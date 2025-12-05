"Wróg publiczny” (1931) – Narodziny gwiazdy i brutalny portret epoki prohibicji. 8

Wróg publiczny w reżyserii Williama A. Wellmana to kamień milowy kina gangsterskiego i jeden z filmów, które ukształtowały oblicze wczesnego Hollywood. Pomimo upływu blisko stu lat, obraz ten zachowuje swoją brutalną energię i stanowi fascynujący portret Ameryki z czasów prohibicji, a przede wszystkim – trampolinę do sławy dla niezrównanego Jamesa Cagneya.

Centralnym punktem filmu jest postać Toma Powersa, brawurowo zagrana przez Jamesa Cagneya. To rola, która zdefiniowała aktora i stworzyła archetyp cynicznego, a jednocześnie charyzmatycznego antybohatera. Powers to człowiek, który od dzieciństwa wybrał drogę na skróty, a jego moralny kompas jest trwale zepsuty. Cagney wnosi do tej postaci niesamowitą dynamikę – potrafi być czarujący i zabawny w jednej chwili, by w następnej eksplodować niekontrolowaną przemocą. Jego występ do dziś elektryzuje i przyćmiewa resztę obsady.

Film Wellmana wyróżnia się na tle ówczesnych produkcji gangsterskich swoim surowym realizmem. Nie jest to romantyzowana opowieść o honorowych bandytach. Wróg publiczny pokazuje brzydotę i beznadzieję życia w cieniu przestępczości. Scenariusz sprawnie łączy retrospekcje z dzieciństwa bohaterów z ich dorosłym życiem, co nadaje opowieści głębi i pokazuje nieuchronność ich losu. Era prohibicji jest tu tłem dla społecznego komentarza. Film sugeruje, że system i otoczenie (bieda, wojna, brak perspektyw) pchają ludzi do łamania prawa. Relacja Toma z jego praworządnym bratem-weteranem stanowi mocny kontrast i podkreśla podziały społeczne tamtych czasów.

Wróg publiczny to skarbnica scen, które na trwałe wpisały się w historię kina. Od pamiętnego, brutalnego gestu z grejpfrutem (jedna z najsłynniejszych scen przemocy domowej w kinie), po wstrząsające, melancholijne zakończenie. Finałowa sekwencja to arcydzieło napięcia i poetyckiej sprawiedliwości, która do dziś robi ogromne wrażenie i jest często cytowana.

Wróg publiczny to film, który pomimo technicznych ograniczeń kina lat 30. (m.in. brak muzyki filmowej poza czołówką) wciąż działa na widza z pełną mocą. To dynamiczne, bezkompromisowe i znakomicie zagrane kino noir, które zasłużenie nosi miano klasyka. Dla każdego fana kina gangsterskiego lub historii Hollywood, seans jest pozycją obowiązkową.