"Człowiek, który miał szczęście do pecha" jest produkcją z założenia niskobudżetową, która ma być może uzasadnione aspiracje, by ulokować się w nieco szerszej świadomości przychylnych kinomaniaków.

John pracuje dla firmy windykacyjnej tropiącej oszustwa przebiegłych klientów. On sam jednak nie należy do osób cwanych. Mocno przeciętna aparycja skazuje Johna na permanentne niepowodzenie u kobiet. Mężczyzna zdaje sobie sprawę ze swoich kiepskich predyspozycji zewnętrznych oraz wrodzonej ofermowatości. W pracy tolerowany jest jedynie przez podobną sobie osobliwą koleżankę - Jill. Razem nieudolnie prowadzą spektakularny romans, stanowiący tajemnicę poliszynela rozplotkowanej firmy. John wybrał się właśnie do szefa po podwyżkę, ale "na dywaniku" usłyszał jedynie propozycję nie do odrzucenia. Albo manager wyegzekwuje dług od zalegającej z płatnościami striptizerki, albo może się pożegnać z myślą o awansie. Do asysty dostał John najbardziej przebojowego "pistoleta". Virgill jest wysportowany, przystojny, rzutki i bezwzględny. Stanowi całkowite przeciwieństwo pokrakowatego Johna. Obaj panowie mają jednak wspólne cele. Chcąc awansować na asesora poziomu szóstego, John powinien brać przykład z doświadczonego kolegi. "Żeby wyłapać oszustów, musisz być oszustem." - wpaja nieudacznikowi z branży jej wyrobiony znawca. John jest zbyt prostolinijny, żeby kłamać, a szczery charakter skłania go często do wpędzania się w niezamierzone kłopoty.

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Łatwowierny John nie sprawia wrażenia odpowiedniego człowieka na właściwym miejscu. Praca w branży windykacyjnej wymaga instynktów: podejrzliwości, cwaniactwa, przebiegłości. Podejrzana striptizerka gładko wmówi Johnowi, iż jej dług to efekt katastrofy samochodowej, jaka stała się udziałem utrapionej kobiety. Ktoś rzekomo wpadł w jej auto, powodując szkody materialne i finansowe. "Wjechał? Na pustyni?" - uzmysłowi współpracownikowi jego bezgraniczną naiwność Virgill. John ciągle wierzy w miraże czającego się za każdym rogiem szczęścia. Nawet kupując losy na loterii mężczyzna zamawia ich więcej niż podpowie zdrowy rozsądek. Fortuna jednak dziwnym trafem nie zechce być łaskawą dla bujającego w obłokach marzyciela. "Powinniśmy ze sobą chodzić." - bezceremonialnie wyzna John swojej bliskiej współpracownicy. Oboje są odludkami, a przez środowisko traktowani bywają niczym odklejone od ziemi freaki. Awans w hierarchii służbowej jest kwestią względną. John może jednak ustabilizować swoje rozedrgane życie. Czy uczyni to pracując w przysparzającej wielu wrażeń instytucji, jaka wymaga specjalnych predyspozycji mentalnych?

"Człowiek, który miał szczęście do pecha" może być traktowany niczym wypadkowa schematu wielu podobnych komedii, gdzie szablon scenariusza jest zdumiewająco powtarzalny: zderzyć postawę energicznego zabijaki wobec safandułowatego roztrzepańca. Z tej taśmowej garmażerii wyjdzie produkt za każdym razem mile widziany, uniwersalny, gotowy na rozmaite warianty formalne. Te zaproponowane przez Hue Rhodes'a nie odkryją filmowej Ameryki, wyjdą co najwyżej naprzeciw zwykłym potrzebom rozrywkowego relaksu poobiedniego. Czarną robotę w roli zakręconego Johna wykona na rzecz rozweselenia publiki Steve Buscemi. Bez niego kolejny wygłup cyklu "pechowiec w akcji" zabuksowałby kołami już na samym starcie. "Wie, że się rozbierasz?" - dociska podejrzaną kobietę John, pytając o właściwe motywacje mężczyzny, który z nieznanych powodów pozwala życiowej partnerce na wykonywanie wstydliwej usługi. "On pracuje w budżetówce, to to samo." - odgryzie się striptizerka. "Człowiek, który miał szczęście do pecha" jest produkcją z założenia niskobudżetową, która ma niewielkie, ale być może uzasadnione aspiracje, by ulokować się w nieco szerszej świadomości przychylnych kinomaniaków.