskiego.