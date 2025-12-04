"Tabu: Opowieść o Południowych Morzach" (1931) - Ostatni niemy krzyk miłości w raju utraconym. 7

Film Tabu, ostatnie dzieło niemieckiego mistrza ekspresjonizmu F.W. Murnaua, jest filmem, który wymyka się łatwym kategoryzacjom. Zrealizowany na egzotycznych wyspach Pacyfiku z udziałem rdzennych mieszkańców, łączy surowość kina dokumentalnego z liryzmem i dramatyzmem greckiej tragedii. To film, który, choć niemy, mówi do widza językiem uniwersalnym i potężnym.

Fabuła jest zwodniczo prosta: dwoje młodych kochanków, Matahi (poławiacz pereł) i piękna Reri, żyją w idyllicznej wiosce. Ich sielanka zostaje brutalnie przerwana, gdy starszyzna ogłasza Reri „tabu” – dziewicą przeznaczoną bogom, której dotknięcie grozi śmiercią. Zdesperowana para ucieka, byle dalej od żelaznych praw tradycji. To, co wyróżnia film spośród innych melodramatów, to absolutny prymat obrazu nad słowem. Murnau, wspierany przez nagrodzoną Oscarem kamerę Floyda Crosby'ego, tworzy wizualny poemat. Każdy kadr jest dopracowany do perfekcji – od skąpanych w słońcu lagun, przez mroczne, przesączone symboliką sceny nocnych pościgów, po podwodne ujęcia poławiaczy pereł. Piękno fotografii jest tak intensywne, że niemal boli, a światło i cień stają się pełnoprawnymi aktorami, budującymi napięcie i emocje.

Film jest subtelnym, ale gorzkim komentarzem do kolonializmu i zderzenia pierwotnych kultur z „cywilizacją” (reprezentowaną tu przez kredyt i alkohol). Uciekając przed plemiennym prawem, bohaterowie trafiają do miejsca, gdzie pieniądz staje się nowym, równie bezlitosnym bóstwem. Murnau z wielką wrażliwością ukazuje, że niezależnie od szerokości geograficznej, wolność jednostki jest często miażdżona przez systemy kontroli – czy to religijne tabu, czy ekonomiczny przymus.

Tabu to nie jest łatwe kino. To medytacja nad losem, przeznaczeniem i niemożnością ucieczki od własnego dziedzictwa. Tragiczne zakończenie uderza z pełną siłą fatum, pozostawiając widza w poczuciu głębokiego smutku. Dla miłośników kina – to pozycja obowiązkowa. To jeden z tych rzadkich filmów, które ogląda się przede wszystkim oczami i sercem. Tabu to arcydzieło, które przetrwało próbę czasu, zachowując swoją unikalną magię i siłę oddziaływania.