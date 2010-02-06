Siłą „Modlitw za Bobby'ego” nie jest realizacja, lecz emocje. To skromny telewizyjny dramat, który dzięki świetnej historii i Sigourney Weaver trafia prosto w serce.

Niektóre filmy zostają z widzem na długo po zakończeniu seansu. Do takich produkcji z pewnością należą Modlitwy za Bobby'ego, opowiadające prawdziwą historię Bobby'ego Griffitha – nastolatka wychowującego się w głęboko religijnej rodzinie, który zmaga się z odrzuceniem z powodu swojej orientacji seksualnej.

Wczytywanie... Modlitwy za Bobby'ego (2009) - Henry Czerny, Sigourney Weaver (I), Austin Nichols (I), Susan Ruttan

Bobby przez długi czas ukrywa przed bliskimi fakt, że jest gejem. Gdy prawda wychodzi na jaw, jego życie diametralnie się zmienia. Najtrudniej z tą wiadomością radzi sobie jego matka, Mary Griffith, dla której religia stanowi najważniejszy drogowskaz w życiu. Kobieta za wszelką cenę próbuje „pomóc” synowi – konsultuje się z lekarzami, sięga po poradniki i wierzy, że modlitwa oraz udział w życiu Kościoła pozwolą mu się zmienić. Jest przekonana, że działa dla jego dobra i walczy o zbawienie całej rodziny.

Największą siłą filmu jest sposób przedstawienia konfliktu między bezwarunkową miłością do dziecka a głęboko zakorzenionymi przekonaniami religijnymi. Choć historia Bobby'ego jest niezwykle poruszająca, mam wrażenie, że równie ważną bohaterką pozostaje jego matka. Mary Griffith nie została pokazana jako jednoznacznie zła czy pozbawiona uczuć. Wręcz przeciwnie – to kobieta rozdarta między wiarą a macierzyństwem, przekonana, że postępuje właściwie. Dzięki temu film unika prostych ocen i skłania do refleksji nad tym, jak trudno jest zmienić światopogląd budowany przez całe życie.

Wczytywanie... Modlitwy za Bobby'ego (2009) - Ryan Kelley (I), Henry Czerny, Sigourney Weaver (I)

Na szczególne uznanie zasługuje Sigourney Weaver, która stworzyła jedną z najlepszych kreacji w swojej karierze. Aktorka z ogromnym wyczuciem oddaje emocjonalną przemianę swojej bohaterki – od stanowczości i przekonania o własnej racji po ból, poczucie winy i próbę odnalezienia nowej drogi. Nic dziwnego, że jej występ został doceniony licznymi nominacjami do nagród telewizyjnych.

Pozostali członkowie obsady są znacznie mniej rozpoznawalni, jednak dobrze odnajdują się w swoich rolach i tworzą wiarygodny obraz rodziny przeżywającej dramat. Za reżyserię odpowiada Russell Mulcahy, znany m.in. z filmu Resident Evil: Zagłada.

Wczytywanie... Modlitwy za Bobby'ego (2009) - Ryan Kelley (I), Sigourney Weaver (I)

Pod względem realizacyjnym Modlitwy za Bobby'ego nie robią już tak dużego wrażenia. To produkcja telewizyjna, co wyraźnie widać zarówno po stronie wizualnej, jak i muzycznej. Momentami można odnieść wrażenie, że film powstał kilka lat wcześniej niż w rzeczywistości. Nie jest to jednak wada, która przesłania jego największy atut – emocjonalną siłę opowiadanej historii.

Choć film nie doczekał się w Polsce szerokiej dystrybucji na nośnikach fizycznych, zdecydowanie warto go odszukać. To przejmujący dramat oparty na faktach, który nie tylko wzrusza, ale przede wszystkim skłania do zadawania pytań o granice tolerancji, rolę religii i odpowiedzialność rodziców wobec swoich dzieci. Niezależnie od własnych przekonań trudno pozostać wobec tej historii obojętnym.