„Piątek trzynastego VIII: Jason zdobywa Manhattan” to klasyczny przykład stworzonej na siłę kontynuacji, mającej na celu jedynie wyciśnięciu z widza kolejnych dolarów. 4

Jak pokazuje ósma odsłona filmów z Jaysonem, dla filmowców nie ma nic niemożliwego. Zaciszne okolice Crystala Lake, okazały się niewystarczające i legendarnego mordercę postanowiono wysłać w podróż po kraju, która kończy się w samy Nowym Jorku. Z założenia pomysł nie jest zły, a na pewno jest to coś nowego, niestety, diabeł tkwi w szczegółach i… kiepskim scenariuszu.

Piątek trzynastego VIII: Jason zdobywa Manhattan (1989) - Roger Barnes (I)

Jayson wraca do życia po raz kolejny, tym razem za sprawą kabla elektrycznego, który przecina kotwica jachtu. Ożywiony morderca zabija nastolatków znajdujących się na pokładzie by za chwilę kontynuować masakrę, na statku turystycznym, zmierzającym do Nowego Jorku.

Piątek trzynastego VIII: Jason zdobywa Manhattan to kontynuacja, która tak naprawdę nie ma się czym pochwalić. Film poza lokacją nie wnosi nic do serii, a cała reszta po prostu już była tylko zrobiona lepiej. Odpowiedzialny za reżyserię i scenariusz Rob Hedden oferuje nam nudny slasher, przerywany kolejnymi scenami morderstw. W zasadzie normalka, ale same zabójstwa również pozostawiają sporo do życzenia i są najsłabsze ze wszystkich odsłon serii. Co gorsza, w trakcie kamera często ucieka gdzieś na boki, podczas najciekawszych momentów. Niby ofiar jest sporo, ale twórcy poszli bardziej na ilość niż jakość.

Piątek trzynastego VIII: Jason zdobywa Manhattan (1989) - Kelly Hu (I)

Myślę, że ósma odsłona przygód Jaysona, to propozycja dla najzagorzalszych miłośników mordercy z obozu nad Crystal Lake. Film pogrzebał legendarnego mordercę na kilka lat i sprawił, że studio Paramount odsprzedało prawa do serii New Line Cinema, nie widząc w tytule dalszej przyszłości.