"Łatwe pieniądze" - Gdy dwóch gangsterów spotka się w mieście grzechu! 6

Łatwe pieniądze to obowiązkowa pozycja dla miłośników kina gangsterskiego, przede wszystkim ze względu na historyczny moment, jakim było spotkanie na ekranie dwóch ikon gatunku, Edwarda G. Robinsona i Jamesa Cagneya. Chociaż dziś fabuła może wydawać się nieco szablonowa, film doskonale oddaje ducha kina pre-Code, oferując zarówno błyskotliwe dialogi, jak i moralitet o upadku człowieka.

Łatwe pieniądze (1931) - Edward G. Robinson (I), James Cagney

Film to prawdziwy popis Edwarda G. Robinsona w roli Nicka "Barbera" Venizelosa. Aktor, świeżo po sukcesie Małego Cezara, wciela się w charyzmatycznego i sympatycznego hazardzistę, którego słabość do pięknych blondynek ostatecznie prowadzi do jego zguby. Mimo że Nick staje się potężnym graczem w półświatku, Robinson zachowuje w jego postaci ujmującą, ludzką stronę.

Dla fanów Jamesa Cagneya film może być pewnym rozczarowaniem, ponieważ jego rola jest znacznie mniejsza niż Robinsona, który był już wówczas wielką gwiazdą. Jednak jako lojalny, podejrzliwy przyjaciel Nicka, Cagney pokazuje, dlaczego wkrótce miał dołączyć do panteonu gwiazd Warner Bros.

Chociaż film jest solidną produkcją, ma pewne wady. Nagła śmierć postaci Cagneya może wydawać się bezsensowna, a ton filmu waha się między lekką komedią kryminalną a poważniejszym dramatem. Niemniej jednak, dla miłośników kina historycznego, Łatwe pieniądze to fascynujący artefakt, który pokazuje, jak wczesne kino gangsterskie radziło sobie z postaciami i moralnością.

Łatwe pieniądze to przede wszystkim pozycja dla miłośników kina epoki pre-Code i fanów Robinsona. Chociaż nie jest to arcydzieło na miarę Małego Cezara, jest to wciągający i dobrze zagrany film, który pozostaje ważnym świadectwem historii kina.