"The Right to Love" 1930 – odważny melodramat z epoki Pre-Code. 6

The Right to Love to film, który najlepiej oglądać przez pryzmat czasów, w których powstał – wczesnych lat kina dźwiękowego, zanim w pełni wprowadzono restrykcyjny Kodeks Haysa. To, co dziś może wydawać się nieco przestarzałym melodramatem z momentami, które wywołują uśmiech (niektórzy współcześni widzowie uznają rozwój fabuły za miejscami wręcz niewiarygodny), w 1930 roku było odważną, a nawet szokującą opowieścią o kobiecej miłości, poświęceniu i – co najważniejsze – prawie do osobistego spełnienia.

Największą siłą filmu jest bez wątpienia Ruth Chatterton. Aktorka, nominowana za tę rolę do Oscara dla najlepszej aktorki, tworzy portret dwoistej natury – gra zarówno uciśnioną matkę, Naomi, jak i jej córkę, Brook. Jej występ był szeroko chwalony przez ówczesnych krytyków i do dziś pozostaje głównym punktem zainteresowania historyków kina. Chatterton z niezwykłą intensywnością i charyzmą wciela się w postacie zmagające się z surowymi normami społecznymi i hipokryzją małej, farmerskiej społeczności Ameryki Środkowego Zachodu.

Film wyróżnia się także odważną, jak na tamte czasy, tematyką. Kwestia nieślubnego dziecka i zmuszania do małżeństwa to tematy, które cztery lata później zostałyby objęte cenzurą. Scenariusz sprawnie prowadzi widza przez tragedie Naomi, podkreślając cykl poświęceń, który ostatecznie przerywa jej córka, idąc za głosem własnego serca.

Od strony technicznej, film jest solidnym, wczesnym filmem dźwiękowym. Jakość dźwięku i obrazu, zwłaszcza po niedawnej renowacji, jest zaskakująco dobra, a zdjęcia Charlesa Langa (nominowane do Oscara) dodają produkcji głębi. Efekty specjalne, w tym te pozwalające Chatterton grać obie role w jednej scenie, były wówczas postrzegane jako imponujące i wiarygodne.

Podsumowując: The Right to Love to nie jest film dla widza szukającego wartkiej akcji czy współczesnego tempa. To raczej klasyczny, dobrze zagrany melodramat, który stanowi ważne świadectwo epoki Pre-Code i jest obowiązkową pozycją dla fanów Ruth Chatterton oraz badaczy wczesnego kina amerykańskiego. Jego największą wartością jest odważne, jak na ówczesne czasy, postawienie pytania o prawo kobiet do miłości i samostanowienia, co w dużej mierze zawdzięcza inspiracji powieścią Susan Glaspell.