Świat według Kiepskich

6,5
Świat według Kiepskich przedstawia osobliwe perypetie Ferdynanda Kiepskiego (Andrzej Grabowski), jego rodziny i sąsiadów. Główny bohater to postać nieprzeciętna – totalny leń i niepoprawny kombinator w wiecznych finansowych tarapatach, jednakże obdarzony niepospolitą inwencją, skłaniającą go do coraz bardziej oryginalnych przedsięwzięć. Od 1998 roku widzowie Polsatu śledzą wydarzenia, o których – jak mawia Ferdynand Kiepski – „nie śniło się nawet fizjologom”. Bohater był… w ciąży z ufoludkiem, skonstruował perpetum mobile, wysłał w kosmos teściową, skraplał głupotę, hodował w domu wirtualne świnie, sklonował żonę w warunkach domowych…

Krótkie, dynamiczne odcinki nie nużą, fabuła nie jest skomplikowana, a specyficzne postacie łatwo zapadają w pamięć. 6

Świat według Kiepskich podobno miał być odpowiedzią na popularny amerykański serial, emitowany w latach 90. również w Polsce, a mianowicie – Świat według Bundych. W produkcji zza oceanu leniwa żona i cwane dzieciaki żerowały na ciężko pracującej głowie rodziny. W polskim odpowiedniku to żona, Halina, urabia się po łokcie, natomiast jej mąż, Ferdynand, spędza całe dnie w dresie przed telewizorem z puszką piwa w dłoni. Nie pracuje, bo – jak sam twierdzi – „w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem”.

Świat według Kiepskich (1999 - 2021) - Jarosław Zawadzki, Marzena Kipiel-Sztuka, Zbigniew Stelmasiak, Mirosław Wiśniewski (I), Dariusz Gnatowski, Anna Ilczuk, Zbigniew Wodecki, Bartosz Żukowski, Renata Pałys, Andrzej Grabowski (I)

Andrzej Grabowski znakomicie spełnia swoją rolę, wiarygodnie wcielając się w leniwego, cynicznego i nieco zgryźliwego bezrobotnego, choć przyjmując pracę w Kiepskich, naraził się na nieprzyjemności w środowisku aktorskim. Podobno ze strony niektórych kolegów spotkały go kpiny, a nawet ostracyzm. Rola przyniosła mu jednak rozpoznawalność i popularność, o jakiej chyba nawet nie marzył. Również odtwórcy pozostałych ról wiele zyskali na udziale w tym serialu.

Szczerze mówiąc, nie jestem fanką Świata według Kiepskich, ale muszę przyznać, że w niektórych odcinkach znajdujemy naprawdę celną satyrę i trafne obserwacje polskiej rzeczywistości. Niestety, w wielu też pojawia się humor naprawdę żenująco niskich lotów, a sięganie po surrealizm nie zawsze się sprawdza. Ponadto z czasem można dostrzec zwyczajne „zmęczenie materiału” – brak solidnych pomysłów na kolejne epizody, co często notujemy przy produkcjach ciągnących się latami.

Świat według Kiepskich (1999 - 2021) - Marzena Kipiel-Sztuka, Jerzy Cnota, Andrzej Grabowski (I), Dariusz Gnatowski, Barbara Mularczyk, Renata Pałys, Ryszard Kotys, Bartosz Żukowski, Anna Ilczuk

A jednak jest coś takiego w tym serialu, że choć nie powstają już nowe odcinki, widzowie chętnie go oglądają. Może to wypaczony portret Polaków, może – jak twierdzą niektórzy – humor rodem z warszawskiego Targówka? Być może po prostu lubimy patrzeć na postacie, które są realistyczną personifikacją przeróżnych wad – lenistwa, pijaństwa, cwaniactwa, małostkowości, obżarstwa, głupoty, świętoszkowatości i hipokryzji. Choć forma ich ukazania jest na ogół prosta, a czasem nawet prymitywna, nie można odmówić trafności tych wyobrażeń.

Tematyka to katalog łączący z sobą życie codzienne i absurdalne sytuacje, w jakie wplątują się bohaterowie. Ten serial to typowy „odmóżdżacz", który raczej nie skłoni nikogo do głębszych refleksji, ale skutecznie zajmie nas na kilka chwil.

Chemas 3

Właśnie po obejrzeniu najnowszych odcinków, w których z Grabowskiego Andrzeja debila robią całkowitego obniżyłem notę. Do tego jeszcze ta debilna postać Jolaśki i już zupełnie skretyniały Cycu. W e wczesnych był jeszcze zabawny, ale to inne konwencja była. Za całokształt 3

dawidek98 2

Dla mnie porażka. Ale pierwsze 70 odcinków jest kultowe – stąd nie daję temu serialowi jedynki. Teksty były oryginalne i świeże, a nie później mielone w każdym odcinku te same. O niebo lepszą karykaturą rodziny jest Świat Według Bundych. Kiepscy mieli zadatki na kultowy serial, który trochę później stał się żenadą.

Chemas dawidek98 3

No niestety, ale faktycznie stał się żenadą. Wciśnięcie na siłę tej całej Jolaśki (zgrzyt zębów), ledwo trzymający się już Kotys ( z całym szacunkiem dla tego aktora) i ogólnie brak oryginalnych pomysłów.

Rossellinique 7

Bardzo dobry i wbrew pozorom poważny serial. Krytyka współczesnej Polski w komediowym stylu.

pajki_filmaniak 9

ocene stawiam za pierwsze sezony a te ostatnie w ogóle nie oglądam

Chemas 3

Zawsze miałem wielki problem z oceną tego serialu, ponieważ zmienił się na gorsze. Za stare sezony 8, potem 7, zaś za ostatnie tylko 4 do 5, średnia 6 :)

