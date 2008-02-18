Chociaż lubię czarny humor, ten film niestety, specjalnie mnie nie przekonał. Rozczarowuje fabułą oraz sposobem prowadzenia narracji, a aktorzy nie bardzo sprawdzają się w swoich rolach.

Nagrody Darwina to produkcja niezależna (ale z całkiem niezłym budżetem), dziwaczna komedia łącząca w sobie wątki przygodowe i romansowe. Film ten powstał w roku 2006. Reżyserem i autorem scenariusza jest Finn Taylor.

Wczytywanie... Nagrody Darwina (2006) - Julianna Margulies, Joseph Fiennes, Winona Ryder, Tom Hollander

Główny bohater tej komedii, Michael Burrows (Joseph Fiennes), zostaje zwolniony z policji. Aby zarobić na utrzymanie, podejmuje pracę jako w firmie ubezpieczeniowej. Do jego obowiązków nie będzie jednak należało namawianie ludzi na kupno polisy, ale wynajdywanie osób, które mogłyby otrzymać Nagrodę Darwina, a zatem postępujących głupio, nierozważnie i ryzykancko, narażając się na bezsensowną śmierć. Partnerką Michaela będzie urocza Siri (w tę rolę wciela się Winona Ryder).

Chociaż lubię czarny humor, film Finna Taylora niestety, specjalnie mnie nie przekonał. Rozczarowuje fabułą oraz sposobem prowadzenia narracji, a aktorzy (przecież wcale nie kiepscy) nie bardzo sprawdzają się w swoich rolach. Zebranie różnych miejskich legend to raczej za mało, aby utrzymać zainteresowanie widzów przez półtorej godziny. Prawdopodobnie lepiej wypadłoby to jako kilka krótkometrażówek, bo nadmiar wydarzeń ukazanych w tej produkcji zwyczajnie przytłacza, a wątek romansowy wydaje się zupełnie zbędny. Produkcji tej brakuje także spójności. Sprawia wrażenie nie do końca przemyślanej składanki, w której owszem ktoś coś dla siebie będzie mógł znaleźć, ale aby to wyłuskać, musi przebrnąć przez nieciekawe materiały.

Wczytywanie... Nagrody Darwina (2006) - Joseph Fiennes, Josh Charles (I), Winona Ryder

Jeśli interesują was historie o tym, jak można w głupi sposób zginąć, to lepiej obejrzeć serial Śmierć na 1000 sposobów. Filmu Nagrody Darwina nie mogę polecić.