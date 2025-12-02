"Wschód słońca: Pieśń o dwojgu ludziach" (oryg. Sunrise: A Song of Two Humans), który jest arcydziełem kina niemego! 9

Wschód słońca F.W. Murnaua to nie tylko film, to poezja w ruchu – wizualna symfonia, która udowadnia, że uniwersalne emocje nie potrzebują słów. Nakręcony u schyłku ery kina niemego, ten obraz z 1927 roku stanowi szczytowe osiągnięcie ówczesnej sztuki filmowej i do dziś zachwyca innowacyjnością oraz emocjonalną głębią.

Wczytywanie... Wschód słońca (1927) - Arthur Housman, Janet Gaynor (I), George O'Brien (I)

Wczytywanie... Wschód słońca (1927) - J. Farrell MacDonald, Janet Gaynor (I), George O'Brien (I)

To, co wyróżnia Wschód słońca, to absolutne mistrzostwo techniczne. Murnau, niemiecki ekspresjonista zafascynowany możliwościami kamery, opowiada historię głównie za pomocą obrazu, a nie plansz tekstowych. Kamera żyje własnym życiem: płynnie szybuje nad wiejskimi pejzażami, podąża za bohaterami w gąszczu miejskiego ruchu i oddaje stan emocjonalny postaci za pomocą surrealistycznych, ekspresjonistycznych ujęć. Sceny w mieście, pełne geometrycznego chaosu i nowoczesności, kontrastują z pastoralną sielanką wsi, co jest zabiegiem celowym i niezwykle efektywnym. Efekty specjalne, w tym zacieranie granic między tłem a pierwszym planem (podwójna ekspozycja), wciąż potrafią wprawić w zachwyt.

Wczytywanie... Wschód słońca (1927) - George O'Brien (I), Janet Gaynor (I), Herman Bing

Fabuła jest prosta, przypominająca przypowieść lub moralitet: Mąż (George O'Brien) i Żona (Janet Gaynor) wiodą skromne życie na farmie. Ich spokój zakłóca przybycie Kobiety z Miasta (Margaret Livingston), femme fatale, która kusi Męża wizją luksusu i namawia do zbrodni. Po nieudanej próbie morderstwa, para wyrusza do miasta.

Wczytywanie... Wschód słońca (1927) - George O'Brien (I), Janet Gaynor (I)

Film w genialny sposób ukazuje podróż od mroku rozpaczy i zdrady (symbolizowanego przez noc i miasto) do światła nadziei i pojednania (symbolizowanego przez tytułowy wschód słońca). Relacja między Mężem a Żoną jest ukazana z niezwykłą czułością i realizmem. Ich wspólna podróż do miasta, początkowo pełna strachu i obcości, przeradza się w ponowne odkrywanie miłości, pełne zabawnych, wzruszających i poetyckich momentów.

Wczytywanie... Wschód słońca (1927) - George O'Brien (I), Janet Gaynor (I)

Aktorstwo stoi na najwyższym poziomie. Janet Gaynor (która otrzymała za tę rolę pierwszego w historii Oscara dla Najlepszej Aktorki) jest absolutnie hipnotyzująca w roli kruchej, ale silnej Żony, wyrażając całą paletę emocji – od paraliżującego strachu po promienną radość – za pomocą mimiki i gestów. Równie przekonujący jest George O'Brien jako udręczony Mąż.

Wczytywanie... Wschód słońca (1927) - George O'Brien (I), Janet Gaynor (I)

Wczytywanie... Wschód słońca (1927) - George O'Brien (I), Janet Gaynor (I)

Wschód słońca: Pieśń o dwojgu ludziach to kamień milowy kinematografii. To film, który należy poczuć, a nie tylko obejrzeć. Jego uniwersalny przekaz o sile miłości, zdolnej pokonać największą ciemność, pozostaje aktualny. To arcydzieło, które zachwyci każdego miłośnika kina, przypominając, że prawdziwa magia filmu tkwi w opowiadaniu historii językiem czystego obrazu.