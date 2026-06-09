Wydawać by się mogło, że to straszne nudy, które nikogo normalnego nie zainteresują. Jednak film ten jest po prostu trafną satyrą.

Produkcja o intrygującym tytule Krowom niebo do pyska to fabularyzowany dokument o charakterze satyrycznym w reżyserii Jerzego Ziarnika i z jego scenariuszem. Zagrali w nim Piotr Fronczewski, Wojciech Pokora i – w drobnej roli – Ewa Borowik.

Film ten zaczął się rykiem krów i tak okropną kakofonią, że autentycznie obawiałam się, co będzie dalej.

Na szczęście później słychać głównie Fronczewskiego, który prezentuje coś w rodzaju wykładu o tym, jakie korzyści mamy z hodowli bydła, ale także o tym, jakie troski spędzają sen z powiek rolnikom i… władzy ludowej. Chodzi tutaj głównie o problem z serwatką oraz o surogram – szczególny rodzaj paszy dla krów.

Wydawać by się mogło, że to straszne nudy, które nikogo normalnego nie zainteresują. Jednak film ten jest po prostu trafną satyrą na temat marnotrawienia środków i zasobów w czasach potężnego kryzysu gospodarczego Polskiej Republiki Ludowej. Satyra ta była na tyle skuteczna, że film musiał przeleżeć pięć lat na półce, aby łaskawie pozwolono go wyemitować! Aby satyrę tę dobrze pojąć, trzeba się mocno wsłuchać i czytać między wierszami. Oczywiście dobrze też znać kontekst, czyli historię PRL-u lat 70. dwudziestego wieku.

Krowom niebo do pyska nie jest przełomowym dokumentem ani fascynującym skeczem kabaretowym (choć Fronczewski i Pokora świetnie sprawdzili się w komediach). Radziłabym go potraktować raczej jako świadectwo czasów – możemy się dowiedzieć, z jakimi problemami zmagali się nasi przodkowie kilkadziesiąt lat temu i jak społeczeństwo – również z pomocą humoru – starało się sobie z tym radzić. Nie jest to film, przy którym będziecie się zwijać ze śmiechu. Dzisiaj raczej oglądamy tego typu produkcje z życzliwym zaciekawieniem.