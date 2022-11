Rozczarowanie. 4

Chas oborotnya to jeden z naprawdę zapomnianych filmów, który na krótko po swojej premierze zniknął, by pojawić się po ponad trzydziestu latach, za sprawą jednego z miłośników niszowych horrorów. Jest to bodajże trzecia produkcja zza żelaznej kurtyny (a przynajmniej na tyle trafiłem) w tematyce wilkołaków.

Fabuła skupia się na reporterze, który podczas wizyty u przyjaciela zostaje ugryziony przez czarnego psa. Choć rana okazuje się niegroźna, to jej konsekwencje są o wiele bardziej przerażające, gdyż Grigory sam przemienia się w wilkołaka. Wraz z nastaniem pełni wyrusza, by polować na ludzi, wzbudzając panikę w okolicy. Do walki z potworem staje dzielny stróż prawa.

Film nie jest może całkowitym rozczarowaniem, ale sporo mu brakuje, by być czymś wartym zapamiętania. Całość mocno odbiega od amerykańskich standardów i jest typowym przykładem rosyjskiej kinematografii. Słabiutki scenariusz sprawia, że spora część filmu jest przegadana i niewiele wnosi poza nudą. Rozczarowaniem będzie tu również sam wilkołak. Z braku funduszy zamiast człekokształtnej bestii dostajemy czarnego wilczura. Same przemiany również stworzono na skróty, ograniczając się do kilku migawek. To samo tyczy się grozy, której tak naprawdę nie ma. Nie czepiam się tego, że brakuje krwi i rozrywanych ciał, ale same ataki wilkołaka są mdłe. Reżyser zapomniał chyba o zatrudnieniu dźwiękowca i kompozytora, pomijając całkowicie bodźce słuchowe widza.

Obraz jest – jak już wspomniałem – mocno przeciętny i poleciłbym go jedynie fanom filmów o wilkołakach. Co ciekawe, jest to film mocno podobny do produkcji Wilk, choć oczywiście jako znacznie biedniejszy brat.