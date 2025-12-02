Całość trwa około 30 minut i ten niedługi czas sprawia, że jest to intensywne i zwarte studium narastającego szaleńczego pragnienia bogactwa. Bez niepotrzebnego przeciągania i zastojów. 7

Telewizyjny film krótkometrażowy Dama Pikowa z 1972 roku w reżyserii Janusza Morgensterna to kameralna adaptacja słynnego opowiadania Aleksandra Puszkina. Reżyser znany z budowania nastroju niepewności i mocno osadzonych w psychologii portretów ludzkich, przeniósł na ekran mroczną historię o pewnej tajemnicy i zgubnym wpływie hazardu. Nadając jej specyficzny, chłodny ton charakterystyczny dla polskiej szkoły filmowej.

Akcja filmu koncentruje się na Hermanie (Jan Englert), młodym inżynierze o niemieckich korzeniach. Jest on częstym obserwatorem gry w faraona, choć sam boi się zaryzykować. Pewnego wieczoru, od swojego znajomego Tomskiego (Piotr Garlicki), dowiaduje się o pewnej tajemnicy. Mężczyzna zdradza, że jego sędziwa babcia, przed laty słynąca jako „Wenus moskiewska”, ma znać sekret trzech kart, który gwarantuje zwycięstwo w grze. Od tej pory Herman staje się opętany żądzą poznania go.

Film z powodzeniem oddaje gęstą, niepokojącą atmosferę opowiadania. Dzieje się to w dużej mierze za sprawą scenerii Petersburga, która przywołuje II połowę XIX wieku – miasta jednocześnie bezwzględnego w swojej hierarchii społecznej, a zarazem przestrzennego i pełnego surowego piękna. Sukces wizualny to zasługa udanych kostiumów zaprojektowanych przez Zofię Bodakowską, które nawiązują do epoki i podkreślają status społeczny postaci. Na wysokim poziomie stoi również charakteryzacja autorstwa Haliny Sieńskiej. Jest minimalistyczna i dobrze oddaje oddzielanie się uczuć od realizmu. Reżyser wykorzystuje oszczędną estetykę i świadome operowanie światłocieniem, co potęguje wrażenie osaczenia i uwięzienia bohatera.

W krótkiej formie, udaje się uchwycić esencję Puszkinowskiego fatalizmu. Proste motywy dźwiękowe i wizualne służą do wzmocnienia dusznego klimatu grozy. Kuranty bijące w nocy i dźwięk pozytywki stają się sygnałami nadchodzącego szaleństwa. Kluczowa jest scena snu Hermana, stanowiąca moment kulminacji jego psychicznej dezintegracji. W tej sekwencji do Hermana przychodzi naga Lizawieta (Hanna Giza), która następnie przeistacza się w sędziwą hrabinę i zdradza mu sekret trzech kart. Ten wizyjny, niemal surrealistyczny moment, poprawnie oddaje przemieszanie się erotycznych fantazji, chciwości i strachu w umyśle bohatera.

Dama pikowa to udana, choć z pewnością nie lżejsza, wizja klasycznego tekstu. Całość trwa około 30 minut i ten niedługi czas sprawia, że jest to intensywne i zwarte studium narastającego szaleńczego pragnienia bogactwa. Bez niepotrzebnego przeciągania i zastojów. Mimo że jest to dziś produkcja nieco zapomniana i może sprawiać drobne kłopoty z jakością dźwięku wynikające z nagrania (czasem nie za dobrze słychać, co bohaterowie mówią), warto się z tą krótkometrażówką zapoznać.