The Dove to typowy dla epoki kina niemego, pełen dramatyzmu i egzotyki melodramat. Film został ciepło przyjęty przez publiczność, głównie ze względu na gwiazdorską obsadę i rozmach produkcji. Recenzenci z 1927 i 1928 roku chwalili go za napięcie, porywającą akcję oraz, co najważniejsze, za oszałamiającą oprawę wizualną.
Największym, niekwestionowanym atutem filmu, który do dziś jest jego głównym dziedzictwem, była scenografia Williama Camerona Menziesa. Monumentalne, stylizowane dekoracje pałaców i tawern były absolutnie rewolucyjne. Menzies otrzymał za swoją pracę pierwszą w historii nagrodę Akademii Filmowej (Oscara) za najlepszą scenografię. Ówcześni krytycy podkreślali, że strona wizualna filmu – mroczna, pełna cieni i hiszpańskiego (choć film udawał anonimowe państwo) przepychu – nadawała całości niepowtarzalny, sugestywny klimat.
Film opierał się na sile swoich gwiazd. Norma Talmadge (jedna z największych aktorek tamtej epoki) jako Dolores, "Gołębica", była chwalona za emocjonalną, choć typową dla tamtych lat, ekspresyjną grę. Była uosobieniem niewinności i namiętności uwięzionej między dwoma mężczyznami. Noah Beery Sr. wcielający się w czarny charakter, despotycznego Dona José, kradł każdą scenę. Jego rola była archetypiczna dla "łotra z Południa" – przesadna, pełna sadyzmu i pożądania. Aktorzy ci doskonale oddawali ducha melodramatu, gdzie emocje są większe niż życie.
To, co dziś mogłoby trącić myszką, to sama historia. Fabuła jest prosta, pełna kiczu i przewidywalnych zwrotów akcji: niewinna tancerka, jej szlachetny kochanek i zły, potężny rywal. Dla współczesnego widza ten poziom dramatyzmu i brak subtelności mógłby być trudny do przełknięcia. Narracja jest prowadzona w tempie typowym dla kina niemego, co wymaga od widza przyzwyczajenia się do innej konwencji opowiadania historii.
The Dove to solidny, rzemieślniczo wykonany melodramat, który zachwycał w 1927 roku swoim rozmachem i wizualną innowacyjnością. Był to finansowy sukces i ważny punkt w karierach zaangażowanych aktorów. Wciągający, pełen pasji melodramat, który zapisał się w historii kina dzięki przełomowej scenografii nagrodzonej Oscarem. Obowiązkowa pozycja dla miłośników Normy Talmadge i kina niemego.