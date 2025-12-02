"Sławetna Betsy" (oryg. Glorious Betsy) z 1928 roku to film z okresu w historii kina – epoki, w której nieme kino ustępowało miejsca filmowi dźwiękowemu. 6

Sławetna Betsy to film, który przechodzi do historii kina nie ze względu na wybitną fabułę czy rewolucyjne zdjęcia, ale jako jeden z pierwszych, który odważnie wykorzystał raczkującą technologię dźwiękową Vitaphone. Choć większość filmu jest niema, z tradycyjnymi planszami tekstowymi, to zawiera on zsynchronizowane sekwencje dialogowe, co było wówczas sensacją. Dziś te wstawki brzmią archaicznie i nieco sztywno, ale stanowią bezcenny dokument ewolucji X muzy.

Film opowiada opartą na faktach (choć mocno udramatyzowaną) historię miłości Elisabeth "Betsy" Patterson, amerykańskiej piękności z Baltimore, i Hieronima Bonaparte, młodszego brata Napoleona. Jest to klasyczny melodramat kostiumowy: miłość dwojga ludzi z różnych światów, która musi zmierzyć się z potężnym oporem – w tym przypadku samego cesarza Francuzów, który nie akceptuje mezaliansu brata.

Fabuła jest przewidywalna, a postacie nakreślone grubą kreską (ambitny, ale uległy Hieronim; pełna godności i miłości Betsy; stanowczy Napoleon, którego w filmie widzimy tylko w migawkach). Mimo prostoty, historia wciąż potrafi poruszyć widza swoją uniwersalną opowieścią o poświęceniu i złamanym sercu.

Gra aktorska jest typowa dla epoki kina niemego – bardzo ekspresyjna, gestykulowana i mimiczna, co może wydawać się współczesnemu widzowi przesadzone. Dolores Costello jako Betsy jest urocza i pełna wdzięku, idealnie pasując do roli romantycznej heroiny. Conrad Nagel dobrze oddaje dylematy młodego Bonapartego, rozdarty między miłością a lojalnością wobec rodziny i korony. Reżyseria Alana Croslanda jest sprawna, choć brakuje tu wizualnych fajerwerków, które znamy z dzieł Griffitha czy Chaplina z tego samego okresu. Film stawia na opowiadanie historii, a nie na wirtuozerię formy. Scenografia i kostiumy są poprawne i wiarygodnie oddają realia początku XIX wieku.

Sławetna Betsy to film, który warto obejrzeć przede wszystkim z perspektywy historycznej. Jako melodramat jest poprawny, ale to jego pionierskie użycie dźwięku stanowi o jego największej wartości. To pozycja obowiązkowa dla miłośników historii kina, a dla przeciętnego widza – urocza, choć nieco naiwna podróż do czasów, gdy Hollywood dopiero uczyło się mówić.