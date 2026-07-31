Solidne kino historyczno-przygodowe z kilkoma udanymi scenami, ale mimo wszystko zbyt zachowawcze i zapatrzone w mit swojego bohatera.

George Washington jest jedną z tych postaci historycznych, które z czasem przestają przypominać ludzi, a zaczynają funkcjonować jako symbole. Twórcy opowieści o pierwszym prezydencie Stanów Zjednoczonych często stają więc przed trudnym zadaniem, ponieważ trzeba się zastanowić jak pokazać człowieka, którego legenda przez ponad dwa stulecia obrosła tyloma mitami, że trudno oddzielić fakty od narodowej przypowieści? "Młody Waszyngton" próbuje odpowiedzieć na to pytanie, ale ostatecznie bardziej interesuje go budowanie pomnika niż zaglądanie pod jego fundamenty.

Wczytywanie... Młody Waszyngton (2026) - William Franklyn-Miller, Ryan Begay (I)

Film skupia się na młodym George'u Washingtonie, jeszcze zanim stał się jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Historia przedstawia jego udział w wydarzeniach związanych z wojną francusko-indiańską, gdy jako młody oficer musi zmierzyć się nie tylko z przeciwnikiem na polu bitwy, ale również z własnymi ograniczeniami i odpowiedzialnością za ludzi, których prowadzi. To opowieść o kształtowaniu się przyszłego przywódcy, o pierwszych doświadczeniach wojennych i sytuacjach, które mają wpłynąć na jego późniejszą legendę.

Największą zaletą filmu jest świadomość, że sam punkt wyjścia ma ogromny potencjał. Młody Washington nie jest jeszcze ikoną wykutą w marmurze, ale człowiekiem, który dopiero zdobywa doświadczenie i popełnia błędy. Właśnie ten etap jego życia wydaje się znacznie ciekawszy niż kolejna próba opowiedzenia historii znanej z podręczników. Problem polega na tym, że twórcy rzadko pozwalają mu naprawdę wybrzmieć. Zamiast portretu człowieka stojącego na początku drogi dostajemy przede wszystkim opowieść o bohaterze, którym od pierwszych minut mamy być zachwyceni.

Wczytywanie... Młody Waszyngton (2026) - Mary-Louise Parker, Will Joseph (IV)

"Młody Waszyngton" bardzo mocno korzysta z klasycznej konstrukcji kina o wielkich postaciach historycznych. Bohater jest odważny, honorowy i niemal zawsze znajduje właściwe rozwiązanie, nawet jeśli sytuacja wydaje się beznadziejna. Taki sposób narracji sprawia, że film momentami przypomina bardziej współczesną legendę niż próbę zmierzenia się z historią. Nie chodzi o to, że kino historyczne nie może być podniosłe albo romantyczne, ale najlepsze produkcje tego gatunku potrafią pokazać również sprzeczności swoich bohaterów. Tutaj Washington zbyt często funkcjonuje jako gotowy symbol, a zbyt rzadko jako człowiek.

Scenariusz ma kilka udanych momentów, szczególnie wtedy, gdy skupia się na relacjach między żołnierzami i konsekwencjach decyzji podejmowanych na wojnie. Film potrafi uchwycić ciężar odpowiedzialności młodego dowódcy, który nie ma jeszcze doświadczenia, ale musi podejmować decyzje wpływające na życie innych ludzi. Niestety, te bardziej interesujące elementy są często przykrywane przez zbyt dosłowne dialogi i scenariuszowe podkreślanie oczywistości. Bohaterowie nie zawsze mówią dlatego, że mają coś do powiedzenia, czasami mówią, aby widz przypadkiem nie przeoczył przesłania.

Wczytywanie... Młody Waszyngton (2026) - Andy Serkis

"Młody Waszyngton" chce być jednocześnie widowiskowym filmem wojennym, opowieścią o dojrzewaniu i niemal mityczną historią narodzin bohatera. Te trzy kierunki nie zawsze ze sobą współgrają. Gdy produkcja skupia się na akcji, potrafi dostarczyć kilka efektownych scen. Starcia mają odpowiednią energię, a finałowe fragmenty pokazują, że twórcy potrafią budować napięcie i kreować obrazy, które zostają w pamięci. Problem pojawia się wtedy, gdy film próbuje nadać tym wydarzeniom większą wagę emocjonalną, gdzie często wybiera najprostsze rozwiązania.

Wizualnie produkcja robi momentami dobre wrażenie, szczególnie dzięki bardziej kolorowej stylistyce, która wyróżnia ją na tle wielu współczesnych, przygaszonych filmów historycznych. Nie próbuje udawać brudnego realizmu za wszelką cenę, tylko stawia na bardziej klasyczny wygląd przygodowego kina. Jednocześnie ograniczony budżet jest widoczny. Efekty komputerowe, zwłaszcza w niektórych scenach batalistycznych, potrafią wybić z rytmu i przypomnieć, że oglądamy produkcję, która nie miała możliwości rywalizowania z największymi hollywoodzkimi widowiskami.

Wczytywanie... Młody Waszyngton (2026) - Ben Kingsley (I)

Na uwagę zasługuje młody aktor wcielający się w Washingtona, czyli William Franklyn-Miller. Nie tworzy on jeszcze wybitnej kreacji, ale ma ekranową prezencję i potrafi nadać postaci odpowiednią mieszankę pewności siebie oraz niedoświadczenia. Widać potencjał, szczególnie w spokojniejszych scenach, gdzie nie musi wygłaszać podniosłych kwestii. Ciekawie wypadają również role drugoplanowe, które dodają historii nieco więcej charakteru i przypominają, że nawet największe legendy powstają dzięki ludziom znajdującym się wokół nich.

Nie sposób jednak pominąć faktu, że film momentami balansuje na granicy hagiografii. "Młody Waszyngton" nie tyle analizuje narodziny legendy, ile pomaga ją dalej budować. Dla części widzów będzie to największa wada, zwłaszcza jeśli oczekują bardziej krytycznego spojrzenia na historię. Produkcja nie jest zainteresowana rozliczaniem bohatera ani komplikowaniem jego obrazu. Wybiera prostszą drogę, aby pokazać moment, w którym przyszły przywódca zaczyna zasługiwać na swój późniejszy status.

Wczytywanie... Młody Waszyngton (2026) - Kelsey Grammer (I)

To produkcja nierówna, czasami zbyt zachowawcza i pozbawiona odwagi, aby naprawdę zagłębić się w swoją postać, ale jednocześnie potrafiąca dostarczyć kilka solidnych scen i przypomnieć o mniej znanym fragmencie życia jednej z najważniejszych postaci amerykańskiej historii. "Młody Waszyngton" nie odkrywa nowego spojrzenia na swojego bohatera, lecz sprawnie wykorzystuje jego legendę jako materiał na klasyczne kino przygodowe. To film dla widzów, którzy szukają przede wszystkim prostej, podnoszącej na duchu historii o bohaterze z przeszłości. Ci, którzy oczekują historycznej głębi i bardziej złożonego portretu człowieka stojącego za symbolem, mogą poczuć niedosyt.