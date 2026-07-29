Skojarzenie z „Dżumą” Alberta Camusa będzie tu zupełnie uprawnioną kwalifikacją, choć film w reżyserii Dary Von Dusen na rezonans bliski literackiemu prototypowi raczej nie zasługuje.

Wojna secesyjna skończyła się całkiem niedawno. Jest rok 1870. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, państwo z ledwie stuletnią tradycją nie może okrzepnąć. Weteran krwawej batalii wrócił w rodzinne strony. Jacob Hansen nosi w sobie brzemię przeżyć, jakich był bezpośrednią ofiarą. Wracając z wojny myślał, że się z nich wyzwoli. Jacob w pokojowej rzeczywistości przyjął chyba nieco na wyrost funkcje szeryfa i pastora. „Przynajmniej pożar do nas nie dotarł” - cieszy się mieszkaniec tego samego miasteczka. Nad regionem rozpościera się coś jednak znacznie gorszego. „Powiem, że to ospa” – gubi się w dywagacjach Jacob, choć duchownemu nie wypada kłamać. Powoli zaczynają ginąć miejscowe zwierzęta, a i ludzie sukcesywnie słaniają się na nogach. Wierni oczekiwać będą zatem dobrego słowa wygłoszonego pro publico bono z kościelnej ambony. Nieokiełznany żywioł kładzie pokotem coraz szersze żniwo. Pożar chwilowo odpuścił. Tymczasem mieszkańcy szykują się na hekatombę innego rodzaju. Jacob jest tu nie tylko szeryfem i pastorem, ale także przedsiębiorcą pogrzebowym. Łącząc te odpowiedzialne funkcje, mężczyzna dodaje do nich także aktywności osobiste. W ich zakres wchodzi rola ojca i weterana wojennego. To zaczyna przerastać wyporność prostego wszak człowieka. Odzywają się demony nietrudne do zaistnienia w okolicznościach coraz szybciej toczącej się codzienności.

„Tak było z Hiobem” – dociera do osaczonych konsekwentnie wymowa biblijnej przypowieści. Odległe od centrów peryferyjne Friendship coraz szczelniej izoluje się przed światem. Jacob Hansen powinien stanąć na wysokości zadania i ochronić miasteczko przed zbliżającą się nawałnicą. Póki co pastor nie umie sobie poradzić z demonami indywidualnej przeszłości oraz tragedią, która wkracza w progi jego własnego domu. „Obchodzi mnie nasza córka” – tłumaczy się Jacob. Żona wprawdzie nie wyraża werbalnych pretensji wobec altruistycznych zapędów męża. On sam chciałby rzetelnie wywiązać się z obowiązków zaciągniętych przed społecznością miasteczka, ale dobro rodziny także leży mu przecież na sercu. Dziecko państwa Hansen miewa tymczasem problemy z oddychaniem. Nie ma wątpliwości, iż zaraza wkradła się do domu szeryfa. „Nikt nie może stąd wyjechać” – przestrzegają coraz bardziej świadomi konsekwencji zarazy przytomni mieszkańcy Friendship. „Wszystkich nie ocalisz, to nie twoje zadanie” – próbują uspokoić sumienie Jacoba życzliwi mu obywatele. Hansen zamiast jednak okazać się liderem zagnanej w pułapkę żywiołów małej ojczyzny, przeżywa coraz intensywniej swoje niemoce.

Modlitwa za umierających już samym swoim tytułem nie obiecuje niczego ponad awizowany krąg tematyczny. Skojarzenie z „Dżumą” Alberta Camusa będzie tu zupełnie uprawnioną kwalifikacją, choć film w reżyserii Dary Von Dusen na rezonans bliski literackiemu prototypowi raczej nie zasługuje. Artystycznych walorów niniejszej produkcji odmówić mimo to nie można. Tych zarysowanych przez nadmiar opresyjnych okoliczności reżyserka bodaj nie rozwinęła w stopniu skłaniającym widza do pokochania filmu Modlitwa za umierających. Bohaterowie ujęci w stadium pożogi potulnie robią to, co wyznaczy im los. Jacob Hansen toczy prywatną wojnę z przejmującymi kontrolę nad jego świadomością myślami. A życie i tak potoczy się dalej.