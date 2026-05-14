Brunet wieczorową porą

7,4
Cyganka prawdę ci powie i… przepowiada Michałowi zabicie bruneta, oczywiście wieczorową porą. W tym dniu jest sam w domu, postanawia w spokoju popracować. Ze zgrozą odczuwa, że proroctwa cyganki zaczynają się spełniać: znajduje zgubiony zegarek, w totolotku padają przepowiedziane liczby… Wychodzi z domu, ale nigdzie nie może znaleźć spokojnego kąta do pracy. Późnym wieczorem, zjawia się w jego mieszkaniu niespodziewany gość z prowincji, Krępak, z teczką pełną pieniędzy…

Michał Roman, grany przez Krzysztofa Kowalewskiego, pragnie tylko jednego – świętego spokoju, aby uporać się z zaległą pracą. Gdy żona z dziećmi wyjeżdżają na weekend, nadarza się wreszcie ku temu okazja, ale splot zdarzeń, niekoniecznie przypadkowy, sprawia, że plany trudno mu będzie zrealizować. Gdy Cyganka przepowiada mu przyszłość, w tym, że przyjdzie do niego brunet wieczorową porą, a on go zabije, Michał zupełnie w to nie wierzy. Kobieta podaje jednak także inne szczegóły, które sprawdzają się jak na zawołanie. W końcu zjawia się i rzeczony brunet, a wszystko wskazuje na to, że i reszta przepowiedni się spełni, choć nasz bohater stara się do tego nie dopuścić.

Fabuła filmu Brunet wieczorową porą nie jest więc zbytnio skomplikowana. Co zatem sprawia, że jest to wciąż lubiana i popularna produkcja? Na pewno ma ona klimat charakterystyczny dla tego okresu twórczości Stanisława Barei, który pokazywał nam peerelowską rzeczywistość w zabawny sposób. Kolejną zaletą jest obsada, o której wielu polskich reżyserów z pewnością marzyło. Oprócz wspomnianego Kowalewskiego mamy tutaj całą plejadę gwiazd srebrnego ekranu, która błyszczy w każdej scenie. W filmie możemy zobaczyć między innymi Wiesława Gołasa, Wojciecha Pokorę, Janinę Traczykównę, Zdzisława Maklakiewicza, Bohdana Łazukę, Bożenę Dykiel czy Ryszarda Pietruskiego.

Ale Bareja robi coś jeszcze. Brunet nie jest wyłącznie satyrą na społeczeństwo PRL-u i absurdy panujące w ówczesnym ustroju. Reżyser z premedytacją kpi z filmów, w których wszystko się gładko wyjaśnia, a rozwiązania zagadek wyciągane są jak królik z kapelusza. Nie mamy bowiem do czynienia ze zwykłym kryminałem, chociaż intryga jest – nie powiem – niczego sobie.

Warto też wspomnieć, że w filmie możemy usłyszeć piosenkę „Cygańska jesień” w wykonaniu nieodżałowanej Anny Jantar. Zresztą… przeważającą część obsady również już pożegnaliśmy. Tym większą radość sprawia nam fakt, że znakomici aktorzy zostali uwiecznieni w dobrych filmach i do dzisiaj mogą nas bawić.

roksana_goly 8

"- W twarz?! W twarz?!" – Świetna komedia. Widziałam ją… na pewno więcej niż kilkanaście razy :-) Cała plejada postaci, o których się pamięta – Michał Roman, kolega wycierający paluchem kieliszek ze szminki, stara Cyganka i inni. Kino poprawiające humor, wciągające w niesamowitą rzeczywistość.

Zigor 8

Super komedia z świetnym Kowalewskim, idealnie dobrany do roli, końcowa scena pościgu mega śmieszna :D

Krzyk_Sowy 9

Świetny film. Lubię do niego wracać

Jankes 8

8/10 – Jedna z klasycznych, polskich komedii Bareji. Uważam, że nie należy do najlepszych, ale na pewno można się czasami uśmiać po pachy. Polecam kto nie widział.

BBi 8

Mój ulubiony film pana Barei. Już pierwszy moment do Cygańskiej jesieni buduje klimat, a później jest jedynie lepiej i zabawniej.

