Sympatyczna komedia z wybitną obsadą i polskimi piosenkami ludowymi. 8

Andrzej Rosiewicz przekonywał nas kiedyś, że „najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny”. Zapewne tego samego zdania jest Robert Wolański, mieszkający od wielu lat w Australii. Na żonę wymarzył sobie bowiem koniecznie pannę z Polski, piękną i gospodarną. W oko wpada mu Hanka Rębowska, która śpiewa w Zespole Pieśni i Tańca Mazowsze. Jak wie każdy dobrze wychowany człowiek, podsłuchiwać na należy. Nie każdy jednak się do tej zasady stosuje. Rozmowę wokalistek podsłuchuje znajomy Roberta i przekazuje mu informację, że wybranka jego serca marzy, aby przyszły mąż ją porwał. Problem w tym, że słowa te padły z ust zupełnie innej osoby, a sama Hanka ma zgoła inne zapatrywania na sprawy damsko-męskie. Porwanie jednak staje się faktem. Kiedy nieporozumienie się wyjaśnia, dziewczyna zostaje oczywiście wypuszczona, ale czy jej znajomość z ciekawym Polonusem się na tym zakończy?

Wczytywanie... Żona dla Australijczyka (1963) - Edward Dziewoński, Lech Ordon, Wiesław Gołas

Żona dla Australijczyka to sympatyczna komedia z 1963 roku w reżyserii mistrza gatunku, Stanisława Barei. Nie licząc wokalistów i tancerzy Mazowsza (tak, w filmie widzimy autentyczny zespół!), obsada nie jest zbyt liczna, ale za to mocna. Prym wiedzie oczywiście duet Elżbieta Czyżewska i Wiesław Gołas, ale w produkcji tej pojawiają się także Edward Dziewoński, Mieczysław Czechowicz, Tadeusz Gwiazdowski, Wiesław Michnikowski, Jan Kobuszewski, Lech Ordon czy Kazimierz Wichniarz.

Odtwórcy głównych ról wspinają się na wyżyny swoich umiejętności komediowych. Jest zresztą czegoś się trzymać – fabuła jest naprawdę zabawna. Dopełnia ją idealnie strona muzyczna, oparta głównie na przepięknych aranżacjach utworów ludowych. Scenariusz stworzyli Roman Niewiarowicz i Hieronim Przybył, a dialogi – znakomity pisarz, Stanisław Dygat. Może dlatego właśnie film ten, choć nieprzesadnie skomplikowany, trzyma wysoki poziom literacki. Muzykę przygotowali Tadeusz Sygietyński i Tadeusz Suchocki. Pierwszy z nich to współtwórca Mazowsza, drugi – wieloletni dyrygent tego zespołu.

Wczytywanie... Żona dla Australijczyka (1963) - Elżbieta Czyżewska, Wiesław Gołas

Żona dla Australijczyka ma jeszcze jeden wymiar – jest to film delikatnie patriotyczny. Polak przyjeżdża na drugi koniec świata, aby znaleźć swoją drugą połowę w ojczyźnie. Również Mazowsze i wykonywana przez tę grupę muzyka to esencja polskości.

Czy recenzowany film ma jakieś wady? Cóż, przypuszczam, że w oczach wielu widzów trochę się zestarzał, ale ja zawsze z przyjemnością do niego wrócę.