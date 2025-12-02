"Ostatni rozkaz" (The Last Command, 1928) to arcydzieło kina niemego, które wykracza poza ramy zwykłego melodramatu epoki. 8

Ostatni rozkaz (The Last Command, 1928) w reżyserii Josefa von Sternberga to arcydzieło epoki kina niemego i jeden z najbardziej złożonych, poruszających dramatów tamtego okresu. Film ten, nagrodzony pierwszym w historii Oscarem dla najlepszego aktora (Emil Jannings), jest głęboką analizą upadku, godności i niestabilności tożsamości w obliczu wielkich zmian historycznych i cynizmu Hollywood.

Film wyróżnia się unikalną strukturą, która łączy gorzką satyrę na raczkujący przemysł filmowy Hollywood z epickim dramatem rewolucji rosyjskiej. Akcja rozpoczyna się w 1928 roku, w studiu filmowym, gdzie były Wielki Książę Sergiusz Aleksander (Emil Jannings), niegdyś duma carskiej armii, pracuje jako upokorzony statysta za 7,50 dolara dziennie. Reżyserem filmu, w którym ma zagrać, okazuje się Leo Andriejew (William Powell), dawny rewolucjonista i aktor, którego Sergiusz niegdyś skazał na wygnanie. To osobiste starcie napędza główny konflikt i prowadzi do rozległej, godzinnej retrospekcji.

Retrospekcja przenosi widza o dziesięć lat wstecz, do Rosji 1917 roku, ukazując burzliwy romans Sergiusza z Natalią Dabrovą (Evelyn Brent), aktorką i niebezpieczną rewolucjonistką. Sternberg z mistrzostwem operuje kontrastem między dawną chwałą i autokratyczną brutalnością a późniejszą nędzą i upokorzeniem, zmuszając widza do kwestionowania, kto jest prawdziwym patriotą i gdzie leży honor.

Największą siłą filmu jest monumentalna kreacja Emila Janningsa. Jego rola to studium postaci, która traci wszystko: status społeczny, władzę, ojczyznę, a w końcu zdrowy rozsądek. Fizyczna, ekspresyjna gra Janningsa, idealnie dopasowana do wymogów kina niemego, ukazuje pełną skalę emocji – od aroganckiego, dumnego księcia, po drżącego, wyniszczonego starca, który wciąż kurczowo trzyma się swojej godności. Scena, w której Sergiusz, jako statysta, dostaje swój kostium – generalski mundur, który kiedyś nosił z dumą – jest potężnym, symbolicznym momentem. W tej chwili teraźniejszość i przeszłość zlewają się, a reżyser Andriejew, mszcząc się, nieświadomie przywraca swojemu wrogowi sens życia.

Film zachwyca stroną wizualną, charakterystyczną dla Sternberga. Wykorzystuje on oświetlenie, cienie i rekwizyty (futra, papierosy) do budowania nastroju i charakteru postaci. Sceny rewolucji są dynamiczne, z tłumami statystów i innowacyjnymi ujęciami (choć niektórzy krytycy wskazywali na użycie makiety pociągu), a sekwencje w Hollywood są bilansowane między realizmem a groteską. Film jest też wczesnym przykładem kina metatekstualnego, gdzie plan filmowy staje się polem bitwy dla osobistych demonów i historycznych traum.

Ostatni rozkaz to film wyrafinowany, odważny i bezlitosny w swoim przekazie. To nie jest tylko kolejny niemy melodramat; to ponadczasowa opowieść o tym, jak cienka jest granica między wielkością a upadkiem, oraz jak władza – zarówno ta polityczna, jak i ta w raczkującym przemyśle filmowym – jest ulotna i może zostać odebrana w mgnieniu oka. Dzięki porywającej roli Janningsa i mistrzowskiej reżyserii Sternberga, film ten zasłużenie pozostaje jednym z najwybitniejszych osiągnięć kina niemego.