"The Dove" (1927) - Wciągający, pełen pasji melodramat, który zapisał się w historii kina dzięki przełomowej scenografii. 5

The Dove to typowy dla epoki kina niemego, pełen dramatyzmu i egzotyki melodramat. Film został ciepło przyjęty przez publiczność, głównie ze względu na gwiazdorską obsadę i rozmach produkcji. Recenzenci z 1927 i 1928 roku chwalili go za napięcie, porywającą akcję oraz, co najważniejsze, za oszałamiającą oprawę wizualną.

Wczytywanie... Gołębica (1927) - Noah Beery (I), Norma Talmadge, Gilbert Roland (I)

Wczytywanie... Gołębica (1927) - Noah Beery (I), Norma Talmadge

Wczytywanie... Gołębica (1927) - Norma Talmadge, Noah Beery (I)

Największym, niekwestionowanym atutem filmu, który do dziś jest jego głównym dziedzictwem, była scenografia Williama Camerona Menziesa. Monumentalne, stylizowane dekoracje pałaców i tawern były absolutnie rewolucyjne. Menzies otrzymał za swoją pracę pierwszą w historii nagrodę Akademii Filmowej (Oscara) za najlepszą scenografię. Ówcześni krytycy podkreślali, że strona wizualna filmu – mroczna, pełna cieni i hiszpańskiego (choć film udawał anonimowe państwo) przepychu – nadawała całości niepowtarzalny, sugestywny klimat.

Wczytywanie... Gołębica (1927) - Noah Beery (I), Norma Talmadge

Film opierał się na sile swoich gwiazd. Norma Talmadge (jedna z największych aktorek tamtej epoki) jako Dolores, "Gołębica", była chwalona za emocjonalną, choć typową dla tamtych lat, ekspresyjną grę. Była uosobieniem niewinności i namiętności uwięzionej między dwoma mężczyznami. Noah Beery Sr. wcielający się w czarny charakter, despotycznego Dona José, kradł każdą scenę. Jego rola była archetypiczna dla "łotra z Południa" – przesadna, pełna sadyzmu i pożądania. Aktorzy ci doskonale oddawali ducha melodramatu, gdzie emocje są większe niż życie.

Wczytywanie... Gołębica (1927) - Noah Beery (I), Norma Talmadge

Wczytywanie... Gołębica (1927) - Norma Talmadge

To, co dziś mogłoby trącić myszką, to sama historia. Fabuła jest prosta, pełna kiczu i przewidywalnych zwrotów akcji: niewinna tancerka, jej szlachetny kochanek i zły, potężny rywal. Dla współczesnego widza ten poziom dramatyzmu i brak subtelności mógłby być trudny do przełknięcia. Narracja jest prowadzona w tempie typowym dla kina niemego, co wymaga od widza przyzwyczajenia się do innej konwencji opowiadania historii.

Wczytywanie... Gołębica (1927) - Norma Talmadge

Wczytywanie... Gołębica (1927) - Mark Hamilton (I)

The Dove to solidny, rzemieślniczo wykonany melodramat, który zachwycał w 1927 roku swoim rozmachem i wizualną innowacyjnością. Był to finansowy sukces i ważny punkt w karierach zaangażowanych aktorów. Wciągający, pełen pasji melodramat, który zapisał się w historii kina dzięki przełomowej scenografii nagrodzonej Oscarem. Obowiązkowa pozycja dla miłośników Normy Talmadge i kina niemego.