Śpiewak jazzbandu z 1927 roku to film, którego znaczenie wykracza daleko poza ramy zwykłej recenzji. To kamień milowy, cezura w historii kinematografii, moment, w którym X Muza zamilkła... by przemówić. Chociaż jego fabuła, oglądana z perspektywy blisko stu lat, może wydawać się nieco melodramatyczna i obarczona dziś już kontrowersyjnymi elementami (jak choćby blackface), jego historyczny wpływ jest niepodważalny. Premiera tego obrazu 6 października 1927 roku w Nowym Jorku zapoczątkowała erę kina dźwiękowego i przypieczętowała koniec epoki filmu niemego.

Najważniejszym aspektem filmu jest oczywiście dźwięk. Śpiewak jazzbandu nie był pierwszym filmem, który eksperymentował z technologią audio, ale był pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym, który z powodzeniem zintegrował zsynchronizowane sekwencje muzyczne i, co najważniejsze, fragmenty dialogów. Wykorzystano w nim system Vitaphone (dźwięk na płycie), w którym ścieżka audio była odtwarzana z osobnego dysku gramofonowego, zsynchronizowanego z projektorem.

Odkryciem dla ówczesnej publiczności była naturalność, z jaką gwiazda estrady Al Jolson przerywa grę (wciąż w większości niemą) i swobodnie zwraca się do publiczności swoimi słynnymi, improwizowanymi słowami: "Wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothin' yet!" ("Czekajcie chwilę, czekajcie chwilę, jeszcze niczego nie słyszeliście!"). Ten jeden moment przeszedł do historii kina, udowadniając komercyjny potencjał "gadających obrazów" i wywołując rewolucję w całym przemyśle filmowym.

Film opowiada historię Jakiego Rabinowitza (w tej roli Al Jolson), syna pobożnego kantora z Lower East Side w Nowym Jorku. Ojciec pragnie, by Jakie kontynuował rodzinną tradycję i został kantorem w synagodze. Jednak młodzieniec ma inne marzenia – pasjonuje go dynamicznie rozwijający się jazz i kariera piosenkarza estradowego. Fabuła koncentruje się na uniwersalnym temacie konfliktu pokoleń, tożsamości i asymilacji imigrantów w tyglu amerykańskiego społeczeństwa. Jakie ucieka z domu, zmienia nazwisko na Jack Robin i wkracza w świat show-biznesu. Film jest pół-biograficzną opowieścią inspirowaną życiem samego Jolsona, który również pochodził z żydowskiej rodziny o korzeniach religijnych.

Punktem kulminacyjnym jest dramatyczny wybór, przed którym staje bohater: czy wystąpić na swojej wielkiej premierze na Broadwayu w noc Jom Kipur, czy też, na prośbę matki i umierającego ojca, zaśpiewać "Kol Nidre" w synagodze, wypełniając w ten sposób swoje religijne i rodzinne obowiązki.

Ocenianie gry aktorskiej z 1927 roku wymaga pewnej perspektywy. Styl gry jest typowy dla epoki kina niemego – ekspresyjny, gestykulowany, z dużą ilością plansz tekstowych. Jednak Al Jolson wnosi na ekran niesamowitą energię i charyzmę gwiazdy scenicznej. Jego występy muzyczne są porywające i stanowią serce filmu. Nie można jednak pominąć faktu, że Jolson, jako "śpiewak jazzbandu", często występuje w blackface, czyli z twarzą pomalowaną na czarno. Była to wówczas powszechna, choć dziś postrzegana jako głęboko rasistowska i obraźliwa, forma rozrywki. Ten element dodaje filmowi warstwę skomplikowania historycznego, przypominając o kontekście kulturowym tamtych czasów.

Śpiewak jazzbandu to film nierówny: w dużej mierze jest to sentymentalny, niemy melodramat, przerywany krótkimi, ale potężnymi momentami dźwięku. To właśnie te momenty sprawiły, że stał się on jednym z najważniejszych filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Jego największą siłą jest status katalizatora zmian – dzieła, które w mgnieniu oka uczyniło kino nieme reliktem przeszłości. Dla współczesnego widza jest to przede wszystkim fascynujący dokument historyczny, ukazujący moment, w którym sztuka filmowa zyskała swój głos. Warto go obejrzeć, by docenić skalę tej rewolucji, a także by zastanowić się nad jego złożonym dziedzictwem kulturowym.