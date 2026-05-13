Świat według Kiepskich podobno miał być odpowiedzią na popularny amerykański serial, emitowany w latach 90. również w Polsce, a mianowicie – Świat według Bundych. W produkcji zza oceanu leniwa żona i cwane dzieciaki żerowały na ciężko pracującej głowie rodziny. W polskim odpowiedniku to żona, Halina, urabia się po łokcie, natomiast jej mąż, Ferdynand, spędza całe dnie w dresie przed telewizorem z puszką piwa w dłoni. Nie pracuje, bo – jak sam twierdzi – „w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem”.

Andrzej Grabowski znakomicie spełnia swoją rolę, wiarygodnie wcielając się w leniwego, cynicznego i nieco zgryźliwego bezrobotnego, choć przyjmując pracę w Kiepskich, naraził się na nieprzyjemności w środowisku aktorskim. Podobno ze strony niektórych kolegów spotkały go kpiny, a nawet ostracyzm. Rola przyniosła mu jednak rozpoznawalność i popularność, o jakiej chyba nawet nie marzył. Również odtwórcy pozostałych ról wiele zyskali na udziale w tym serialu.

Szczerze mówiąc, nie jestem fanką Świata według Kiepskich, ale muszę przyznać, że w niektórych odcinkach znajdujemy naprawdę celną satyrę i trafne obserwacje polskiej rzeczywistości. Niestety, w wielu też pojawia się humor naprawdę żenująco niskich lotów, a sięganie po surrealizm nie zawsze się sprawdza. Ponadto z czasem można dostrzec zwyczajne „zmęczenie materiału” – brak solidnych pomysłów na kolejne epizody, co często notujemy przy produkcjach ciągnących się latami.

A jednak jest coś takiego w tym serialu, że choć nie powstają już nowe odcinki, widzowie chętnie go oglądają. Może to wypaczony portret Polaków, może – jak twierdzą niektórzy – humor rodem z warszawskiego Targówka? Być może po prostu lubimy patrzeć na postacie, które są realistyczną personifikacją przeróżnych wad – lenistwa, pijaństwa, cwaniactwa, małostkowości, obżarstwa, głupoty, świętoszkowatości i hipokryzji. Choć forma ich ukazania jest na ogół prosta, a czasem nawet prymitywna, nie można odmówić trafności tych wyobrażeń.

Krótkie, dynamiczne odcinki nie nużą, fabuła nie jest skomplikowana, a specyficzne postacie łatwo zapadają w pamięć. Tematyka to katalog łączący z sobą życie codzienne i absurdalne sytuacje, w jakie wplątują się bohaterowie. Ten serial to typowy „odmóżdżacz”, który raczej nie skłoni nikogo do głębszych refleksji, ale skutecznie zajmie nas na kilka chwil.