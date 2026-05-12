Urocza i zabawna komedia romantyczno-muzyczna. Poprawa humoru – gwarantowana. 8

Kto powiedział, że komedia romantyczna to wymysł naszych czasów? Małżeństwo z rozsądku można zaliczyć właśnie do tego gatunku, ale ten film to coś więcej – to także produkcja obyczajowa oraz muzyczna.

Fabuła koncentruje się na perypetiach uczuciowych Joanny (w tej roli prześliczna i utalentowana Elżbieta Czyżewska), początkującej modelki, która jest córką bazarowych handlarzy. Kiedy dziewczyna zakochuje się w zdolnym, ale ubogim malarzu, Andrzeju (tutaj z kolei brawurowy Daniel Olbrychski), okłamuje go, że pochodzi z rodziny dyplomatów. Joanna to klasyczna piękność – od razu wpada w oko artyście. Na małżeństwo z bogatą panną ma też jednak ochotę szczycący się hrabiowskim pochodzeniem, Edzio Siedlecki (Bohdan Łazuka). Rodzice dziewczyny mają jednak swój pomysł na usprawiedliwienie nie do końca legalnych dochodów…

Mocną stroną Małżeństwa z rozsądku jest aktorstwo – zarówno odtwórcy głównych ról, jak i dalsza obsada to klasa sama w sobie. Każdy, kto choć trochę orientuje się w polskim kinie, zna takie nazwiska jak Elżbieta Czyżewska, Hanka Bielicka, Daniel Olbrychski, Bohdan Łazuka, Bogumił Kobiela, Bolesław Płotnicki, Wojciech Pokora…

Film jest też bardzo ładny wizualnie – tym razem Stanisław Bareja nie pokazuje szarzyzny PRL-u, lecz jego barwną stronę. Przejawia się to nie tylko w scenografii i kostiumach, ale i na przykład w choreografii, za którą odpowiedzialna była Krystyna Mazurówna. Kolejny plus to piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej – niektóre urokliwe, inne zaś trafnie opisujące rzeczywistość Polski lat 60. XX wieku.

Scenariusz nie jest zbyt skomplikowany, ale znakomicie spełnia swoją rolę – to bardzo dobrze jak na ówczesne czasy zrealizowany film rozrywkowy, z subtelnym humorem, sympatycznymi bohaterami i wcale nie mdłą historią miłosną. W niektórych momentach reżyser zaciera różnice między jawą a snem, a nawet odrobinę odrealnia rzeczywistość, by po chwili sprowadzić widzów na ziemię.

Całość sprawia bardzo dobre wrażenie i jest to pozycja świetnie nadająca się jako poprawiacz nastroju.