Miłość to wspaniała rzecz… ale tylko w telewizji. Taki gorzki pogląd prezentuje siedemnastoletnia Halley, której rodzinne doświadczenia nie zachęcają do angażowania się w romantyczne związki. Jej matka właśnie leczy depresję po rozwodzie, a ojciec romansuje z młodziutką podwładną. Starsza siostra Halley właśnie wychodzi za mąż za faceta, z którym bez przerwy się kłóci. I jak tu uwierzyć w miłość? A może warto jednak spróbować? Halley ma przyjaciela Macona, który najwyraźniej czuje coś więcej niż tylko sympatię. Dziewczyna też w głębi serca darzy go gorętszym uczuciem, ale stara się je zwalczyć. Czy gorzkie doświadczenia zniszczą budzące się uczucie?
Główną bohaterką jest prawie dorosła Halley Martin (Mandy Moore), która przyglądając wielu nieudanym związkom (w tym także małżeństwu rodziców i romansowi ojca), przestaje wierzyć w miłość. I przyznać muszę, że Moore wypadła w tej produkcji całkiem dobrze, chociaż jej postać nie została zbyt dobrze napisana, a interakcje z Halley z Maconem (Trent Ford) są dosyć powierzchowne. Z obsady wyróżniłabym też Allison Janney i Alexandrę Holden.
Największym problemem obrazu Uwierz w miłość jest nudnawy scenariusz, częsty brak spójności i nierówne tempo. Nie są w stanie wynagrodzić tego przyjemne wizualnie i zabawne momenty.
To produkcja, w którą nie byłam w stanie się zaangażować. Czy dlatego, że wiek nastoletni mam już dawno za sobą? Czy może przyczyną jest brak uniwersalności, bo są filmy młodzieżowe, które przecież mi się podobają? A może upchanie w stominutowym filmie wątków zawartych w dwóch powieściach nie przysłużyło się fabule?
Również montaż pozostawia wiele do życzenia, a przecież tym elementem można by poprawić nieco spójność fabuły.
Uwierz w miłość to dość przeciętny film niebezpiecznie zmierzający w kierunku konwencji telenowelowej (trudno jednoznacznie zaklasyfikować go jako komedię romantyczną czy melodramat), skierowany raczej do nastoletniej widowni. Banał goni banał, a widzowi trudno się utożsamić z którąś z postaci.
Produkcję tę da się jednak obejrzeć i to nawet do końca. Aspiruje do realistycznego przedstawienia problemów nastolatków, gdzie tragedie przeplatają się z pogodnymi wydarzeniami, ale gdzieś po drodze gubi tezę, może dlatego widzom także trudno jest uwierzyć w miłość Halley i Macona. A czy ona rozkwitnie? Nie zdradzę, możecie się przekonać sami.
kiepsciutko… ;/ – ale scena z psem i babka palącą maryśkę są najlepsze ;]