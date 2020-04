Na wstępie chciałbym przyznać, że jestem fanem anime, więc moja ocena może być ciut zawyżona. Wróćmy jednak do tematu i zapomnianej perełki, jaką jest „Tatakae!! Iczer 1”. Film stworzony przez mało znane studio AIC (Anime International Company) na podstawie mangi „Golden Warrior Iczer-One”.

Sam scenariusz najlepiej sprowadzić do tego, że android znany jako Iczer One przybyła na Ziemię i wybiera ludzką dziewczynę o imieniu Nagisa, aby była jej partnerką w walce z obcymi i istotą znaną jako Big Gold. Siły obcych wkrótce przybywają na Ziemię, aby zawładnąć planetą, a Nagisa jest kluczem do działania Iczera Robo, gigantycznego robota, dzięki któremu można pokonać wrogów. Prowadzi to do ciekawych sekwencji akcji z udziałem mechów, potworów, walki wręcz oraz mieczem świetlnym i niektórych bardzo nieudanych asyst japońskiego wojska podczas potyczek z najeźdźcami. Jeśli widziałeś jakikolwiek film o Godzilli, wiesz, jak dobre się to okazuje.

Największym problemem tej animacji jest brak czasu, by upchnąć całą serię komiksów w 95 minut. Niestety, oznacza to bardzo mało czasu na rozwój postaci i ich dylematy. Akcja przebiega szybko i całkiem dobrze, biorąc pod uwagę liczbę pytań, które prawdopodobnie zadaje się przy tak wielu wydarzeniach, jednak brakuje kilku wyjaśnień, które dopełniłyby całość. Animacja oferuje również różnorodność przeciwników, tak więc oprócz mechów dostajemy naprawdę przerażające momenty z potworami i dużą ilością krwi. Sprawia to, że produkcja na pewno nie jest czymś dla dzieci, a zdecydowanie krwawym horrorem dla dorosłych.

Choć „Tatakae!! Iczer 1” pochodzi z połowy lat 80., to zastosowana animacja ciągle trzyma dobry poziom. Całość świetnie dopełnia ścieżka dźwiękowa, a we wszystkim czuć ducha epoki VHS.

„Tatakae!! Iczer 1” to przyjemny tytuł z wyjątkowymi zwrotami akcji i urokiem retro. Brak tu może odpowiedzi na wszystkie pytania, ale w zamian mamy ciągłą akcję. Co ciekawe film daje osobowości nie tylko głównym bohaterom, ale nawet ci źli dostają swoje pragnienia, uczucia i motywacje. Postacie są głębokie, a ich straty są bolesne, ogólnie rzecz biorąc, naprawdę świetna historia.