7

Adriana jest prostolinijną dziewczyną, która ze swojej urody uczyniła lokatę pozwalającą na komfort bycia kimś więcej niż fryzjerką w prowincjonalnym salonie. Szef firmy adoruje swoją pracownicę, ale ona nie może narzekać na brak zainteresowania lepiej sytuowanych mężczyzn z kręgów zamożnej socjety. Można wręcz odnieść wrażenie, iż dziewczyna spełnia funkcję pucharu przechodniego trafiającego z rąk do rąk kolejnych sponsorów. Póki co są to ręce windujące poprzeczkę powodzenia byłej fryzjerki wciąż wyżej. Adriana nie sprawia wrażenia osoby interesownej. Okazje awansu w hierarchii włoskich środowisk artystyczno - snobistycznych spływają same, dziewczyna niespecjalnie o nie zabiega. Czy umiałaby jednak wrócić do rodzimego zakładu fryzjerskiego kosztem coraz szczodrzej podsuwanych przez życie dobrodziejstw luksusu, przygody, mirażu realizacji jeszcze barwniejszej egzystencji? "Czemu jedno jest nad drugim?" - nie kryje osłupienia Adriana zaproszona przez jakiegoś żądnego szybkiej przygody podrywacza. W pokoju hotelowym, dokąd dziewczyna została wprowadzona, stoi łóżko piętrowe. "Żeby policja uwierzyła, że służą do spania" - bezceremonialnie wypali opłacający hotelową dobę bawidamek.

Adriana stopniowo "awansuje" w drabince targowiska próżności. Po wyrwaniu się z peryferyjnego matecznika, dziewczyna zdążyła być już modelką terminująca w różnych formach branży rozrywkowej. Podczas wybiegów zorganizowanych w ramach podobnego eventu można być podziwianą przez stylistów mody prezenterką rozmaitych kreacji. Można również pełnić rolę przerywnika pomiędzy walkami bokserskimi, gdzie zmysłowa parada atrakcyjnej hostessy pomiędzy linami ringu, spotka się z "grubymi" komentarzami rozemocjonowanych kibiców. "Prowadzący, podaj jej adres!" - krzyknie pod adresem Adriany i jej managerów nieobyczajnie nastawiony miłośnik bokserskiej młócki. Ale to tylko przejściowy etap w "karierze" Adriany. Dziewczyna poza urodą niewiele zainwestowała w rozwój własny. A mimo to los obchodzi się z nią łagodnie. Adriana znajdzie się nagle u boku poczytnego pisarza. "320 stron, dużo piszesz" - przyzna z niekłamanym podziwem dziewczyna, pobieżnie wertując objętość książki przygodnego kochanka. Gdy pojawi się Adriana w roli dystyngowanej damy do towarzystwa na raucie skupiającym miejscowy establishment, dziewczyna już profilaktycznie zamilknie. Zapewne uprzedzoną ją, że lepiej ładnie wyglądać niż kompromitująco zostać zapamiętaną.

Znałem ją dobrze stanowi wciąż przenikliwą przestrogę dla tych, co mając w ręku bardzo wątpliwe karty, licytują ponad stan swoich możliwości. Adriana znalazła się w nieswoim świecie, który na krótką metę zaakceptował jej obecność, ale tylko w charakterze atrakcyjnej maskotki. Wszak niebawem przyjdzie czas, gdy uroda przeminie. W miejscu Adriany pojawią się młodsze towarzyszki starzejących się lwów salonowych, chcących popisać się efektownym połowem. "Odpiszesz?" - pyta Adriana któregoś ze swoich kolejnych mężczyzn, traktujących relację z eks fryzjerką na zasadzie przelotnej przygody. "Komplikujesz sprawy" - usłyszy coraz dosadniej odzierana ze złudzeń Adriana. Już chyba ma świadomość pustki świata, do którego pozornie wniknęła. Wartość filmu Antonia Pietrangeliego pozostaje aktualna mimo sporego upływu lat od premiery. W tym względzie żadne korekty nie są przewidziane również na przyszłość.