Nie z tego świata

Nie z tego świata

8,1
Sam Winchester (Jared Padalecki) dorastał, polując na takie właśnie, przerażające rzeczy. Jednak to już przeszłość. Teraz chce studiować prawo, żyć spokojnie i normalnie. I tak jest do chwili, kiedy jego starszy brat Dean (Jensen Ackles) zjawia się z niepokojącymi wiadomościami: ich ojciec, człowiek, który od 22 lat polował na zło, zniknął. Teraz, aby go odszukać, bracia muszą zapolować na to, na co on polował… a Sam będzie zmuszony powrócić do życia, które miał nadzieję, na zawsze zostawił za sobą.
Sweet_Foxy użytkownik
7

W każdym odcinku wiele się dzieje, czasami aż wręcz ciasno i gęsto od ciekawych zdarzeń i zwrotów akcji. Nie ma tu jednak przesady.

Lubicie historie o duchach? A może wolicie te o demonach, opętaniach i egzorcyzmach, paktach z diabłem? Być może jesteście fanami opowieści o wampirach, wilkołakach i innych potworach? A o zombie? Wiedźmach i czarach? Może o aniołach? W serialu Nie z tego świata znajdziecie wszystkie te tematy.

Nie z tego świata (2005 - 2020) - Marcus Rosner, Clare Filipow, Gillian Vigman, Debra McCabe, Jensen Ackles, Jared Padalecki

Bohaterami produkcji są łowcy demonów i innych potworów, bracia Sam (Jared Padalecki) i Dean (Jensen Ackles) Winchesterowie. Przemierzają oni Stany Zjednoczone w poszukiwaniu istot nadprzyrodzonych, które trzeba zlikwidować, aby ocalić zwykłych ludzi. Rodzeństwo zmaga się także z własnymi demonami – trudną przeszłością, różnicami charakteru, stratą bliskich – lecz staje również przed wieloma dylematami moralnymi.

Tematem serialu Nie z tego świata jest odwieczna walka dobra ze złem, które przybierać może różne oblicza. Ukazuje też, że nie zawsze świat jest jest czarno-biały. Fabuła większości odcinków jest bardzo dobra, a tych gorszych (które pojawiają się przede wszystkim w późniejszych sezonach) absolutnie nie można nazwać złymi. W każdym epizodzie wiele się dzieje, czasami aż wręcz ciasno i gęsto od ciekawych zdarzeń i zwrotów akcji. Nie ma tu jednak przesady. Problematyka rodem z horrorów łączy się z przygodą i dramatem, nie unikając ponadto wątków humorystycznych, ale i suspensu. Nierzadko twórcy czerpią z folkloru, „Biblii” czy tak zwanych miejskich legend.

Nie z tego świata (2005 - 2020) - Peter Benson (V), Jensen Ackles, Adam Lolacher (I), Sarah Smyth (I), Eve Gordon (I), DJ Qualls

Główna obsada jest trafiona – Padalecki i Ackles świetnie wywiązują się ze swoich ról; widać, że się świetnie uzupełniają, jako rodzeństwo są bardzo wiarygodni. Również sporo innych postaci zostało zagranych znakomicie (warto przyjrzeć kreacjom między innymi takich aktorów jak Jim Beaver, Misha Collins czy Jeffrey Dean Morgan).

Na uwagę zasługuje praca operatorów, scenografów, kostiumografów, charakteryzatorów, montażystów i specjalistów od efektów. Fani klasycznego rocka z pewnością docenią ścieżkę dźwiękową.

Nie z tego świata (2005 - 2020) - Jared Padalecki, Brit Sheridan, Leigh Parker (II), Jensen Ackles, Frank Cassini

Można zarzucić serialowi, że wiele odcinków ma podobny schemat – polowanie na złą istotę zakończone powodzeniem. Niemniej zawsze pojawia się jakiś element zaskoczenia, a okoliczności towarzyszące też są interesujące.

Nie z tego świata warto zobaczyć, jeśli nie przeraża was liczba epizodów. Za najlepsze uznaję pierwszych pięć sezonów.

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Komentarze do filmu

18
Rrouge
10

Kocham <3 Jeden z nie wielu seriali które mają już dosyć sporo sezonów a nadal trzymają świetny poziom według mnie. Genialne postacie i świetne wątki.

Peter35

moja recenzja – Zapraszam do przeczytania mojej recenzji odcinka piętnastego:

[usunięte przez moderatora]

Pozdrawiam

Julka_com

powrócił!!! – od wczoraj 14.02 – leci znowu na tvn- ok północy. Cieszę się ale mogli swinie uprzedzić a nie tak bez uprzedzenia wrzucać na antenę innego dnia o dziwnej porze.

Alex_Hawkins
10

byl ale juz nie ma – byl ale juz nie mastacja tvn nieoczekiwanie zmienila czas emisji serialu a teraz wyrzucila go z anteny, nie bedzie serialu juz po swietach :( zamiast niego tvn postanowil emitowac powtorki kuby wojewodzkiego
zal serce sciska!

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Trophy Alex_Hawkins
5

to po co w ogóle zaczynali emitować? oni są chyba jacyś niepoważni…

Lewus Alex_Hawkins
10

Skąd masz to info? Jeżeli to prawda to jestem załamany, serial jest świetny. Może ktoś wie skąd można ten serial ściągać (+napisy)?

srebrny Alex_Hawkins

ALE lolek wałek jednym slowem tym ktorzy nie ogladali pozostaje sciagniecie serialu z sieci

Julka_com Alex_Hawkins

Przyłączam sie do pytania Lewusa- skad go mozna ściągnąć?
BTW dział współpracy z widzami TVN informuje że zakonczył emisje tego serialu i nie wie czy i kiedy bedzie ona wznowiona. Więc właściwie po jaką cholerę pisali że będą 22 odcinki?!!!

pietruch Alex_Hawkins

Pewnie wyrzucili z ramówki bo była mała oglądalność, ale to tylko ich wina bo wszystkie dobre seriale puszczają po 23. TVN robi się coraz bardziej kaszaniasta, teraz przerzucam się na Polsat bo tam będą fajne seriale…

regoat Alex_Hawkins
10

spokojnie. serial jest dostepny w sieci, napisy tez sa. Nie trzeba liczyc na laske kanaluw telewizyjnych. jak tak dalej beda robic z serialami, puszcza, przewywac to sami bede ogladac te swoje stacje

madziks
10

nareszcie w Polsce – Nareszcie w Polsce
Ja co prawda jestem na bieżąco, bo oglądam juz drugą serię, ale cieszę sie, że w końcu sprowadzili ten serial. Szkoda tylko, że wszystkie najlepsze seriale, jak Supernatureal, czy Battlestar Galactica puszczane są tak późno. Zmienili dzień i godzinę emisji na wtorek na 23.15. Późno, ale ja będę oglądać :D

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