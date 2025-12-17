Musisz obejrzeć ten klasyk, aby przekonać się, jak kino przedkodeksowe (Pre-Code) potrafiło być mroczne i szczere w swojej wymowie. 7

W 1933 roku Hollywood wciąż lizało rany po Wielkim Kryzysie, a świat powoli dryfował ku kolejnemu konfliktowi. W tym krótkim oknie czasowym, zwanym erą Pre-Code (przed wprowadzeniem rygorystycznej cenzury obyczajowej), powstał The Eagle and the Hawk – film, który zamiast polerować medale, zagląda w otchłań żołnierskiego obłędu.

Większość filmów lotniczych tamtej dekady celebrowała „rycerzy niebios”. The Eagle and the Hawk robi coś odwrotnego: odziera wojnę powietrzną z jej elitarności. Główny bohater, Jerry Young (wstrząsająca kreacja Fredrica Marcha), nie jest bohaterem z plakatu. To człowiek, którego dusza ulega systematycznej erozji. Każdy powrót z misji bez obserwatora na tylnym siedzeniu jest dla niego kolejną cegłą dołożoną do muru izolacji i poczucia winy. March gra tutaj niemal fizyczny ból – jego twarz z każdym kwadransem filmu staje się coraz bardziej przezroczysta, wycieńczona. To jedna z najwcześniejszych i najlepszych kinowych portretów zespołu stresu pourazowego (PTSD), zanim jeszcze ta nazwa w ogóle istniała w medycynie.

Niezwykle fascynująca jest dynamika między Marchem a Carym Grantem. Grant, zanim stał się ikoną elegancji i humoru, grał tu Henry’ego Crockera – postać brutalną, niemal socjopatyczną, która śmierć kolegów traktuje jak statystykę. Ich konflikt nie jest prostym starciem dobra ze złem. To raczej starcie dwóch różnych mechanizmów obronnych: całkowitego rozpadu empatii (Grant) kontra nadwrażliwości (March). Scena finałowa, w której Crocker podejmuje makabryczną decyzję, by „chronić honor” przyjaciela, jest jednym z najbardziej cynicznych i jednocześnie lojalnych gestów w historii kina wojennego.

Wizualnie film zachwyca surowością. Mimo wykorzystania ujęć z innych produkcji (m.in. ze Skrzydeł), montaż autorstwa Mitchella Leisena sprawia, że całość jest klaustrofobiczna. Nawet otwarte przestrzenie nieba wydają się tu pułapką. Film nie daje widzowi oddechu – trwa zaledwie 70 minut, co sprawia, że tempo schodzenia bohatera w szaleństwo jest niemal zawrotne. Krótki epizod Carole Lombard pełni tu funkcję symboliczną – jest wspomnieniem świata, który już nie istnieje; świata kobiet, ciepła i normalności, do którego piloci tacy jak Young nie mają już powrotu, nawet jeśli przeżyją.

The Eagle and the Hawk to film bezlitosny. Podczas gdy późniejsze produkcje (już pod okiem cenzury Kodeksu Haysa) musiały kończyć się moralizatorskim akcentem lub patriotycznym triumfem, dzieło Walkera i Leisena kończy się ciszą i poczuciem bezsensu. To nie jest tylko „stary film o samolotach”. To brutalnie szczery esej o tym, że na wojnie najtrudniej jest przeżyć samemu ze sobą. Dla fanów kina, którzy szukają w klasyce „pazura” i psychologicznej głębi, jest to pozycja absolutnie obowiązkowa.