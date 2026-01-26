„Nocny portier” – Tanatos i Eros w cieniu swastyki. 1

Liliana Cavani w Nocnym portierze stworzyła obraz, który wymyka się prostym klasyfikacjom. To nie jest kolejny film o rozliczaniu nazizmu, lecz mroczny, psychologiczny thriller, który bada najbardziej wstydliwe zakamarki ludzkiej psychiki: miejsca, gdzie trauma miesza się z pożądaniem, a ból staje się jedynym dowodem na to, że się przeżyło.

Wiedeń, rok 1957. Miasto próbuje zapomnieć o wojnie, ale pod jego elegancką powierzchnią wciąż tętni dawne zło. Max (Dirk Bogarde), były oficer SS, pracuje jako nocny portier w luksusowym hotelu, starając się być „cichym jak mysz pod miotłą”. Jego spokój burzy przyjazd Lucii (Charlotte Rampling), żony słynnego dyrygenta, która rozpoznaje w nim swojego oprawcę z obozu koncentracyjnego. Zamiast jednak uciekać lub szukać zemsty, Lucia powraca do destrukcyjnego układu z Maxem. Ich relacja to nie romans, lecz sadomasochistyczny rytuał, w którym oboje próbują odtworzyć przeszłość, by nadać sens swojemu obecnemu istnieniu.

Największą kontrowersją filmu, która doprowadziła do jego czasowego zakazu we Włoszech i miażdżących recenzji w USA (m.in. słynna krytyka Rogera Eberta, który nazwał film „nikczemnym”), jest podważenie obrazu „niewinnej ofiary”. Cavani, zainspirowana rozmowami z ocalałymi, sugeruje, że system totalitarny nie tylko niszczy ciało, ale nieodwracalnie wypacza duszę.

Występ Lucii, śpiewającej dla esesmanów piosenkę „Wenn ich mir was wünschen dürfte” w samych spodniach od munduru i szelkach, to wizualny majstersztyk. Pokazuje ona przejmującą pustkę i jednoczesną siłę seksualności jako narzędzia przetrwania. Film operuje chłodnymi barwami i klaustrofobicznymi wnętrzami, co świetnie podkreśla esej w Criterion Collection. Mieszkanie Maxa staje się nowym „obozem”, w którym para dobrowolnie się więzi, odcinając się od świata zewnętrznego.

Nocny portier odrzuca czarno-białą moralność. Lucia nie jest tu symbolem cierpienia narodu, lecz konkretną, straumatyzowaną jednostką – jak podkreślała Cavani, „córką socjalisty”, co miało zdjąć z filmu ciężar dyskusji o Holokauście w kontekście rasy, a przenieść go na uniwersalne mechanizmy władzy.

Dla jednych to „romantyczna pornografia” (jak pisał Vincent Canby w New York Times), dla innych – odważne studium syndromu sztokholmskiego. Bez względu na ocenę, kreacje Rampling i Bogarde’a pozostają jednymi z najbardziej hipnotyzujących w historii kina. To film o tym, że niektóre rany są tak głębokie, że można je „leczyć” tylko poprzez ich ponowne zadawanie.