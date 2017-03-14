"Bez znieczulenia" to gruntowne i uniwersalne świadectwo epoki, wyprzedzające ją i bezpiecznie wymykające się ówczesnym zapisom cenzury.

Jerzy Michałowski zjeździł cały świat. Zyskał tam renomę uznanego reportera opisującego lokalne wydarzenia polityczne, społeczne i obyczajowe. W Polsce epoki schyłkowego socjalizmu Jerzy został ikoną dziennikarstwa, pracując w sprzedawanym "spod lady", opiniotwórczym tygodniku. Michałowski właśnie wraca z kolejnej eskapady. Na Okęciu oczekują go żona z małą córką. Telewizja emituje tymczasem wywiad udzielony i zarejestrowany uprzednio przez podróżnika. "Co na to pana rodzina, pan ciągle jeździ?" - dociska beneficjenta zaproszonego do popularnego talk show wyszczekany dziennikarz. "Ja nie jeżdżę, ja wyjeżdżam" - prostuje rozterki redaktora wyluzowany obieżyświat. W poczekalni córka rzuci się na szyję przybywającego z oddali ojca. Jej matka wygląda na powściągliwą. Wizyta na Okęciu okaże się gestem czysto kurtuazyjnym. Ewa zdecydowała się odejść od Jerzego. Swoje postanowienie zakomunikuje mu tuż po powitaniu. Dla właśnie fetowanego przez mass media pisarza taka informacja okaże się szokiem. Może tym razem Jerzy wyjechał zbyt daleko?

Wczytywanie... Bez znieczulenia (1978) - Andrzej Seweryn (I), Ewa Dałkowska

Michałowskiemu osuwa się grunt pod nogami nie tylko w kwestiach rodzinnych. Redakcja, która dotąd była jego azylem, przechodzi niezrozumiałe dla pisarza fluktuacje. Pojawiają się tu nowi, dziwni ludzie "z awansu". Podczas przyznawania corocznej nagrody za najlepszą książkę roku Jerzy napotka opór nieznanego sobie arywisty. Nawet autorytet Michałowskiego nie pomoże w przeforsowaniu nominacji autora godnego zaszczytnego lauru. Młody karierowicz, zakompleksiony nieudacznik Jacek Rościszewski ma poparcie aktywu partyjnego i rosnącą pozycję w zespole tygodnika nie wolnego wszak od koniunkturalnie nastawionych dziennikarzy. Wydarzenia przyspieszają. Córka Michałowskich zostanie odseparowana od ojca. On sam dowie się o sprawie rozwodowej, jaką wytoczyła mu żona. Nie kryjący cynicznych odruchów adwokat Ewy szybko skontaktuje się z pozwanym. "To się da udowodnić" - uświadamia Jerzemu jego położenie oślizgły mecenas. Michałowski był wzorowym mężem i ojcem. "Jakby jej zależało na wolności, to by się nie pchała od razu w innego chłopa" - lapidarnie oceni postawę swojej przyjaciółki Wanda. Kobieta nie ma powodów by nie lubić Jerzego. Wanda pozostanie wiec bezstronnym łącznikiem pomiędzy rozstającymi się małżonkami. Na dodatek Jerzy straci parasol ochronny swojego partyjnego "patrona". Towarzysz Broński zostanie przesunięty na dyplomatyczną synekurę. Polska roku 1978 zmierza ku nieokiełznanym turbulencjom. Niebawem papież Polak przepowie zesłanie ducha, który odnowi oblicze tej ziemi. Świat Jerzego zawirował nieco wcześniej.

Zanim w polskiej historii nastąpił Sierpień, Andrzej Wajda i inni twórcy kina moralnego niepokoju przygotowali grunt pod przyszłe zmiany. "Bez znieczulenia" nie jest filmem politycznym, sygnalizuje jednak pewne symptomy przesilenia, które dokona się wkrótce potem. "To jest maksimum tego, co dzisiaj można napisać" - broni racji "swojego" autora Michałowski podczas konwentyklu redakcyjnego, gdzie ważą się losy przyznania prestiżowej nagrody. Przeżarty zawiścią młody i niedouczony Rościszewski podchwyci ten argument i będzie nim wymachiwał przed oczami zdumionego zespołu. Czy takich zapiekłych, rozgorączkowanych oportunistów, "bohaterów ostatniej godziny" dogorywającego socjalizmu nie spotkamy nawet dzisiaj? "Bez znieczulenia" to gruntowne i uniwersalne świadectwo epoki, wyprzedzające ją i bezpiecznie wymykające się ówczesnym zapisom cenzury. Film okraszony jest przynajmniej dwoma wybitnymi kreacjami. Zbigniew Zapasiewicz jako Jerzy Michałowski został tu fortunnie uchwycony w apogeum swoich możliwości aktorskich. Jerzy Stuhr w roli bezwzględnego adwokata powinien zaś wiarygodnie przestrzec wszystkich ciekawych, jakie niespodzianki mogą czekać potencjalnych pozwanych na sali sądowej. "Dlaczego pan nie pisze o tym, co tutaj?" - naiwnie docieka dziennikarz przepytujący Michałowskiego podczas popularnego programu publicystycznego. "To jest dobre pytanie, poproszę o następne" - zgrabnie uchyli się przed celnym "ciosem" doświadczony pisarz. Wkrótce sam się będzie musiał zetrzeć się z szeregiem jeszcze trudniejszych wątpliwości. Zgrabnym bon motem już tak łatwo się nie wykpi.