Doktor Caligari (Werner Krauss) tworzy człowieka-monstrum, który zaczyna zabijać ludzi.
To nie jest zwykły film – to HALUCYNACJA PRZENIESIONA NA TAŚMĘ! „Gabinet doktora Caligari” wciągnie Cię w świat, gdzie cienie żyją własnym życiem, a każda prosta linia jest kłamstwem! 7

Gabinet doktora Caligari to nie tylko film; to manifest wizualny, który zdefiniował kino jako sztukę senną i subiektywną. Oglądając go dzisiaj, wchodzimy w świat, w którym prawa fizyki ustępują miejsca prawom psychopatologii.

Gabinet doktora Caligari (1920) - Conrad Veidt, Friedrich Feher, Werner Krauss

To, co uderza widza w pierwszej kolejności, to scenografia stworzona przez grupę Der Sturm (Hermann Warm, Walter Reimann, Walter Röhrig). Zamiast realistycznych plenerów otrzymujemy płótna pełne ostrych kątów, nienaturalnie wąskich uliczek i namalowanych cieni, które nie zgadzają się z żadnym źródłem światła. Ten zabieg sprawia, że miasteczko Holstenwall staje się przedłużeniem umysłu szaleńca. Według analiz Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMA), ta celowa deformacja rzeczywistości była rewolucją, która pozwoliła kinu wyjść poza ramy dokumentowania świata.

Gabinet doktora Caligari (1920) - Friedrich Feher, Conrad Veidt, Werner Krauss

Gabinet doktora Caligari (1920) - Friedrich Feher, Werner Krauss, Conrad Veidt

Werner Krauss jako Caligari i Conrad Veidt w roli Cezara tworzą duet ikoniczny. Veidt, ze swoją bladą twarzą i nienaturalnie sztywnymi ruchami, stał się pierwowzorem dla wszystkich filmowych potworów i tragicznych outsiderów – od monstrum Frankensteina po Edwarda Nożycorękiego. Jego somnambulik nie jest agresorem, lecz narzędziem w rękach tyrana, co dodaje filmowi tragicznego wymiaru.

Gabinet doktora Caligari (1920) - Lil Dagover, Werner Krauss, Friedrich Feher

Największym triumfem filmu jest jego struktura. Wprowadzenie ramy narracyjnej, w której dowiadujemy się, że cała opowieść jest retrospekcją pacjenta zakładu psychiatrycznego, było w 1920 roku ruchem genialnym. Film nie opowiada o morderstwach; on reprodukuje paranoję. Widz zostaje oszukany – to, co braliśmy za stylistyczną ekstrawagancję, okazuje się być obrazem świata widzianego oczami osoby chorej.

Gabinet doktora Caligari (1920) - Werner Krauss, Conrad Veidt, Friedrich Feher

Gabinet doktora Caligari (1920) - Leo Birinsky, Paul Leni, Conrad Veidt

Nie sposób pisać o Gabinecie doktora Caligari bez wspomnienia o jego kontekście społecznym. W słynnym eseju Od Caligariego do Hitlera Siegfrieda Kracauera, postać doktora interpretowana jest jako symbol autorytarnej władzy, która hipnotyzuje naród i zmusza go do zbrodni. To sprawia, że film jest nie tylko horrorem, ale i bolesnym proroctwem XX wieku.

Gabinet doktora Caligari (1920) - Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover

Gabinet doktora Caligari to pozycja obowiązkowa. Choć tempo filmu jest inne niż w dzisiejszych produkcjach, jego gęsta atmosfera i wizualna odwaga wciąż deklasują wiele współczesnych thrillerów. To kino, które nie pozwala o sobie zapomnieć, badając granice między rzeczywistością a obłędem.

Komentarze do filmu
PoppinTom 6

Można się domyślić do czego dąży film, ale mimo to fajna końcówka. Chyba za dużo widziałem aby się zachwycać. Ciekawe jak wygląda wersja odnowiona? Super plakat

YanYool99 6

Ciekawy kompozycyjnie; klamra fabularna wpływająca na dwucharakter historii. Scenografia jednak bez uniesień. Przyzwoity ale arcydzieła w tym nie widzę. 6+

Khaosth 8

+1 za wiek (wciąż się dobrze trzyma mimo tylu lat) i końcówkę // Nie straszy, ale buduje nastrój. Świetne zdjęcia i scenografie. // Kogo przerasta metraż niech spróbuje z inspirowanym filmem teledyskiem do "Living dead girl" Roba Zombie’ego

wazka16 8

Co jest prawdą, a co wymysłem chorego umysłu? To zależy od człowieka:dla wariata prawda jest inna niż dla normalnej osoby.Cesare wygląda jak wariat.

JakubWyklety 9

Spodziewałem się jakiegoś zmurszałego antyka. Dostałem kawał angażującego, wspaniałego artystycznie kina.

