Momentami przyjemny i zabawny, częściej słaby fabularnie i niespójny.

Uwierz w miłość to amerykański romans-komediodramat w reżyserii Clare Kilner. Autorką scenariusza jest Neena Beber, a stworzyła go na podstawie powieści Sarah Dessen („Someone Like You” oraz „That Summer”).

Wczytywanie... Uwierz w miłość (2003) - Trent Ford (I), Mandy Moore (II), Allison Janney, Connie Ray (I)

Główną bohaterką jest prawie dorosła Halley Martin (Mandy Moore), która przyglądając wielu nieudanym związkom (w tym także małżeństwu rodziców i romansowi ojca), przestaje wierzyć w miłość. I przyznać muszę, że Moore wypadła w tej produkcji całkiem dobrze, chociaż jej postać nie została zbyt dobrze napisana, a interakcje z Halley z Maconem (Trent Ford) są dosyć powierzchowne. Z obsady wyróżniłabym też Allison Janney i Alexandrę Holden.

Największym problemem obrazu Uwierz w miłość jest nudnawy scenariusz, częsty brak spójności i nierówne tempo. Nie są w stanie wynagrodzić tego przyjemne wizualnie i zabawne momenty.

Wczytywanie... Uwierz w miłość (2003) - Mandy Moore (II), Trent Ford (I)

To produkcja, w którą nie byłam w stanie się zaangażować. Czy dlatego, że wiek nastoletni mam już dawno za sobą? Czy może przyczyną jest brak uniwersalności, bo są filmy młodzieżowe, które przecież mi się podobają? A może upchanie w stominutowym filmie wątków zawartych w dwóch powieściach nie przysłużyło się fabule?

Również montaż pozostawia wiele do życzenia, a przecież tym elementem można by poprawić nieco spójność fabuły.

Wczytywanie... Uwierz w miłość (2003) - Mandy Moore (II), Alexandra Holden

Uwierz w miłość to dość przeciętny film niebezpiecznie zmierzający w kierunku konwencji telenowelowej (trudno jednoznacznie zaklasyfikować go jako komedię romantyczną czy melodramat), skierowany raczej do nastoletniej widowni. Banał goni banał, a widzowi trudno się utożsamić z którąś z postaci.

Produkcję tę da się jednak obejrzeć i to nawet do końca. Aspiruje do realistycznego przedstawienia problemów nastolatków, gdzie tragedie przeplatają się z pogodnymi wydarzeniami, ale gdzieś po drodze gubi tezę, może dlatego widzom także trudno jest uwierzyć w miłość Halley i Macona. A czy ona rozkwitnie? Nie zdradzę, możecie się przekonać sami.