Czarne święta w reżyserii Boba Clarka to dzieło, które w 1974 roku na zawsze zmieniło oblicze kina grozy. Nie jest to jedynie klasyk, ale prawdziwy kamień milowy, który położył podwaliny pod gatunek slashera, jednocześnie wyraźnie nawiązując do stylistycznych i fabularnych cech włoskiego kina giallo. Ta hybryda sprawia, że film jest nie tylko przerażający, ale i niezwykle intrygujący wizualnie.

Od pierwszych minut seansu, kiedy morderca wkracza do domostwa, zanurza widza w atmosferze gęstego dramatyzmu i narastającej niepewności. To poczucie zagrożenia potęguje genialny zabieg fabularny, gdy morderca dzwoni z piętra domu, sprawiając, że widz, podobnie jak bohaterki, czuje się uwięziony i pozbawiony możliwości ucieczki. Mistrzowskie budowanie napięcia, bazujące na psychice, a nie tylko na brutalności.

Wizualnie to majstersztyk, co widać w wybitnym kadrowaniu i realizacji. Sceny są przemyślane, a kamera często staje się oczami mordercy, potęgując wrażenie osaczenia. Doskonałym przykładem jest scena uśmiercenia Barb, która do dziś pozostaje jedną z najbardziej pamiętnych i wpływowych w historii kina grozy. Jej realizacja, sposób filmowania i niespodziewana brutalność to coś, co na długo zapada w pamięć.

Film zawdzięcza swoją siłę również wyjątkowej obsadzie i ich grze aktorskiej. Olivia Hussey, John Saxon czy Margot Kidder wnoszą autentyczność do swoich ról, sprawiając, że postaci są wiarygodne i łatwo się z nimi utożsamić. Co ciekawe, produkcję można postrzegać je jako prekursor kina feministycznego, choć robi to z pewnym urokiem i subtelnością. Film ukazuje siostrzeństwo i siłę kobiet w obliczu zagrożenia, co było nowatorskie na tle ówczesnych produkcji grozy.

Mimo mrocznego tematu potrafi zaskoczyć elementami, które działają niczym kwasek cytrynowy. Chociaż to dreszczowiec, momentami potrafi rozbawić, zwłaszcza dzięki znakomitej roli Marian Waldman jako Pani Mac. Jej postać, pełna ciętego humoru i nieco ekscentryczna, stanowi doskonałą przeciwwagę dla narastającego terroru, wprowadzając do filmu oddech i chwilę ulgi, zanim znowu wpadniemy w pułapkę strachu. Ona też niczym Ferdynand Kiepski trzyma buteleczki wódki w mniej oczekiwanych miejscach.

Na koniec nie sposób ponownie wspomnieć o pamiętnej scenie uśmiercenia Barb. Ustawiona do dźwięków kolędy „Adeste Fideles” w otoczeniu szklanych jednorożców, tworzy surrealistyczny, wręcz artystyczny obraz grozy. To właśnie takie detale (w latach 90. sam miałem podobną ozdobę) sprawiają, że film wnika głęboko w podświadomość widza, czyniąc go niezwykle osobistym i zapadającym w pamięć doświadczeniem. Zachęcam do zapoznania się z tą produkcją.