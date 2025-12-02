Dama Pikowa

Dama Pikowa

6,6
Adaptacja noweli rosyjskiego poety romantycznego Aleksandra Puszkina. Młody inżynier dowiaduje się o istnieniu sekretu karcianego, który pozwala zdobyć fortunę. Strzeże go hrabina Anna Fiedotowna, dama w podeszłym wieku, która najchętniej tajemnicę zabrałaby do grobu. Jednej osobie wyjawiła ów sekret, ale było to bardzo dawno temu, a mężczyzna w trudnym finansowym położeniu był bliski jej sercu… Inżynier, aby nakłonić szacowną damę do wyjawienia tajemnicy ucieka się do intrygi. Do swego podstępu postanawia wykorzystać wychowanicę hrabiny… Czy podstęp się uda?
"Niech wszystkie waszych myśli życzenia Spełnią się po waszej woli!"

Całość trwa około 30 minut i ten niedługi czas sprawia, że jest to intensywne i zwarte studium narastającego szaleńczego pragnienia bogactwa. Bez niepotrzebnego przeciągania i zastojów. 7

Telewizyjny film krótkometrażowy Dama Pikowa z 1972 roku w reżyserii Janusza Morgensterna to kameralna adaptacja słynnego opowiadania Aleksandra Puszkina. Reżyser znany z budowania nastroju niepewności i mocno osadzonych w psychologii portretów ludzkich, przeniósł na ekran mroczną historię o pewnej tajemnicy i zgubnym wpływie hazardu. Nadając jej specyficzny, chłodny ton charakterystyczny dla polskiej szkoły filmowej.

Akcja filmu koncentruje się na Hermanie (Jan Englert), młodym inżynierze o niemieckich korzeniach. Jest on częstym obserwatorem gry w faraona, choć sam boi się zaryzykować. Pewnego wieczoru, od swojego znajomego Tomskiego (Piotr Garlicki), dowiaduje się o pewnej tajemnicy. Mężczyzna zdradza, że jego sędziwa babcia, przed laty słynąca jako „Wenus moskiewska”, ma znać sekret trzech kart, który gwarantuje zwycięstwo w grze. Od tej pory Herman staje się opętany żądzą poznania go.

Film z powodzeniem oddaje gęstą, niepokojącą atmosferę opowiadania. Dzieje się to w dużej mierze za sprawą scenerii Petersburga, która przywołuje II połowę XIX wieku – miasta jednocześnie bezwzględnego w swojej hierarchii społecznej, a zarazem przestrzennego i pełnego surowego piękna. Sukces wizualny to zasługa udanych kostiumów zaprojektowanych przez Zofię Bodakowską, które nawiązują do epoki i podkreślają status społeczny postaci. Na wysokim poziomie stoi również charakteryzacja autorstwa Haliny Sieńskiej. Jest minimalistyczna i dobrze oddaje oddzielanie się uczuć od realizmu. Reżyser wykorzystuje oszczędną estetykę i świadome operowanie światłocieniem, co potęguje wrażenie osaczenia i uwięzienia bohatera.

W krótkiej formie, udaje się uchwycić esencję Puszkinowskiego fatalizmu. Proste motywy dźwiękowe i wizualne służą do wzmocnienia dusznego klimatu grozy. Kuranty bijące w nocy i dźwięk pozytywki stają się sygnałami nadchodzącego szaleństwa. Kluczowa jest scena snu Hermana, stanowiąca moment kulminacji jego psychicznej dezintegracji. W tej sekwencji do Hermana przychodzi naga Lizawieta (Hanna Giza), która następnie przeistacza się w sędziwą hrabinę i zdradza mu sekret trzech kart. Ten wizyjny, niemal surrealistyczny moment, poprawnie oddaje przemieszanie się erotycznych fantazji, chciwości i strachu w umyśle bohatera.

Dama pikowa to udana, choć z pewnością nie lżejsza, wizja klasycznego tekstu. Całość trwa około 30 minut i ten niedługi czas sprawia, że jest to intensywne i zwarte studium narastającego szaleńczego pragnienia bogactwa. Bez niepotrzebnego przeciągania i zastojów. Mimo że jest to dziś produkcja nieco zapomniana i może sprawiać drobne kłopoty z jakością dźwięku wynikające z nagrania (czasem nie za dobrze słychać, co bohaterowie mówią), warto się z tą krótkometrażówką zapoznać.

Czy ta recenzja była pomocna? Tak Nie
Komentarze do filmu 0
Skomentuj jako pierwszy.
Więcej informacji

Ogólne

Czy wiesz, że?

  • Ciekawostki
  • Wpadki
  • Pressbooki
  • Powiązane
  • Ścieżka dźwiękowa

Fabuła

Multimedia

  • Plakaty
  • Zwiastuny
  • Zdjęcia

Pozostałe

Zarządzanie