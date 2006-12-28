Uwierz w miłość

Uwierz w miłość

6,5
Miłość to wspaniała rzecz… ale tylko w telewizji. Taki gorzki pogląd prezentuje siedemnastoletnia Halley, której rodzinne doświadczenia nie zachęcają do angażowania się w romantyczne związki. Jej matka właśnie leczy depresję po rozwodzie, a ojciec romansuje z młodziutką podwładną. Starsza siostra Halley właśnie wychodzi za mąż za faceta, z którym bez przerwy się kłóci. I jak tu uwierzyć w miłość? A może warto jednak spróbować? Halley ma przyjaciela Macona, który najwyraźniej czuje coś więcej niż tylko sympatię. Dziewczyna też w głębi serca darzy go gorętszym uczuciem, ale stara się je zwalczyć. Czy gorzkie doświadczenia zniszczą budzące się uczucie?
Sweet_Foxy użytkownik
5

Momentami przyjemny i zabawny, częściej słaby fabularnie i niespójny.

Uwierz w miłość to amerykański romans-komediodramat w reżyserii Clare Kilner. Autorką scenariusza jest Neena Beber, a stworzyła go na podstawie powieści Sarah Dessen („Someone Like You” oraz „That Summer”).

Uwierz w miłość (2003) - Trent Ford (I), Mandy Moore (II), Allison Janney, Connie Ray (I)

Główną bohaterką jest prawie dorosła Halley Martin (Mandy Moore), która przyglądając wielu nieudanym związkom (w tym także małżeństwu rodziców i romansowi ojca), przestaje wierzyć w miłość. I przyznać muszę, że Moore wypadła w tej produkcji całkiem dobrze, chociaż jej postać nie została zbyt dobrze napisana, a interakcje z Halley z Maconem (Trent Ford) są dosyć powierzchowne. Z obsady wyróżniłabym też Allison Janney i Alexandrę Holden.

Największym problemem obrazu Uwierz w miłość jest nudnawy scenariusz, częsty brak spójności i nierówne tempo. Nie są w stanie wynagrodzić tego przyjemne wizualnie i zabawne momenty.

Uwierz w miłość (2003) - Mandy Moore (II), Trent Ford (I)

To produkcja, w którą nie byłam w stanie się zaangażować. Czy dlatego, że wiek nastoletni mam już dawno za sobą? Czy może przyczyną jest brak uniwersalności, bo są filmy młodzieżowe, które przecież mi się podobają? A może upchanie w stominutowym filmie wątków zawartych w dwóch powieściach nie przysłużyło się fabule?

Również montaż pozostawia wiele do życzenia, a przecież tym elementem można by poprawić nieco spójność fabuły.

Uwierz w miłość (2003) - Mandy Moore (II), Alexandra Holden

Uwierz w miłość to dość przeciętny film niebezpiecznie zmierzający w kierunku konwencji telenowelowej (trudno jednoznacznie zaklasyfikować go jako komedię romantyczną czy melodramat), skierowany raczej do nastoletniej widowni. Banał goni banał, a widzowi trudno się utożsamić z którąś z postaci.

Produkcję tę da się jednak obejrzeć i to nawet do końca. Aspiruje do realistycznego przedstawienia problemów nastolatków, gdzie tragedie przeplatają się z pogodnymi wydarzeniami, ale gdzieś po drodze gubi tezę, może dlatego widzom także trudno jest uwierzyć w miłość Halley i Macona. A czy ona rozkwitnie? Nie zdradzę, możecie się przekonać sami.

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Komentarze do filmu

4
Novqa
4

kiepsciutko… ;/ – ale scena z psem i babka palącą maryśkę są najlepsze ;]

rechaa
7

No więc przeciętny… – ale plusy za główną aktorkę którą bardzo lubię, za babcie jarającą zioło i za pieska jeżdzącego na nodze pewnej pani… więc polecam mimo nudnych momentów…

nika20 rechaa
7

No tak, mnie babcia też rozwaliła:D Film ogólnie może być w ramach relaksu;) 7\10

triselle
8

8/10 – Super film, opowiada o pięknej miłości i o problemie przyjaciółki głównej bohaterki.. Polecam na chłodne wieczory!!!

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