"Niepotrzebny człowiek" (The Way of All Flesh, 1927) – Studium Upadku Szanowanego Człowieka! 6

Niepotrzebny człowiek to arcydzieło melodramatu epoki kina niemego, które wykracza poza ramy gatunkowe dzięki surowemu realizmowi i wstrząsającej kreacji aktorskiej. Film ten jest gorzką opowieścią o moralności, cenie reputacji i bezlitosnych konsekwencjach jednej, fatalnej decyzji.

Wczytywanie... Niepotrzebny człowiek (1927) - Emil Jannings

Wczytywanie... Niepotrzebny człowiek (1927) - Emil Jannings

Centralnym punktem filmu jest występ Emila Janningsa jako Augusta Schillera, sumiennego kasjera bankowego z Milwaukee. To rola, która zdefiniowała aktorskie standardy tamtych czasów. Jannings z mistrzostwem oddaje przemianę swojego bohatera: od dobrodusznego, pulchnego, dumnego z rodziny mieszczanina, przez ofiarę napadu, aż po złamanego, upadłego człowieka, który z własnego wyboru znika z powierzchni ziemi. Krytycy z epoki byli zgodni: Jannings unikał typowej dla kina niemego przesady (choć momentami jest teatralny) na rzecz autentycznego, emocjonalnego portretu. Jego mimika i mowa ciała wyrażają niewypowiedziany ból, poczucie winy i upokorzenie. Moment, w którym Schiller patrzy z ukrycia na swoją rodzinę, nie mogąc się do niej przyznać, jest uznawany za jeden z najbardziej rozdzierających w historii kina. Ten występ zapewnił mu zresztą pierwszego w historii Oscara dla najlepszego aktora.

Wczytywanie... Niepotrzebny człowiek (1927) - Emil Jannings

Wczytywanie... Niepotrzebny człowiek (1927) -

Reżyser Victor Fleming (późniejszy twórca Przeminęło z wiatrem) buduje napięcie wokół prostej, lecz potężnej intrygi. Schiller, wioząc 25 000 dolarów, ulega pokusie chwili i wdaje się w romans z femme fatale poznaną w pociągu. Kiedy zostaje ograbiony i uznany za martwego, zamiast stawić czoła wstydowi i więzieniu, wybiera anonimowość i życie na marginesie społeczeństwa.

Wczytywanie... Niepotrzebny człowiek (1927) - Phyllis Haver

Wczytywanie... Niepotrzebny człowiek (1927) - Emil Jannings

Film jest bezlitosny w ukazaniu, jak łatwo można stracić wszystko, co budowało się przez lata. Scenariusz (oparty na opowiadaniu Pera Brettona) skutecznie kontrastuje ciepło rodzinnego domu z zimnem i beznadzieją życia w ukryciu, w podrzędnym barze na przedmieściach.

Choć film jest dziś niemal w całości zaginiony, zachowane fragmenty i recenzje z 1927 roku chwalą Fleminga za sprawne prowadzenie narracji i umiejętne budowanie atmosfery. To, co pozostaje w pamięci, to uniwersalna opowieść o drugiej szansie, a raczej o jej braku, i o tym, jak społeczne piętno potrafi być bardziej dotkliwe niż kara prawna.

Niepotrzebny człowiek to przejmujący, choć brutalnie melodramatyczny dramat. To film, który udowadniał potęgę kina niemego jako medium zdolnego do przekazywania skomplikowanych emocji bez użycia słów. Mimo upływu czasu i statusu "filmu zaginionego", jego reputacja jako kamienia milowego amerykańskiego dramatu i tryumfu aktorstwa Emila Janningsa pozostaje niekwestionowana.